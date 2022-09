Trópicos Subterráneos | ¿Qué tenemos que hacer?

“¿Qué tenemos que hacer para responder al reto que tenemos enfrente si queremos construir un estado próspero y pacífico para nuestros hijos?”, es lo que le pregunta Adrián López Ortiz al gobernador derRocha Moya, tal vez sí o quizás no porque a López Ortiz le preocupa el presente y el futuro y al gobernador le ocupa Sinaloa, en lo que Juan Pablo Pérez Díaz, le edulcora las noticias con la voz dulzona en los neuróticos oídos del radio escuchante y televidente gobernador de marras que también es de amarrar navajas con el líder pasuas, esperándose que en la inercia de la politiquería, hagan algo por el elefante reumático del gobierno derRochista con los sinaloenses, en 22 años de prianismo-morenismo, corrupción e impunidad, violencia y criminalidad, y como Sinaloa no es Sicilia, ni Mazatlán es Dubai, la narco+marca-manda.

Con todas las partes en el poder, a todo modo, los estados de Morena en el Estado-Obrador, no se mandan solos con la consigna de no mentir, no robar y no traicionar, siendo y haciendo lo que corresponde más en la irresponsabilidad que en la responsabilidad con lo de la seguridad estatal que es parecida y desaparecida, a la misma vez, en el país de las sombras espectrales como en Sinaloa

Alguien de la nada y del nadie en Sinaloa, con una versión del World Trade Center en Mazatlán, está haciendo cuentas con el presente y el futuro de un estado próspero y pacífico, pasando de lo real social a la realidad virtual real-politik de la simulación en la verdad y el simulacro en la mentira, no alcanzándole a la 4T para Sinaloa más que para el Internet-Gratis en el recibo de la CFE, viendo aparecer pueblos fantasmas en iluminados y fantasmáticos pueblos mágicos, derrochando derRocha Moya el brillo ajeno que no le es propio porque el Estado-Obrador dejará de visitarlo hasta el 2024, y como nadie ni alguien tienen nada asegurado para el futuro presidencial, la prosperidad y la pacificación solamente es deseable y manifiesta en los fines de año con los abrazos y los balazos del año viejo con el año nuevo, viejo y jodido el sexenio gubernamental estatal.

La respuesta a la pregunta está dada y negada como afirmada, ¿conforme o inconforme?, según la simulación y el simulacro, la polarización y la confrontación, el cinismo y el egoísmo desde el Estado-Obrador a la gobernanza de derRocha Moya, porque al gobernador no lo mandan los sinaloenses, y no será hasta después del 2024 que la pregunta se repregunte y haber-a ver con qué nivel de prosperidad y paz nos reencontramos los sinaloenses y los mexicanos en el país de las sombras espectrales, pues por más que Sinaloa sea el granero del país, Ucrania lo es del mundo, la vida, la sobrevivencia y la muerte responden menos a las preguntas y se dan más como respuestas a nuestros actos y hechos, en consecuencia, ¿responsables o irresponsables?, por el exceso en el abuso de la comunicación y la información en los medios y en las redes sociales de la estupidez y la imbecilidad entre gobernantes y gobernados en el capitalismo-consumismo de lujo y funeral.

En la interrogante de Noroeste al gobernador derRocha Moya, Adrián López Ortiz, pareciera ser el único que le preocupa lo que en la columna Observatorio de Alejandro Sicairos, se ocupa en semblantear una posible respuesta más oscura que clara: “Apoya AMLO a un Rocha muy respaldado. Coraza presidencial, ¿ante qué o quiénes?”

El protagonismo de Adrián López Ortiz, siempre es lo que él es: el oportunismo mediático para publipropaganda del Noroeste, y en cada Detrás de la página-semanera, la cátedra oficiosa y ociosa del estilo periodístico personal de Adrián, la semanera de derRocha Moya es oficialmente revoltosa y pringosa, no habiendo más que el corre, ve y dile que aquí estamos y andamos con el gobierno en movimiento en el puro Sinaloa con o sin amoniaco, fertilizando al campo, hambreando y envenenando al jornalero y contaminando el campo pesquero.

Si queremos construir un estado próspero y pacífico para nuestros hijos, generacionalmente, hace tiempo se destruyó y sobre las ruinas -la ruindad y la miserabilidad- de los gobernantes y los gobernados en la indolencia y en la indiferencia, en el cinismo y en el egoísmo político, económico, social y cultural en la desigualdad de antes y en el No Somos Iguales de ahora, en lo que da y en lo que quita en la acumulación y en la desposesión de la identidad y de la pertenencia sinaloense y mexicana, a reserva, de que Sinaloa quiera serse y hacerse un país aparte en el país de las sombras espectrales.