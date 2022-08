Trópicos Subterráneos | Sinaloa (no es) Sicilia

Siempre hay que abrir las trancas a la realidad, cuando la mansedumbre de las vacas se rebela(n) al querer ser llevadas al matadero-el rastro para el sacrificio con un pistoletazo de aire en la frente, luego la despielada y el destace, es tan universal en los crímenes de cualquier siglo mientras haya un victimario y una víctima, así como la verdad ha sido y es la primera víctima en cualquier guerra como en la invasión de Rusia a Ucrania, el derribe de las murallas en Jericó con las trompetas de Josué en la versión actualizada con los escombros en la Franja de Gaza-Palestina por el Estado Sionista de Israel, prometiéndole los judíos-israelíes a Dios que de los árabes-palestinos no quedarán más que los escombros materiales sobre los escombros humanos, en lo que Homero y Heródoto, Dante y Virgilio, y el amor platónico de Alighieri por Beatrice, más cercano al Infierno que al Paraíso con el tiempo y el espacio atemporales y despaciados cuando Pedro Páramo y Susana San Juan, otra Beatriz que se dice la No Primera Dama y su esposo el Estado-Obrador en el país de las sombras espectrales, donde nadie ni alguien son nada, porque No Somos Iguales, aunque haya que hallar a los muertos, los desaparecidos y los desplazados por el narcosicariato, los desconocidos por el coronavirus, las mujeres por el feminicidio, los periodistas, los activistas y los sacerdotes por los mecanismos de protección hasta lo lejano en Sicilia y lo cercano en Sinaloa, simple y llanamente, porque la geografía de la pobreza está cubierta por el paisaje de la riqueza, viéndose en la necesidad de hacer turismo cultural en Corleone y en Badiraguato, sabiéndose quiénes suben y quiénes bajan.

Ahora, en cualquier hora de la deshora, cuando el mundo de arriba está cayendo a través del cielo en medio hacia la tierra de abajo, Sicilia no es una imaginación cuando es una yuxtaposición a Sinaloa, no por un antojo depredador turístico cultural-personal, cuando el camino rojo a Subaiba de Oscar Liera está más adentro que cualquier pueblo fantasma convertido y aparecido como pueblo mágico (de tabla roca) desde el norte al sur de Sinaloa, donde una vez Dámaso Murua me dijo que tenía más nostalgia por Sicilia que por Sinaloa, porque había llegado El Padrino, Antonio Toledo Corro, al rancho Las Cabras, y lo que habían eran toros y vacas, a lo que le platique que en los años 50, 60, 70 y 80 existió y todavía mal existía y peor existe un pueblo exobrero de cemento por los hombres y de cal por las mujeres llamado, bien o mal recordado por olvidado: Mármol, el de los tres turnos del polvo cementero y calero, y cuando llegó Fco. Labastida Ochoa a la gubernatura, lo que hizo fue cancelarlo y que la compañía Cementos del Pacífico indemnizara a los obreros porque él tenía un proyecto similar, anexo y conexo en el norte de Sinaloa, y últimamente se le ve amoniaco y fertilizado con el corazón de Malova y los alemanes contra los pescadores de Ohuira, aunque esto último no lo supo porque Dámaso hacía tiempo había muerto, El Güilo Mentiras, si lo sabía de cierto, porque también y últimamente el Estado-Obrador se trae entre manos una rifa de terrenos entre Escuinapa, Isla del Bosque y Teacapán, gracias a la desgracia y al espíritu playero de la 4T.

Sinaloa (no es) Sicilia, ni la geografía de la imaginación crítica social-periodística, lo que, para los liberales, los autoritarios y los conservadores ha sido y es la concentración del poder, a todo modo, sino para qué los morenistas y los pasistas en la gobernanza de derRocha Moya, metidos en las UAS-PAS-Morena y haciendo de la autonomía universitaria lo que la Rectoría de Madueña, pero no, su madueño, han hecho y hacen de ella: su prostibularia universidad, violentada y violada, a nombre de la educación y el conocimiento más conservador y autoritario que libertario, y para mayor holganza y holgazanería política en la gobernanza, Sicilia y Sinaloa, provienen de lo feudal autoritario de lo rural a lo urbano, entre el hombre del campo-el agricultor y de la ciudad-el empresario, llegando al culmen del colmo político universitario: la 4t con la Morena-derRochista humaniutilitarista y la contraparte Pasista Cuenista parasitaria tan la Morena como el PAS, a lo que el pueblo bueno y sabio que pasó por las aulas Uaseñas, ahora son primero los pobres-ricos con la triple ganancia de la pensión-imss, la jubilación dinámica-uas y el sueldo por la chamba en la universidad y en el gobierno, diciendo DerRocha Moya:

“Tengo la hipótesis de que la UAS eroga recursos para el PAS”, lo cual hace suponer que el gobierno de derRocha Moya eroga recursos para Morena.