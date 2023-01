Trópicos Subterráneos | ¿Quo Vadis, Sinaloa-México?

¿Sinaloa se ha creído lo que los gobernantes le han hecho creer a los sinaloenses, que es un estado único en el noroeste-Pacífico, donde el progreso, el desarrollo y la modernidad son más la cantidad que la calidad, porque es el granero del país con el campesino sembrando en el mar y el pescador cosechando en la tierra, y cuando los Culiacanazos 1 y 2, en lo urbano y en lo rural, los vivos, los sobrevivientes y los muertos fueron nomás un muerto de 84 años con un abrazo y un balazo en el plexo solar?

Los psicólogos después de los periodistas, son los que saben cómo son eso de los daños postraumáticos, porque de los daños colaterales, los militares y los narcosicarios contaron y descontaron a sus muertos, en lo que los civiles contaron los narcobloqueos y las quemazones que se grabaron y se dispersaron en las imágenes de las redes sociales.

Siempre he escrito que Sinaloa no es Sicilia, ni Corleone es Badiraguato, porque son más los sesgos que los rasgos que se generan desde la espectacularización, cuando hasta Roberto Saviano escribió del más grande capo como El Chapo y que Anabel Hernández ha escrito que El Mayo Zambada era (y es) el Jefe de jefes de El Chapo Guzmán.

Entonces, uno no halla más que lo que encuentra en su intimidad y lo que jode en lo público: la inseguridad, y si uno ve las quemazones, ¿qué no se podía esperar de una balacera al cielo en un fin de año con una bala perdida en la cabeza de un niño?

El culto, no oculto, pero sí, inculto y culto, al narcosicariato casi religioso en el mercado popular como modo y moda de serse y de hacerse en la narcocultura, al estilo sinaloense, lo mismo se vende y se compra a El Chapo Guzmán como a Los Chapitos, la música ranchera y de banda se escuchan, se cantan y se bailan desde un antro hasta las casas, las calles, los automóviles y las fiestas de fines de semana en conciertos narcopopulares, y no hay quién niegue el verse y el sentirse buchón y buchona porque el mundo de la gente joven tan corrupto e impune como el mundo de la gente adulta violenta y criminal en el político gobernante, empresario, militar y narcosicario que, con brechas generacionales o no, hay fosas clandestinas y comunes, cementerios y panteones, zanjas y lotes baldíos en el territorio nacional que es en el país de las sombras espectrales, porque hasta lo que no es cruel se ve cruel, y lo que no es el horror es el terror normalizado en la anormalidad de andar entre el victimario y la víctima porque son más los buenos que los malos en un estado de cosas que el malo es Culiacán y que el bueno es Mazatlán, en lo que Los Mochis es la distopía de la utopía de Robert Owen, Culiacán el del caballo blanco de José Alfredo Jiménez que no le alcanzó para lo del Culiacanazo, y, el amargo mar amarillo de Gilberto Owen donde se muere con la cara al sol con unas Pacífico y una botana marisquera.

Sinaloa y los sinaloenses no están solos en el país de las sombras espectrales, porque la corrupción y la impunidad, la violencia y la criminalidad están en el país de las sombras espectrales, tanto en los buenos y en los malos pensamientos sinaloenses-mexicanos, y lo que no ha dado más que para los abrazos fúnebres y los balazos funerales son los narcobloqueos y las quemazones, Roberto Cruz en su columna periodística en el periódico Debate, “En marcha”, su reserva humanista se confronta con la fuerza humaniutilitarista del Estado-Obrador y de la gobernanza de derRocha Moya, escribiéndole a los sinaloenses: “¿Cómo podemos defender a Sinaloa?”, lo cual es loable por la buena intención prociudadana y lo cual es lamentable por la mala intención contraciudadana, dentro y fuera de Sinaloa.

Las estelas de humo que dejó el Culiacanazo 2 son las señales de humo en el país de las sombras espectrales, un tanto por los abrazos-no balazos que los hubo a granel (de y en y desde) el granero del país, el pueblo sinaloense, ha devenido de lo viejo-chapo a lo joven-chapito a un estado de cosas como en los demás estados de cosas en la RepMex, en que la seguridad está corrompida en la impunidad, la violencia y la criminalidad en el estado de cosas que guarda en la bodega de su pecho el Estado-Obrador, y si el estado de Sinaloa es único en el noroeste-Pacífico, hay que preguntarles a los gobernantes estatales de Morena en las costas del Océano Pacífico, ¿dónde está el Cartel del Pacífico?

¿Quo Vadis, Sinaloa-México? es más una interrogante de la retórica que la gobernanza de derRocha Moya, que ha tenido la respuesta retórica de la Semanera, tan pronta y tan dúctil de quien tiene los hilos, los dedos y los títeres, porque en la oscurana madrugada en que Jesús María despertó, el primero que pegó un salto hasta el Altiplano, fue Ovidio, y el que cayó por un balazo en el pecho, fue un octogenario de 84 años.

Entonces, “más vale prevenir que lamentar” (lo lamentable) que lo es todo de lo que es nada, nadie y alguien como en abrazos y en balazos para proteger al pueblo es lo que del Estado-Obrador obra en consecuencias con los pensamientos y las palabras, los actos y los hechos en el nunca siempre sucede en el país de las sombras espectrales, siendo y haciendo lo que corresponde en sus dichos como en sus cumplidos presidenciales, anunciando-anticipando que en el resto del sexenio de la transformación va el resto de las tripas, de los huesos cardios y de los corazones en la memoria para que en lo mejor de lo peorvenir a todos nosotros y a los otros, a los demás y la agente nos va y nos vaya con el Vamos Bien, lo que para Agripina es y será un ajuste de cuentas más oscuras que claras de los rastros íntimos a los mataderos públicos, porque el ajuste al Metro con la Guardia Nacional después que se ajustó lo del Culiacanazo 2, nomás hubo un muerto civil octogenario de 84 años, porque los demás fueron los militares y los narcosicarios, sacando en vilo al Ovidio con el Jesús María (y José) en la boca del pueblo en vilo, porque eso del jinete de la divina providencia en el camino rojo a Sabaiba ha sido, es y será colgarle los milagros vivos, sobrevivientes y muertos al Malverde como al Metro Contreras e Indios Verdes por la vía férrea del Tren Maya, mi querido y entrañable Nino, no pudiéndole pedir que se deje de chingaderas contra el Estado-Obrador, porque es su libertad de expresión cuando se la veo en la cara y que se la planta a los liberales autoritarios conservadores de los chairos y los fifís; además, Usted, es poeta, déjese de hacerle al poeta del mar bañado en aguas negras, pues nada ha ganado ni nadando, ni siquiera el premio de poesía Clemencia Isaura que se otorga, (aunque Usted no se calla), en los Juegos Florales del Carnaval de las luminarias que iluminan las basuras y las aguas negras que desembocan en el Pacífico-océano-mar de Mazatlán, el ¿Quo Vadis, Sinaloa-México? es tanto la nacencia y la latencia de algo geográfico en alguien humano que en El Sinaloense como en El Quelite es en donde anda perdido el niño perdido en el país de las sombras espectrales.

En la razón de Estado, está lo que está de más en el Estado-Obrador, teniendo que parar lo que tenga que parar después del 2024, obviamente, no haciéndolo antes porque el ejemplo trumpiano-bolsonarista estará liberal, autoritario y conservadoramente con la polarización y la confrontación, porque la politización es la politiquería, más de la conveniencia que de la convicción, de la necedad que de la necesidad, de la cantidad que de la calidad, los abrazos con los balazos en el territorio nacional se transforman en el vale más prevenir que lamentar (lo lamentable) de Pueblo con el Metro, porque no es la militarización y sí es la politización porque en la prevención vigilante de la GN, el problema técnico fue, es y será resuelto con la mecánica nacional de los soldados-soldando la inseguridad ciudadana con la seguridad del Metro.

El ¿Quo Vadis, Sinaloa-México? no es lo mismo porque es lo diferente con el ¿Quo Vadis, Estado-Obrador?, aunque en el relativismo existencial de López Obrador y de derRocha Moya, la conciencia y la ciencia política y social es la misma y es la diferente en los mexicanos y en los sinaloenses porque se cocinan aparte con los metanfetaminos y los fentanilos, Los Chapitos y Los Ninis, porque eso de sembrando y construyendo el presente y el futuro no son negocio, porque desprecian la cárcel corrupta y aprecian la muerte heroica en la ensimismación del narcocorrido donde tienen la riqueza y las mujeres en vida, y no andarse en la pendeja yihadista con las vírgenes violadas por el Estado Islámico y la policía moral tiránica e iránica en Medio Oriente.

En el relativismo existencial como en el largoplacismo político del Estado-Obrador (¿Quo Vadis?) el estado de Sinaloa, Arturo Santamaría Gómez, observa y apunta:

“Para los habitantes del estado y del gobierno de Rubén Rocha Moya esta postura implica un serio desafío porque el Cártel de Sinaloa tiene como epicentro de este negocio al territorio que habitamos, y más particularmente a Culiacán. Si bien, por el narcotráfico en general, la tierra de los once ríos ha estado presente de manera inevitable en las políticas de seguridad de los dos países vecinos, con el fentanilo, debido a la grave epidemia que produce entre cientos de miles de habitantes de la Unión Americana, el interés se centra como nunca en Sinaloa. ¿Cómo van a reaccionar los hermanos de Ovidio, qué van a hacer ‘El Mayo’ y ‘El Guano’, frente a la inevitable ofensiva de los gobiernos de México y Estados Unidos contra el gigantesco negocio del fentanilo que aparentemente encabezaba Ovidio? Siendo el tráfico del fentanilo el negocio de las drogas en más rápido ascenso no es imaginable que los capos sinaloenses lo vayan a dejar, así que es de pronóstico reservado lo que el futuro le reserva a Sinaloa y a otros territorios involucrados en una industria que apenas empieza. Por otra parte, si había acuerdos políticos entre la 4T y el Cártel de Sinaloa, o al menos la fracción de ‘Los Menores’, este parece que se convertirá en cenizas, lo cual puede traer serias implicaciones sociales y políticas en el conjunto del País, y particularmente en la patria del aguachile”.

Si Sinaloa es o no es el ¿Quo Vadis? en el país de las sombras espectrales (de y para) el Estado-Obrador, porque se autorizaron los balazos sobre y entre los abrazos, Sinaloa no es Sicilia ni Ucrania, así como México no es Norteamérica y USA es el vecino con el Tameme del T-MEC, lo imposible-posible con las revoluciones y las guerras en el siglo xx, son lo posible-imposible con las revoluciones y las guerras contra el cambio climático en el siglo xxi, el dolor físico pasado y el sopor mental presente, lo que para las armas, las drogas, el cebo y el placebo, el parche caliente y el parche frío, la mariguana para las reumas, la metanfetamina para las hormonas y el fentanilo para las neuronas está(n) en el que se tarda más en dormir(se) es el que gana en la vida con el ensueño virtual en la desmaterialización de lo real social en la realidad virtual real-politik, porque si nos mantenemos despiertos nos hace cómplices de lo que duermen amarrados a una pata de las tantas camas con las sábanas de las mortajas ensangrentadas de los homicidios y de los feminicidios.

Como al Estado-Obrador le vale La Chingada en el costo humano, el costo político, económico, social y cultural es el humaniutilitarismo (de y para) “su humanismo mexicano”” con la politización de la polarización y la confrontación en los subterráneos del Metro como en las superficies de los narcobloqueos, porque entre los abrazos y los balazos vale más prevenir que lamentar (lo lamentable), porque la corrupción y la impunidad, la violencia y la criminalidad han sido una herencia del pasado que en el presente se ha acumulado, despojado y dispersado en el país de las sombras espectrales con la 4T y la revolución de las conciencias que deben y deberán mantenerse despiertas en las mañaneras de la posición ante las adormideras de la oposición.

Tal vez sí o quizás no, antes, durante y después del Estado-Obrador, la vida, la sobrevivencia y la muerte para el humanismo mexicano, los mexicanos, no somos los mismos como tampoco somos los diferentes, quizás sí o tal vez no, No Somos Iguales, con las remesas de afuera y el peso de adentro, la vida nos es más breve que leve en un abrir y un cerrar de ojos que no es en lo poético, a lo Pavese, al tener nuestra propia y ajena manera de prodigarnos el bien y el mal morir por una desgraciada tragedia dramática que, al prevenirla, se nos transformó en lo lamentable, porque la ladina liviandad se ha normalizado hasta la anormalidad con la animalidad de nuestros instintos e intestinos civilizados en la barbarie domesticada y cotidiana de lo citadino y lo ciudadano, en lo urbano y en lo rural.

Es creíble, por aceptación nacional, el estado de cosas en el país de las sombras espectrales, porque la violencia política y cultural es la cultura política y es la política cultural del Estado-Obrador, sus abrazos-sus balazos, su vale más prevenir que la lamentar (lo lamentable) con sus liberales autoritarios conservadores polarizados, confrontados y politizados en la más alta política de La Chingada con los pisos disparejos por enfosados en la tierra terraplenada por la 4T de Morena con los machuchones de la izquierda y los debiluchones de la derecha, tan buenos los morenos machos como las morenas hembras, chingones los prietos y pendejones los blancos en el racismo clasista de la dura fascia de la discriminación, la incriminación y la criminalización porque No Somos Iguales, porque lo que diga el presidente que lo haga la gente.