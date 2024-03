Trópicos Subterráneos / Sinaloa no es Europa (y sí es en la FIL-Palacio de Minería)

La agricultura en Sinaloa como en Europa, está manifestando-protestando en sus inconformidades, pasivas en Sinaloa y activas en Europa, no porque los agricultores sinaloenses estén medios-contentos y los europeos estén descontentos-completos, a provisión-sin provisión de lo que nada más exista en los silos y el mercado.

Cuando los campos de la producción primaria están en transición de lo rural a lo urbano, o lo urbano industrial invadiendo lo rural orgánico, el capitalismo de lujo y funeral está tecnificando con el tecnofeudalismo el espacio vital de lo natural, lo humano y lo animal, a reserva de lo que es lo orgánico en el campo con lo transgénico en el mercado, el valor de la tierra se infravalora con la plusvalía comercial del producto (de y para) el mercado, no como una necesidad básica alimentaria, sino para la pulsión consumista de una alimentación chatarra, pues el aguacate como guacamole en el Superbowl es una venta-compra extraordinaria con potencialidades narcas en Michoacán.

Con el proyecto Sembrando Esperanza y Cosechando en Bienestar Social, el campesino como agricultor y productor minoritario y/o mayoritario por lo del granero en el país de las sombras espectrales con el Estado-Obrador, ha pasado de autosuficiente a deficiente y deficitario, no por falta de producción, cuando el gobierno de derRocha Moya no ha cumplido del todo con los campesinos-agricultores y el titular de Agricultura agarra para los Montes en su caballo El Jinete-Jineteador de Sagarpa y de Bienestar.

Si-Sinaloa no es Europa sí es en el país de las sombras espectrales con sus agrestes paisajes que, en la reinvención de los pueblos vernáculos a los pueblos fantasmas, mágicos y señoriales, el “camino rojo a Subaiba” con “el jinete de la divina providencia”, Liera en Rulfo, el Páramo es el Llano, Inés Arredondo la Susana San Juan, El Dorado y el ardor, lo sinaloense no quita y sí da lo del tatarabuelo Heraclio Bernal que proclama el Plan de La Rastra el 27 de julio de 1885, convocando: “A tomar las armas contra los malos gobernantes para el restablecimiento efectivo de la Constitución… porque es bien sabido que los actuales gobernantes se han impuesto por sí mismos y porque también no hay moralidad, ni justicia, ni protección para los ciudadanos, pues cuantos se apoderan del poder sólo se ocupan de enriquecerse y de exterminar a los demás, al grado de que nadie tiene segura la vida ni los intereses, viendo, además, que se protege a los extranjeros con perjuicio de los mexicanos…”

Los que cambian son los años con los daños, los mismos y los diferentes gobernantes, los de antes con los de ahora, los rectores rosalinos y los gobernadores tricolores-guindos, la universidad y la gobierno estatal en el culmen y en el colmo de los doctorazgos, sino priistas, sí pasistas y morenistas, más a conveniencia que a convicción, oportunistas y arribistas, más la cantidad en la academia que la calidad en la ciencia, fajadores y bajadores a destajo, Cuen-el chueco y derRocha-el derecho, en lo que la agricultura, la ganadería y la pesca se las está tragando y voraginando el turismo cultural de los paisajes con espectaculares mojoneras, torres y fachadas de tabla roca, la rusticidad con la plasticidad de lo rural con lo urbano, las luminarias, las basuras y las aguas negras yéndose por el caño de los vertedores en las obras públicas, la industria química que contamina la producción orgánica, el pescador arando en la tierra, el agricultor sembrando en el mar, y, el ganadero ordeñándole al queso seco la leche, porque Sinaloa no es Europa, acaso el caos y el ocaso espectacular de un estado en el país de las sombras espectrales, resiéndose y rehaciéndose referencia obligada por la cuna del narcosicariato, la literatura-Elmer Mendoza y el periodismo-Javier Valdez, sino por Gilberto Owen, Inés Arredondo y Dámaso Murúa, sí por lo que sea con Cuen Ojeda y derRocha Moya, los enfermos de antes son los curados de ahora porque no son iguales, educados universitarios doctorales tan vendidos, cobrados y pagados (de y para) sí mismos con los dineros del pueblo bueno y sabio, que tanto visita el Estado-Obrador con la revolución de las conciencias y el humanismo mexicano-sinaloense con sentido social, capitalista-consumista, de lujo y funeral.