Trópicos Subterráneos | Sinaloa: la cultura hecha gobierno

En “Sinaloa: la cultura hecha gobierno”, del culto funcionario político Feliciano Castro y apologeta de derRocha Moya, no deja de ser y hacer una hipostasis en lo real social con la realidad virtual real-politik (de y para) Sinaloa, sobre todo, cuando la cultura política hecha gobierno es como la política cultural en el país de las sombras espectrales: de abrazos con balazos, los muertos, los desaparecidos y los feminicidios hacia el proceso electoral y la procesión funeral del Estado-Obrador 2024.

El funcionario- servi(l)cial de marras, es atento y atentatoriamente pródigo y un prodigio que lo mismo da pinceladas de izquierda que lo diferente da martillazos de derecha a lo robesperriano de su lado al otro lado robesperriano, desde Díaz Ordaz hasta López Obrador, como desde “Echeverría o el fascismo” a la revolución de las conciencias y el humanismo mexicano.

Cultural y políticamente, Sinaloa es un letargo en el consumismo de lujo y funeral, que, a derRocha Moya, le es difícil gobernar, a reserva, implícita de la simulación y explícita del simulacro, Feliciano es feliz en su culterana visión que el confort de la cultura política le ha prodigado prodigiosamente tanto en lo público como en lo privado cuando manifiesta lo que Sinaloa es para él y algunos felicianos-felicitados por el egocentrismo (de y en) sí mismo, pues él cree que es el pueblo sinaloense como en él mismo -ensimismado y encimado- está apologética y hipostasiadamente con lo extasiado en los abrazos espirituales y en los balazos mortales del amor amortajado por el feminicidio.

Alguien diría: es la incultura hecha gobierno, nomás por darle la contraria a Feliciano, y si fuese más autocrítico que autocomplaciente con su visión culterana, el rectorazgo universitario y el doctorazgo gubernamental, PasUasMorena, son el hartazgo de un ínfimo nivel en que la cultura política y la cultura hecha gobierno -el pueblo- sigue siendo el peón-jornalero del hacendado en el campo agroindustrial sinaloense con el granero del país en el país de las sombras espectrales, donde el pescador-pesca en la tierra y el agricultor-ara en el mar, la cultura hecha gobierno echa mano de las artes de la pesca y de la agricultura para que la cultura de élite y popular presuma con el turismo cultural cómo entre Topolobampo y Mazatlán Pablo Neruda se extasió con el paisaje de la pobreza en la costa sinaloense del Océano Pacífico que todavía existe gracias a Bienestar Social.

El cinismo culterano del culto funcionario político es el relumbrón en la persona de quien ostenta la simulación y el simulacro de la cultura hecha gobierno en derRocha Moya con lo difícil de la gobernanza porque así lo ha querido él, pues los sinaloenses lo ven más en la conveniencia, y no, en la convicción, que la cultura hecha gobierno que Feliciano se autofelicita felicianamente le viene del Vamos Bien del Estado-Obrador por esa revolución de las conciencias y por ese humanismo mexicano-sinaloense que desde el amanecer mañanero al atardecer adormidero, el letargo sinaloense con el amoniaco y el metanol, no es lo mismo el Ejido Ohuira que el diferente Ohuira Bay que Abert Owen visionó para que Pancho Labastida y Malova le entraran y le salieran los indígenas-campesinos con la resistencia en las manos y en los plexos solares, marinos y terrenales.

La cultura hecha gobierno liberal, autoritario y conservador, si es lo que Feliciano quiere que uno lea de su pródiga y prodigiosa c(s)epa intelectual-cultural, la vieja escuela no le alcanza para la nueva escuela sinaloense, escribiendo para el Debate y leyendo en el Noroeste su egocéntrica trayectoria de político que irradia hacia la periferia el relumbrón personal, privado y público que lee a Mario Benedetti, recomendándole quien esto escribe que lea los poemas “Trece hombres que miran” para haber-a ver si Benedetti pensó y escribió un poema para el hombre de nombre Feliciano:

“los voraces no son más que pobres seguros de sí mismos los sádicos son colmos de ironía los soberbios son proas de algún coraje ajeno los humildes en cambio no se ven pero yo sé quién es quién detrás de ese telón de incertidumbre sé dónde está el abismo sé dónde no está dios sé dónde está la muerte sé dónde no estás tú”.