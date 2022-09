Trópicos Subterráneos | Ríodoce-Quinto Elemento Lab/ARHE-de Rocha Moya

El trabajo periodístico de investigación: “Los otros hermanos Arellano” y “Los nexos de García Luna con Grupo Arhe”, no solamente lo sustenta la libertad de expresión, sino también la fundamentación, de base o de fondo, en un asunto público, por más privados que sean los hermanos Arellano y se sientan ofendidos en su reputación social y comercial, porque las razones social y comercial están a la vista, y si los hermanos se exhiben -protagonizando- presencial y materialmente inversiones, construcciones e inauguraciones como un corporativo industrial y turístico en Sinaloa, el gobernador derRocha Moya, no estaba ni está para interceder -a favor o en contra o (salomónicamente)- de Ríodoce-Quinto Elemento Lab/ARHE, porque así como rige un código de ética, por más universal que sea, el periodismo cumple con el suyo, los empresarios y el gobernante, respectivamente, los suyos, lo que no los excluye del periodismo de investigación, menos de la vista gorda, con o sin sobornos a la prensa vendida/comprada, la hacedora de imagen como la publipropaganda diseñada y pagada, los posibles conflictos de intereses periodísticos, corporativos y gubernamentales, que no son los de Ríodoce y Quinto Elemento Lab, y sí lo son de ARHE y derRocha Moya, por la moción o por la intervención de una autoridad, cuando el ciudadano-lector tiene derecho a leer lo que informativamente es la verdad a través del periodismo de investigación, siempre y cuando, Ríodoce no se autocensura y ARHE-deRocha Moya intentaron la censura mediante una demanda judicial, porque a río cruzado, Ríodoce, no se hizo ni se hace a un lado, y si el río suena es porque traía-trae cimientos de desarrollos inmobiliarios con dineros lavados.

En “Cinco escritos morales”, Umberto Eco, escribe a la letra, y vale más que lo entiendan ARHE/derRocha Moya:

“La función del cuarto poder es, sin duda, la de controlar y criticar a los otros tres poderes tradicionales (junto con el poder económico y el que representan partidos y sindicatos), y puede hacerlo, en un país libre, porque su crítica no tiene funciones represivas: los medios de masa sólo pueden influir en la vida política creando opinión. Los poderes tradicionales no pueden controlar y criticar a los medios de comunicación, como no sea a través de los medios de comunicación; de otro modo, su intervención se convierte en sanción, o ejecutiva, o legislativa o judicial; lo cual puede suceder sólo si los medios de comunicación delinquen, o parecen configurar situaciones de desequilibrio político e institucional. Pero como los medios de comunicación, en nuestro caso, la prensa, no puede estar exentos de críticas, es garantía de salud para un país democrático que la prensa pueda cuestionarse a sí misma”.

La libertad de expresión como la libre investigación periodística, en el país de las sombras espectrales, está atenta a los asuntos públicos en la corrupción y en la impunidad como a los problemas sociales en la violencia y en la criminalidad en el Estado-Obrador y el Narcosicariato, y lo que se pueda evitar (con los que se pagan bien en el instituto de protección a los periodistas, tal vez sí o quizás no,) los atentados contra los ejecutados de los periodistas mexicanos, sin olvidar que la sangre, una vez, llegó al río.

Ríodoce-Quinto Elemento Lab/ARHE-derRocha Moya, no están pensados para que en los hechos converjan y afinen sus consecuencias en los asuntos públicos con los agravantes de los conflictos de intereses periodísticos, empresariales y gubernamentales, principalmente, cuando lo que no se busca en la investigación periodística es el daño reputacional de manera directa e indirecta y/o de por medio el sobado argumento falaz del daño a terceras personas, así como la intervención de una tercera persona interpósita para desagraviar a los agraviados, restándole y negándole al ciudadano a saber y conocer informativamente qué se hace política, económica, social y culturamente en el país de las sombras espectrales; por ejemplo, en el asunto público y en el problema ecoambiental, humano y social (de y en) Ohuira: ¿los exgobernadores Labastida y Malova qué hicieron y qué hace el gobernador derRocha Moya con los agricultores y los pescadores?