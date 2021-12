¿Una dama de hierro para el PAN?

Roxana Rubio, se ha caracterizado por la firmeza en sus decisiones, el amor a la camiseta, ha defendido con pasión los colores de su partido desde la tribuna.

Diputada de la Sesenta y tres Legislatura, dio muestra de lo que debe de ser un verdadero panista, fue presidenta de la Mesa Directiva en el último año de la Legislatura y la verdad mostró temple en sus decisiones.

Puso en alto la imagen de las mujeres, mostrando fortaleza, conocimiento, contrario a su antecesor Marco César Almaral que dejó mucho que desear cuando fue presidente de la Mesa Directiva.

Siempre firme, fresca, a veces dura, lo que le valió el respeto de sus compañeros y compañeras diputadas.

Ahora es la virtual presidenta estatal del Partido Acción Nacional, ojalá que todos los atributos que puso en su funciones en el Poder Legislativo lo aplique en el nuevo espacio que pronto ocupará, lo va a necesitar ante las aguas tan revueltas que ha dejado el proceso electoral.

Por lo pronto ha llamado a sus contrincantes a unirse porque desde que andaba en campaña reconoció que en Sinaloa el partido está muy mal al atravesar por serios problemas.

No deja de reconocer que los panistas en estos momentos se encuentran desanimados, no hay liderazgos, no hay dinero para hacer política, lo que ha ocasionado que el partido no sólo haya perdido en las urnas, sino que se han disminuido sus prerrogativas.

Por ello se muestra abierta al diálogo, ya que admite que urge abrir al partido a la sociedad, convocar a jóvenes, mujeres para que se acerquen al partido y desde ahí luchar para sacar a Morena del gobierno que lo está haciendo muy mal.

También admite que el panista está desanimado en muchos de los casos, no hay dinero para hacer política y eso ha llevado a que el PAN pierda votos.

Llama a los panistas a unificarse para ser una oposición responsable, sacar la casta para enfrentar al mal gobierno que tanto daño lo está haciendo a la sociedad en general.

Por eso decimos que se requiere una dama de hierro para dirigir los destinos del panismo, que ahora tiene una mancha más: la intrimisión del narco en el proceso electoral que acaba de pasar, eso, dicen algunos panistas, falta corroborarlo, además de la mala imagen que han dado ciertos panistas que no permitieron un proceso ejemplar como estaban acostubrados a dar los viejos panistas.

“En mi dirigencia no voy a permitir que este tipo de acciones sigan manchando la imagen de nuestro partido restándole valor y desprestigio…” ofreció Roxana Rubio y dijo que va por un PAN ganador…ojalá lo consiga.

Según el Alcalde

La acusación seria del alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, de que el 95 por ciento de los funcionarios que han salido de la administración municipal había sido por corrupción, alborotó a más de dos ex funcionarios, que ya próximamente le exigirán cuentas.

El mismo alcalde recalcó: “Aunque se enojen, es la realidad”.

Cuestionado acerca de que si todavía queda gente considerada como corrupta, respondió: “Seguramente sí, pero mientras no tenga pruebas no puedo hacer nada, cada que tengo una prueba, se van, por ejemplo, hoy di instrucciones para una baja de un trabajador que ha repetido en ponerse en línea amarilla, debemos ser los que pongamos el ejemplo en la ciudad”.

Siempre han sido temerarias los señalamientos y acusaciones que realiza el alcalde Benítez Torres en ese sentido, pero no aporta ninguna prueba que respalde su afirmación. Pero por el momento, ya hay unos ex funcionarios que se molestaron. A ver cómo reaccionan.

Adelanta iniciativa

El diputado Leobardo Alcántara Martínez, adelantó que va a presentar una iniciativa para buscar eliminar el impuesto predial, por lo que ya invitó a los presidentes municipales que vayan buscando otra forma de obtener recursos, porque la gente ya no quiere pagar más por sus casas.

“Yo sé que van a llorar los presidentes municipales y me van a mentar hasta la madre pero hay mucha gente que la verdad, como todos ustedes es muy costoso que te estén cobrando el impuesto predial de una casa que tú ya adquiriste y no hay razón de ser para estar cobrando impuestos”, manifestó el legislador del Partido del Trabajo.

Esta iniciativa la presentará en los primeros días de enero, y que ya cuenta con el apoyo de 33 diputados del PT, por lo que confía que se le sumen los de Morena y su aliando el Verde, además del PRI y PAN.