Trópicos Subterráneos | Recomponer la cultura marismeña-mazatleca

El regreso de Raúl Rico al instituto municipal de cultura, turismo y arte, con la recomposición (de y en) la cultura marismeña-mazatleca, debe reempezar por poner aparte el carnaval, porque así como el carnaval es todo para todos hasta en el teatro Ángela Peralta, tampoco es todo para todos los que deben tener derecho a la cultura y el arte como parte (de y para) una animación-formación y educación sociocultural, céntrica y periférica, tanto popular como de élite, porque un museo de carnaval sería como un museo del narco, dejando en paz sepulcral lo que es la fiesta en el país de las sombras espectrales, porque para eso está el Estado-Obrador, civil, militar y narcosicario con los abrazos fúnebres y los abrazos funerales.

El carnaval es autofinanciable en lo turístico, y lo que no es autofinanciable es la cultura y el arte, porque la austeridad republicana y la pobreza franciscana no alcanzan para los institutos estatales y municipales, pudiendo serse y hacerse el carnaval financiador en lo artístico sociocultural, aunque no era lo mismo el bandodromo en olas altas que un cuarteto de música clásica en la López Mateos, toda vez que la ocurrencia es la concurrencia en el centro histórico-la olas altas, avenida del mar-zona dorada, el conchi-lomas del ébano, colonia juárez-colonia centro, mercado Pino Suárez y plazuelas república-machado.

Para que la recomposición no sea redundante en lo espectacular, habrá que ser y hacer de lo socioartístico cultural una animación cultural, rompiendo la inercia de lo burocrático cultural, centro y periférico, desde el centro municipal de las artes al festival cultural Sinaloa al festival cultural Mazatlán, no nada más por una cartelera atractiva y espectacular, donde la variedad del público es variopinta(o) sin más trascendencia de lo visto regularmente aceptable, teniendo que hacerse un análisis socioestético cultural, centro-periférico, para cuestionar qué es lo que sabe, lo que conoce y le place artística, social y culturalmente al único, al mismo y al diferente público marismeño-mazatleco en lo doméstico, laboral, escolar y universitario, así como registrar un itinerario de lo que va y viene sobre un mapa de centros culturales ante los antros de diversión, no para contrarrestar el consumismo sino para diversificar las rutas de consumo, de ocio, de entretenimiento y de divertimento, ni siquiera como oferta y demanda y sí como espacios públicos culturales, no para la innovación del qué y sí para la animación del cómo serlo y hacerlo en lo céntrico y en lo periférico, en lo urbano y en lo rural, en lo creativo y en lo recreativo con la animación sociocultural.

Es la valoración socioestética y crítica para que la recomposición cultural orgánica, creativa y recreativa no nada más sea un producto sucedáneo para el turismo cultural, cuando el mismo-consumismo se apropia y depreda lo que se le vende, compra, consume y desecha -contaminando- la recomposición cultural orgánica de lo creativo y lo recreativo en lo artesanal, vernáculo, clásico y moderno del artista creador y hacedor del arte material, abstracto, visual, intelectual, conceptual, individual y colectivo, porque de lo que se trata es que exista y coexista un equilibrio más de calidad que de cantidad en el arte y en la cultura popular y de élite marismeña-mazatleca, sin folclorizar y sin tropicalizar -preciosísimamente- lo que tenga o no de identidad y pertenencia, porque el turismo cultural tiende a reciclar los lugares comunes del mercado cultural y artístico local, estatal, nacional e internacional.

La composición socioartística y cultural marismeña-mazatleca, originalmente, es provinciana, y quienes la ven “cosmopolita” es una mezcla de tipos y de estereotipos por la afluencia gringa-canadiense de manera residencial-flotante, no incidiendo más que en la relación entre estas dos comunidades extranjeras, desplazándose más en lo céntrico que en lo periférico, también con sus tradiciones y costumbres como lo son las tradiciones y costumbres marismeñas-mazatlecas, mezclándose en la fiesta carnavalera y carnavalesca y separándose en lo cotidiano, lo que a la vez representa lo que el T-MEC es en la relaciones fronterizas, diplomáticas, comerciales, residenciales y turísticas, pero lo socioartístico y cultural no es un corredor espacial más que para el intercambio en que algunos gringos y canadienses son artistas como lo son artistas algunos marismeños-mazatlecos, no alternando ni siquiera en una exposición colectiva de artes plásticas en la galería Ángela Peralta o en el Museo de Arte, siendo un espacio necesario para lo que es el arte y la cultura: una convivencia humana con la creación artística y cultural, individual y colectiva, provinciana-cosmopolita, popular y de élite, sin complacencias, más calidad y menos cantidad (de y para) los marismeños-mazatlecos.

Lo cierto: el carnaval es un negocio espectacular; la cultura y el arte, son lo contrario que a través del turismo cultural se les trata como un producto sucedáneo del folclor regional, provinciano y cosmopolita con la publipropaganda: “La Joya de la Corona”, “Mazatlán está de moda”, “Mazatlán, donde se rompen las olas” y el “Deja Vú” carnavalero y carnavalesco para otro carnaval más que hace tiempo dejó de tener pasado para posicionarse como una marca comercial en un presente desastrado que la única recomposición es recomponer la cultura del carnaval y las artes para que la fantasía sea una realidad entre lo real social y la realidad virtual real-política cultural: todo lo que somos nosotros, no somos todos nosotros, acaso la simulación y el simulacro alegóricos:

una política cultural con una burocracia de la cultura da para una pobreza de la cultura enriquecidamente fantasiosa y espectacular, más onerosa que onírica por los sueños del carnaval hechos realidad en el negocio del turismo cultural, porque los marismeños-mazatlecos pagan como ciudadanos y compran como consumidores la cultura que genera y desecha con los apagones de las luminarias, los montones de las basuras y las someras inundaciones de las aguas negras.

De la tradición cultural a la modernización cultural, la costumbre cultural, siempre ha sido la misma del pasado con la diferente del presente, prevaleciendo más lo recreativo que lo creativo, de lo popular a lo de élite, de lo ciudadano mediano hacia abajo al consumidor mediano hacia arriba, el primermundismo del tercermundismo en la industria cultural con un multiculturalismo y un folclorismo de mercado atractivo y espectacular para el turismo cultural, y si el Carnaval Internacional de Mazatlán es lo que no es como tampoco la Banda y la Ópera, don Giovanni es como el Juan por su casa, donde nadie lo conoce y lo reconoce por más que se ande por Olas Altas.