¿Tú le crees?...  yo tampoco

La Secretaría de Salud del estado, anuncia con bombo y platillo que Sinaloa cambiará su semáforo epidemiológico de amarillo a verde, a partir de hoy lunes 20 de septiembre al día 03 de octubre, claro que sí, esto hay que celebrarlo, pero, y que nos perdonen las autoridades, no le creemos a sus números de que ha bajado la pandemia.

Él no le creemos, es la opinión, es el sentir de los sinaloenses, que si bien es cierto, admiten que han bajado los contagios Covid-19, esto no es como para poner en color verde al estado, porque aseguran que entre sus familias, entre sus amigos la pandemia sigue activa.

Lo que llama la atención en la actuación del gobierno del estado, es que cuando viene una fecha importante para ellos, en lo que se refiere a "bisnes" y fines políticos, de inmediato mueven el famoso semáforo, sin ton ni son, de rojo da un salto espectacular al amarillo.

Ejemplos, muchos, pero daremos solo los tres últimos casos, en abril, cuando fue la Semana Santa, el semáforo de rojo pasó a amarillo, se habló de que los contagios habían bajado, pero eso sí, las autoridades llamaban a seguirse cuidando, a no bajar la guardia, la sana distancia, el lavado de manos, etc. etc.

Después llegaron las campañas políticas, todavía con la secuela de los contagios de Semana Santa, simpatizantes de los partidos políticos, empezaron a reunirse, sin los más mínimos cuidados, llegó el 6 de junio, y días antes, decretaron semáforo verde, había un interés: que la gente saliera a votar con confianza.

El luto seguía y se sigue presentando a diario en decenas de familias, mientras los políticos andaban en las colonias, hacían grandes concentraciones, ellos, sí, los políticos a cada momento se hacían la prueba anti Covid, que nos digan qué candidato se contagió, y si se contagió qué candidato se puso grave, qué candidato murió, no, al contrario, ganaron y se olvidaron de esa gente que cayó en el campo de batalla, sin apoyo para tratarse los contagios que agarraron durante mítines y cierres de campaña.

El proceso electoral lo único que trajo son contagios, muerte, dolor y encono.

Los contagios se dispararon, situación que hasta la fecha seguimos padeciendo las consecuencias, sin embargo, el semáforo a mediados de junio -vacaciones de verano-, cuando debería de ser rojo, bajó a amarillo, pero como el mismo secretario de Salud dijo; "la pandemia no se irá de vacaciones", los sinaloenses se fueron de vacaciones y el virus se metió a un gran número de hogares sinaloenses, donde cerca de 750 muertos por mes, hablan de la realidad.

Llegó el mes de julio, no había eventos importantes en puerta, entonces, hay que poner el semáforo en rojo, así nos mantuvimos, cuando de repente, brincó a amarillo, así nomás, con más de siete mil muertos y contagios arriba de los cien.

Nos estaban preparando.

Ahora nos anuncian que ya vamos a verde, pese a que a diario muere cerca del 20 por ciento de los contagiados que se presentan cada 24 horas, por ejemplo, este sábado murieron once sinaloenses por el contagio, esto, no lo toman en cuenta, una sola muerte era para que estuviésemos apanicados, pero tal parece que esto ya se nos hace normal, incluso, se festina que de 30 y más muertes que teníamos hace semanas, ya bajó la mortandad.

Otro dato que no cuadra, es la forma en que la Secretaría de Salud de Sinaloa a diario va dando a conocer los contagios, a últimas fechas, los presenta siempre a la baja, ningún día, sube uno dos contagios, que sería lo más normal, por citar un ejemplo de un estado vecino: Durango, este domingo se presentaron 121 nuevos casos, mientras que el sábado se notificaron 42 nuevos casos y el martes 14 de septiembre, solamente se presentaron 35 casos, es decir, que la pandemia en ese estado vecino sube y baja, y si se sigue analizando solo el mes de septiembre, se ven las variantes, hay días que tienen solo ocho casos, luego brincan a decenas, centenas y vuelve a bajar, por eso la pregunta: tú les crees… yo tampoco.

Humo blanco en el Acuario

A través de un comunicado, el consejo directivo de la empresa Kingu Mexicana, SAPI de CV, informó que Rafael Lizárraga Favela, será el director ejecutivo del Acuario Mar de Cortés en Mazatlán.

En boletín de prensa con fecha del 17 de septiembre, manifiesta que el licenciado tiene amplia experiencia en administración de organización pública y empresas privadas; se distingue por su capacidad de organización, visión de futuro, liderazgo e integración de equipos de trabajo.

Ya se les olvidó que estuvo involucrado en la carpeta de investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Sinaloa por el desvío de 8.1 millones de pesos de recurso público gastado en campañas de promoción en el extranjero que no se hicieron. Su posición indicaba que estuvo enterado de la salida de 41 cheques de ese recurso y que fue exonerado. Desconfianza.