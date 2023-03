UAS: politizar un asunto jurídico

Nadie duda que las reformas a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa sean necesarias, que lo mismo incluir en la norma la obligatoriedad de la paridad de género que devolver el voto universal a los universitarios.

Adaptar la legislación a los nuevos tiempos es lo procedente, máxime si por más de una década se acusa desde la oposición a la administración central, de mezclar la política con lo educativo, con la inclusión del Partido Sinaloense fundado por Héctor Melesio Cuén Ojeda.

Pero lo que la sociedad ha atestiguado, un pleito visceral entre el gobernador Rubén Rocha Moya, el rector Jesús Madueña Molina y el líder moral del PAS, Héctor Melesio Cuén Ojeda, llama la atención debido a que en realidad, más allá de "liberar" a la UAS, lo que está en pugna es el control político de un ente financiero y una estructura que puede incidir para el 2024.

El tema de la Ley de Educación Superior es un asunto jurídico. Nada más. ¿Qué falta intentar legitimar el ejercicio legislativo con una necesidad de convertirse en salvadores de una institución autónoma.

Universitarios fuera de la grilla lo han externado: "Es una lástima que hablen de liberar a la UAS sólo por intereses políticos y no por la legítima intención de que prevalezca la democracia."

Porque si algo sabe Morena es golpear los instrumentos democráticos que se tienen para conseguir retener el poder, ahí está el caso del INE y el famoso plan B, socavado por la narrativa del presidente y sus aliados de que es un órgano oneroso cuyos miembros son unos privilegiados.

Lo curioso es que al ponerles el espejo enfrente de que algunos morenistas son iguales o peores en cuanto a lo de conseguir privilegios, de manera obscena se ocultan, niegan la realidad y terminan por gritar a los cuatro vientos que son perseguidos políticos.

Ahí está el caso de la diputada de Morena y secretaria de la Diversidad del CEN, Almendra Ernestina Negrete Sánchez, protegida por la cúpula de su partido y por el líder del Congreso, Feliciano Castro Meléndrez, quien le habría pedido en agosto pasado a Graciela Domínguez Nava, titular de Sepyc, no mover el tema de Almendra, pues ya le habían dicho que metiera el permiso sin goce de sueldo, como lo establece la Ley y su reglamento.

¿Que no son iguales? Al tiempo.

Conflicto de interés en el Ayuntamiento de Mazatlán

El caso del director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Mazatlán, Rigoberto Aramburo Bojórquez, que antes de ser funcionario fue proveedor del municipio, donde se le benefició con 10 contratos con un valor de más de 5 millones de pesos, es una más de las irregularidades que rodean a la administración municipal comandada ahora por Édgar González Zatarain.

Y no es que un ex proveedor no pueda ser funcionario, si tiene la capacidad claro que puede desempeñar esa función, el problema son las formas en cómo se hacen las cosas para que, en este caso, no exista un conflicto de interés.

Al llegar a la dirección de Obras Públicas, Aramburo Bojorquez tuvo que haber realizado su declaración 3 de 3, un documento obligatorio que transparenta la presentación de las declaraciones fiscales, patrimoniales y de intereses de todos los funcionarios públicos del país, sin embargo, en la Plataforma Nacional de Transparencia, esta información no existe.

Al llegar a un cargo público debe quedar clara tanto la situación fiscal y patrimonial de la persona como la declaración de intereses. En este caso en particular no se sabe con qué otras constructoras pueda tener relación directa y ahora en su cargo público llegue a beneficiarlas.

Además, Arámburo Bojorquez no fue solo proveedor del Ayuntamiento de Mazatlán, sino también del municipio de El Rosario, de donde es originario el actual presidente municipal, con quien existe una relación laboral desde hace más de cinco años.

Como proveedor del municipio, Aramburo Bojorquez se benefició con 10 contratos, nueve de ellos por adjudicación directa; mientras que en El Rosario también tuvo 10 contratos entre el 2019 y el 2020, siete por adjudicación directa, dos por invitación y sólo uno por licitación ganada.

Y aunque esta administración municipal presuma hacer las cosas bajo la normatividad requerida, al parecer no es así, ya que las anomalías empiezan a brotar.