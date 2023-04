Trópicos Subterráneos | Todavía no sé si el mes de abril

Al escritor José Luis Franco, por La Cruz y Mármol, esperando que la FeliUAS reconozca a la Feliart.

Todavía no sé si el mes de abril es más cruel como lo escribió el poeta, muriendo mi padre en abril y naciendo yo en mayo, no quedando huérfano de padre de recién nacido sino a los veinte años cumplidos en mayo, cumpliendo 46 años de muerto el 3 de abril y cumpliendo 66 el 20 de mayo quien esto escribe el 3 de abril del año 2023, siendo un día lunes con el cielo grisáceo y la gente que camina de la ciudad al puerto hasta llegar al mar Pacífico, llenándose la mirada con el paisaje y tirarlo a la basura como si no fuera nada de nadie y de alguien.

Desde que murió mi padre, siempre he sentido que cuando muere una persona, lejana o cercana, es como sintiera la muerte de mi padre, es lo que otro poeta escribió, lo que significa que estoy tocado existencialmente por la poesía loca y perra con la cabeza a pájaros, a oscuras bajo las luminarias, aromada por las basuras y salpicada por las aguas negras que son la orfandad y la soledad desde La Casalta en la sierra alta y en la costa baja, desde las begonias a los helechos, la trementina y el yodo para los huesos cardios, el corazón y la memoria, los cafés y los Delicados cigarros pulmonares, mientras en la vida para la vida entre los trópicos subterráneos en el país de las sombras espectrales.

Fue en los años 70, en Mármol, cuando conocí a José Luis Franco a través de su hermano mayor Armando, gerente de la fábrica de Cementos del Pacífico, jugando basquetbol, tiempo después nos volvimos a encontrar en Morelia; José Luis de vacaciones y yo de estudiante, tomando unas cervezas Bohemia en Los Portales, haciéndonos saber que escribíamos y nos publicaban en los soles del Pacífico y de Sinaloa.

En los años ochenta José Luis viviendo en la casa familiar de la calle 21 de marzo, tenía un puesto comercial, a manera de oficina, con una impresora para copias al público, y yo que vivía por la calle Ángel Flores, pasada por el negocio y allí seguimos con una amistad que nos propusimos un proyecto: un curso-taller de literatura-lectura latinoamericana y creación literaria, poniendo una bibliografía con libros de él y míos, participando como auxiliar su compañera Marisela, en una salón de la escuela de Bellas Artes en la calle Sixto Osuna-centro.

Todo iba bien, hasta que hubo un problema en la escuela de Bellas Artes con la directora Socorro Sánchez Vázquez, a quien denunciamos ante Bellas Artes y el sindicato por cuestiones laborales, acompañándonos algunos padres de estudiantes a la CDMX.

José Luis al ser más amigo del Lic. Mario Rojas y leguleyo de la señora Socorro, empezó a comportarse agresivo verbalmente cuando nos embriagábamos en la fonda Santa Clara y en el departamento que compartía con Marisela, separándonos en la fonda y corriéndonos de su departamento, teniendo que confrontarlo por lo del taller literario Inés Arredondo y él decidió suspenderlo y haber-a ver quién se iba con quién, es decir, con él o conmigo, a lo que los compañer@s siguieron conmigo en el taller, del cual José Luis decía que a Inés Arredondo no la conocíamos ni “por lo redondo”, cuando yo tenía una amistad con ella y la había estado visitando cuando vivía en Veracruz e iba frecuentemente a México y pasaba a visitarla en su casa, y de aquí el porqué del nombre al taller literario.

José Luis era de un carácter aparentemente apacible, cuando era arrogantemente explosivo, nunca pidiendo disculpas por lo que decía y hacía ofensivamente.

Para José Luis, la literatura como creación, personalísima, en él era de status quo económico y social en la socialité marismeña-mazatleca, pues cuando presentó su novela, Quién habita el Ángela Peralta, quiso serse y hacerse ver como un Gabriel García Márquez o un Mario Vargas Llosa, más provinciano de Mazatlán que cosmopolita de París.

Sabiendo José Luis de mi relación con la dirección de Literatura en el INBA, me pidió números telefónicos de algunos escritores, pues estaba pensando en organizar una Feria de los Libros y de las Artes en la renaciente plazuela Machado, la cual así fue puesta, aunque nuestra amistad era meramente convencional y esporádica, más resentida de su parte, nunca regresándome los libros de escritores latinoamericanos que puse para el curso-taller y presumía de tener el libro Historia de un Deicidio, la tesis literaria-académica de Vargas Llosa sobre García Márquez, que era mío, entendiendo que si José Luis no me regresaba los libros fue porque nunca existió una amistad sincera.

A José Luis y a Nino Gallegos, solamente, nos sucedió algo existencial humano, o briago social, o borracho perdido, o alcohólico mortal: en 2013 tuve una crisis y fui internado en una clínica particular, siendo más por una desnutrición por casi dos meses de tomar más alcohol que comer, José Luis la tuvo en 2014 y no tuvo la atención nutricional con la afectación mental del síndrome de Kórsakov, dejándolo vulnerable y con una atención médica nutricional demasiado tarde y en el IMSS, a donde se llega para sobrevivir o morir.

En el ser humano como en el hacer del sentido figurado literario, José Luis Franco hizo lo que pudo con la literatura, creativa y humanamente, y el juicio crítico literario lo da por trascendental por su obra y su autoría, y esto le corresponde al departamento literario de la UAS, al Instituto municipal de Cultura, Turismo y Arte, al Colegio de Sinaloa, en la reedición de la obra literaria de José Luis Franco, lo que en él fue posible mientras vivió, sobrevivió y murió en el país de las sombras espectrales, Por Siempre.