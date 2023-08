Tropicos subterraneos | Torres y Navieras (marismeñas-mazatlecas) Para Antonio López Sáenz, por los años de antaño, el pintor

Cuando Édgar, Augusto 11, dijo que Mazatlán estaba preparado para las lluvias torrenciales, el puerto y la ciudad, se abrieron al mar de aguas negras, y así como se pasa del desastre urbano se preparan las Torres para las Navieras en el negocio de posicionar las torres con las navieras para que los grandes navíos y las grandes torres estén por arriba de lo que por abajo es el corrimiento de las aguas negras.

La competitividad de las torres y las navieras para el turismo selectivo, por más que lo sea no deja de ser turismo de masas, porque las torres están incrustadas a la tierra y las navieras están ancladas al calado del mar, en lo que la ciudad y el puerto no están preparados para la carga que es la sobrecarga en los selectivos servicios más privados y eficientes que públicos, porque los públicos y deficientes son para la población marismeña-mazatleca, tratando de justificar con las ganancias del turismo las pérdidas marismeñas-mazatlecas que van al basurón municipal, mientras la biobarda en el puente Juárez detiene, retiene y contiene más la cantidad que la calidad del turismo y de la población en que Mazatlán se bifurca en aguas negras que van a desembocar al gran calado del mar.

Lo único que se sabe es lo que se anuncia por la secretaría de Turismo, en lo mágico como en lo fantasmal, de la convención anual de cruceros con sede en Mazatlán, entre las torres y las navieras, para no hacer el montón de basuras sobre las aguas negras, la publipropaganda es la discrecionalidad-indiscrecional en cómo a los marismeños-mazatlecos se les impone una ciudad con otra ciudad y un puerto con otro puerto, sin ninguna reserva de sostenibilidad-sustentabilidad ante el impacto medioambiental para que la depredadora voracidad de la competitividad turística comercial tenga en el sucedáneo del arte carnavalesco y de la cultura carnavalera el lugar común de la espectacularidad en los atardeceres crepusculares con el rayo de la herrumbrosidad en la brisamarina que ha sido impactada desde el mar de fondo hasta lo alto de El Faro.

Pos(t)Data Sem Data o una Misiva Mínima:

En lo socio-estético, artístico y cultural, la obra pictórica, figurativa y realista, de Antonio López Sáenz, debe serse y hacerse, no un referente acomodado a la complacencia turística cultural de lo espectacular, lo bonito y lo nostálgico como sucedáneo de la apropiación que la carnavalización-carnavalesca hace de lo propio del pintor y de lo ajeno que no le pertenece a la carnavalesca-carnavalización marismeña-mazatleca.

Leamos lo siguiente y cada quien haga su ejercicio de autocrítica y admiración por la obra plástica y escultórica de Antonio López Sáenz, quien, en vida, no calló lo que hicieron con una de sus obras escultóricas, y que ahora, muerto, menos se le ha callado, porque ALS no pintó ni esculpió para que los presidentes municipales, funcionarios culturales y el turismo cultural le repintaran y le escupieran la obra de un ser humano con la condición humana de serse y hacerse un pintor con un pasado-presente en que el Mazatlán de antaño es de Antonio, y no, del ignorante y depredador turismo cultural de la carnavalización:

LOPEZ SÁENZ REPRUEBA "DETALLADO" DEL MONUMENTO A LA FAMILIA: ¡PINTARON EL BRONCE!...

Por no respetar su color original y pintarla sin pedir la autorización o el consejo del autor, el pintor y escultor mazatleco, Antonio López Sáenz mostró su indignación por la "rehabilitación" a la que fue sometida por el Ayuntamiento su escultura Monumento a la Familia, junto con otras esculturas. López Sáenz reaccionó así al darse cuenta que el monumento de su autoría fue pintado con una especie de pintura dorada, como parte de los trabajos que realiza el Ayuntamiento para rehabilitar algunos espacios públicos antes de Carnaval. "Estoy muy molesto por lo que le han hecho al Monumento a la Familia, no sé a quién podría habérsele ocurrido, mira que pintar la escultura, echaron a perder su color natural, el color que le da el bronce", dijo el autor. El Monumento a la Familia es una de las figuras más representativas de Mazatlán y fue creada por López Sáenz como un agradecimiento a la ciudad que lo vio nacer. Además del Monumento a la Familia, también fueron pintados el monumento a la Mujer Mazatleca y la estatua de Pedro infante. El Ayuntamiento había dado a conocer que invertía alrededor de 60 millones de pesos, obtenidos a través de la Secretaría de Turismo, para "resanar" obras como el Monumento a la Familia y la Mujer Mazatleca, según el director de Obras Públicas del Municipio, Tito Loreto Rodríguez Corrales. La idea de los funcionarios es someterlas a un tratamiento para mejorarlas y regresarles su apariencia original. "Son obras que se metieron con recursos de Turismo del año pasado para regeneración de plazas y monumentos; las van a dejar tal y como son, es parte de un tratamiento que les están dando; no es que les vayan a pintar de otro color, es parte de la remoción y al final van a quedar igual", explicó el funcionario municipal. Aunque Rodríguez Corrales reconoció que también supervisan el desarrollo de trabajos, desconoció el porcentaje de avance que llevan de la rehabilitación de las obras. Es la Dirección de Obras Públicas del Gobierno del Estado la que se está encargando de garantizar el desarrollo del proyecto. El paquete de obras fue licitado a finales de año, por lo que los trabajos arrancaron oficialmente este 2012. "Mira que pintar la escultura, echaron a perder su color natural, el color que le da el bronce".

RESPONDE HIGUERA... El Alcalde Alejandro Higuera Osuna requerirá informes a la empresa que ganó la licitación para rehabilitar obras del Municipio, como la escultura Monumento a la Familia, para saber con qué tipo de producto recubrieron a la pieza. Después de que el pintor y escultor mazatleco Antonio López Sáenz expresó su indignación porque la obra fue recubierta con una especie de pintura dorada, sin haberle consultado previamente por ser el autor, Higuera Osuna señaló que el Gobierno del Estado, que es la autoridad encargada de supervisar los trabajos, debe de mantener informado al Ayuntamiento. "Sé que es una obra que se está dando, una obra de Turismo, de empresas que licitaron, se le está dando mantenimiento como debe ser, que es remodelar y arreglar, pero para hacer todo eso se requiere una consulta de los expertos, que si la obra estuviera en peligro por corrosión del mar que es dañino, maligno y es necesario hacer ese tipo de cosas, pero coincido con el maestro", destacó Higuera Osuna. "Es una obra que, aunque no estamos directamente haciendo, pero el hecho de que sea patrimonio del Municipio, nos tiene que pedir permiso porque nadie puede pintar la casa del vecino si no le pide permiso; sobre todo informar qué va a hacer, a lo mejor es un trabajo que no está terminado... los vamos a llamar". El Presidente Municipal recordó que el Monumento a la Familia fue una obra que López Sáenz le donó a la Comuna en 2005. "Es una obra donada al Municipio... donada a la Ciudad por el maestro, ya no le pertenece en términos de activo, de que es un patrimonio urbano, pero como papá de la obra, como creador, merece todo nuestro respeto a un personaje del que nos sentimos orgullosos", dijo. López Sáenz mostró ayer su indignación porque la obra de "rehabilitación" a la que fueron sometidas tanto el Monumento a la Familia como otras esculturas no se respetó el color original y se pintaron sin pedir la autorización o el consejo del autor. (Liliana Zamora) con Maria Conchita Perez y 11 personas más.

Sem Data:

La declaración de amor a Mazatlán que el pintor Alejandro Mojica le reconoce al pintor Antonio López Sáenz, no ha sido del toda correspondida por los marismeños-mazatlecos, y en el reconocimiento a su obra como en la aceptación de su muerte, el acervo humano, artístico, estético y sociocultural debe darse una correspondencia con la Casa-Museo de Antonio López Sáenz, si es que los marismeños-mazatlecos de Mazatlán deben corresponder hacia el amor de ALS por Mazatlán.