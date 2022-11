Trópicos Subterráneos | Se quiera, aceptar o no, Mazatlán

Se quiera, aceptar o no, Mazatlán, desde la población-acumulación urbana a la edificación inmobiliaria turística, la desposesión de lo propio por lo ajeno, ha desequilibrado lo social y lo cultural, aunque “el piojillo” no es una queja temporal porque es una avenida del turismo los fines de semana, se puede ver y sentir que los marismeños-mazatlecos también se están pareciendo al turismo foráneo: andan buscándose con las señales de una identidad y de una pertenencia hace tiempo perdidas en la ciudad y en el puerto.

Como Mazatlán no es Venecia como tampoco es Barcelona, en Venecia, los venecianos, en Barcelona, los barceloneses, hace tiempo están hartos del turismo de masas porque le han encarecido los servicios públicos urbanos con los servicios públicos turísticos, pagando los impuestos propios y ajenos como si fueran turistas en lo que ha dejado de ser y de hacer su ciudad y su puerto mediante la apropiación de los espacios públicos humanos, sociales y culturales.

Pero como a los venecianos y a los barceloneses, no se les dijo para qué más servían las ciudades-puertos, despertaron y se levantaron para salir a los quehaceres domésticos y laborales encontrándose a gente extraña o extranjera o foránea o de fuera por las calles céntricas que iba(n) llegando por tierra, cielo y mar buscando dónde hospedarse, comer y divertirse durante el día y la noche, los empresarios hoteleros y restauranteros vieron las de ganar y empezaron a expandirse en los espacios viejos, renovados y nuevos de las ciudades-puertos, aceptando de buena gana los venecianos y los barceloneses por aquello de pasar de lo provinciano a lo cosmopolita con el destino turístico de sol, mar y diversión, individual, colectivo y familiar.

Todo y todos más o menos, a contra viento y marea, la nave iba-va y venía-viene, hasta que el turismo medianamente organizado y programado se explayó-desbordó al turismo de masas, sin pies ni cabezas, los cuerpos semidesnudos, hoteleros, restauranteros, alberqueros, playeros, rubios, blancos, morenos y bronceados por todos lados, sitios, lugares y no lugares, viendo y sintiendo los venecianos y los barceloneses que se estaban extraviando-perdiendo en su propia ciudad y puerto, perdiendo las señales humanas y socioculturales de antes con las señaléticas peatonales, viales y urbanas después que no les dijeron para qué servían los venecianos y los barceloneses, a lo que reaccionaron sino tardíamente, sí, onírica y realmente, los sueños de verano en los venecianos y los barceloneses, se los había apropiado el turismo de masas, teniendo que mirarlo desde las ventanas, debiendo por derecho y por deber que salir a las calles y a los muelles para decirle a las autoridades municipales que están hartos de la gente con su turismo de masas y que haber-a ver cómo le hacen, pues Venecia ni Barcelona quieren seguir siendo el paseadero, el arenero, el tiradero, el basurero y el contaminadero que el turismo de masas trae en sus equipajes y en sus bolsas desde sus casas.

Mazatlán no es un modelo único y diferente de cómo se le sirve al turismo de masas en el mundo, cuando es un destino turístico con deficiencias en el servicio al público turístico como en el servicio público al ciudadano marismeño-mazatleco, no existiendo una normatividad reguladora en la afluencia turística y no siendo retributivo o redistributivo económico el empresariado hotelero-restaurantero y el municipio con lo que le responde a la ciudadanía marismeña-mazatleca, principal y laboralmente, con los empleados en el sector turístico, porque los intereses políticos, económicos, sociales y culturales en el gobierno estatal-municipal es la ganancia con la cantidad, y no, con la calidad a los habitantes entre la ciudad y el puerto en las zonas y en las avenidas turísticas de cemento y de tabla roca, de metal y cristal en las torres altas.

En una manta al frente de una manifestación de venecianos, se lee:

No al boleto de entrada, Venecia es una ciudad, 19 de noviembre de 2022. © Andrea MEROLA

“No al boleto de entrada, Venecia es una ciudad”:

Argumentando, a la letra:

“Gran procesión de protesta contra la introducción de la contribución de acceso en el centro histórico de Venecia, desde Campo Santa Margherita hasta Campo Manin, cerca de Rialto. Los lemas se marcaron en el camino, y al final se siguieron intervenciones para reiterar el no a una medida inútil y discriminatoria y para solicitar una política de revitalización para la ciudad. La introducción del boleto para Venecia, de forma experimental, se estableció para el 16 de enero, pero luego de una serie de problemas relacionados con el sistema de pago y las exenciones, además de las observaciones del Garante de Privacidad, el inicio se pospuso aún más para el próximo verano, después de la aprobación de un nuevo reglamento, ahora a la atención de las comisiones del Ayuntamiento”. (ytali-magazine).

Lo que se hace en Mazatlán con el carnaval en el instituto municipal de cultura, turismo y arte es el turismo cultural espectacularmente comercial, pero tampoco es el carnaval de Venecia o de Brasil, ninguno de los dos con el uno de Mazatlán son el todo de una cultura para todos, más que la marca y el marcaje en un calendario de festividades que se debaten con Eros, Baco y Tanatos hasta que el cuerpo aguante, se llene, se reviente y se vacié por los antros y las calles del consumismo egoísta y cínico, fálico y vagínico, carnavalizados.

El gobernador derRocha Moya como el secretario de turismo de El Químico, tienen en su haber la complicidad de hacer lo mejor de lo peor en Mazatlán-Sinaloa, pues, “El embajador Salazar nos visitó y entendió perfectamente lo que pasa aquí, anduvo en las calles en Mazatlán tomándose fotografías con la población porque él mismo declaró es que está tranquilo Sinaloa”, lo cual es de tomarse en cuenta como testimonio de que en Mazatlán se vive, se sobrevive y se muere de cara al sol con un bronceado ejecutado a la orilla del mar, es lo que suele suceder, a veces, de manera aislada, en donde se rompen las olas y otras cosas más, no teniendo que revolverse las cosas cuando están claras y oscuras en el país de las sombras espectrales.

Se quiera, aceptar o no, Mazatlán, incluido o excluido, aislado o encajonado, que no es el ombligo del mundo, menos el carnaval con su cultura espectacular-comercial en el turismo cultural, provinciano o cosmopolita, entonces hay que cuestionarse -autocríticamente- lo que Olivier Roy interroga en “La crisis de la cultura y el imperio de las normas”:

“¿Cómo podemos pensar en los valores si perdemos la evidencia cultural? ¿Estamos en una nueva cultura o, por el contrario, esta extensión de la normatividad es signo de una profunda crisis de la propia noción de cultura?”

Lo mismo y lo diferente con el No Somos Iguales en Mazatlán-Sinaloa, en el país de las sombras espectrales, el Estado-Obrador con el Templo Mayor de tabla roca y derRocha Moya con las pantallas grandes en Culiacán y en la Fonda del Chalío con el Carnaval marismeño-mazatlecos en la tienda del turismo cultural, lo artístico-cultural como sucedáneo del provincianismo, el folclorismo y el cosmopolitismo no dejan de serse y de hacerse la evidencia, la normatividad, la práctica y la conducta (de y para) el turismo-consumismo de lujo y funeral con el depredador del turismo de masas con los bienes y raíces de norteamericanos y canadienses asentados y sentados en la plazuela Machado, ¿del centro histórico o del Viejo Mazatlán?