Trópicos subterráneos | ¿Nos despertamos sabiendo lo que está sucediendo?

En el tiempo y en el espacio, un día y una noche, en la mañana, despertamos: la cabeza acomodándose al cuerpo, los ojos a la pantalla.

Lo que sabemos, lo pasamos, y lo que está sucediendo puede esperar hasta que termine como cuando Trump narró su experiencia del atentado contra su oreja, escuchando los sollozos del público republicano, que de mover su cara un poco más al lado derecho, su rostro como blanco sería otro desenrostrado en su cara roja.

¿Sabíamos lo de Rusia y Ucrania y lo de Hamas e Israel con el genocidio en la Franja de Gaza, lo del WTC por Al Qaeda, Afganistán e Irak, reiniciando el siglo xxi con las guerras?

Serse y hacerse un testigo viviente, sobreviviente y muriente en el mundo de las sombras espectrales y en el país de las sombras espectrales que es en México, la felicidad es la infelicidad en que el Estado-Obrador nos tiene en la a-normalidad con la 4T de que la vida-esta es la vida-otra, la nuda vida es la vida nula con la violencia política y criminal en la corrupción y la impunidad que de otro modo es el poder, a todo modo, con la revolución de las conciencias y el humanismo mexicano.

Después de 6 años con el Estado-Obrador, ¿de qué modo con el poder, a todo modo, podremos confiar en la Prosperidad Compartida que promete el Estado-Yo Claudia?

La gente que es el pueblo bueno y sabio con primero los pobres ¿son y serán la prosperidad compartida con la gente y los demás, los otros y nosotros?

Hace tiempo que me escribo que México no es Siria como tampoco es Dinamarca, porque esto se ha devenido viendo, sintiendo, padeciendo y sabiendo que no es cierto, a reserva de un pronóstico reservado, que, la salud, sea una hipócrita por hipocondriaca.

En realidad, la gente, no se muere por morirse, sino de enfermedad y de abrazos con balazos; no se diga lo que no se dijo con el Covid de los desconocidos con los muertos, los feminicidios y los desaparecidos.

Si al Estado-Obrador le ha(n) condolido, lamentablemente, lo que sucede en el país de las sombras espectrales como las ánimas en pena en Comala, es porque la realidad es otra realidad en la mentalidad de Pedro Páramo y en la instrumentalidad de Fulgor Sedano con la no primera dama de Susana San Juan, pues, para qué, a los hijos de La Chingada, mencionarlos,

Para bien o para mal el sentido y el bien común es obligado cuidarse a uno mismo con el regreso del Covid, siendo y haciendo más daño mortal la violencia y la criminalidad del narcosicariato, porque la salud y la seguridad públicas dejaron serse y hacerse una prioridad nacional por parte de la honestidad valiente en el Estado-Obrador, lo que le parece al pueblo bueno y sabio con primero pobres que Vamos Bien, y porque no tarda la Prosperidad Compartida del Estado-Yo Claudia.

Sin hacerle el feo a la belleza presidencial, se dice que la belleza se trae por dentro, así como el pecho del presidente, no es bodega de nada, de nadie y de alguien, porque está a la vista con la evidencia y la prueba en el paisaje del sur, así como de Tijuana a Mérida, a lo largo y a lo ancho y empinado (de y en) en el país de las sombras espectrales, haciendo senderismo en la sierra y surf en la costa, porque si el presidente conoce el país completo, la presidenta como científica ambiental tendrá que analizar, interpretar y aplicar en la naturaleza en lo que la impacta ecoambientalmente y lo que impacta el animal del hombre y la mujer con el narcosicariato.

Pueden ser otras la necesidades cuando la necedades son las mismas y las diferentes en el capitalismo-consumismo de lujo y funeral, principalmente, necear más por la cantidad que necesitar la calidad, y aunque México está en el Sur Global depende del Norte Global, porque lo del “tercer mundo” era hasta humillante por lo del neocolonialismo Made in USA y lo que el neofeudalismo industrial tecnológico está siendo y haciendo como Rusia en los campos ucranianos de trigo, robándolo y mandolo carísimamente a África con la ayuda del grupo Wagner, porque el que cayó del cielo ha sido relevado por otro hombre de Putin, porque Jinping enrutado con el presidente de la FAO que es chino, le pone y dispone las órdenes por dónde y cómo en el mundo con la geopolítica del comercio que Stalin y Mao impusieron con el comunismo industrial pasado a presente con el capitalismo autoritario-militar-comercial.

¿Nos despertamos sabiendo lo que está sucediendo, desde la foxilandia a la obradorlandia con la transición-reiteración sexenal y la réplica presidencial, no siendo lo mismo de antes con lo diferente de ahora, porque el presente es el pasado para el futuro que viene en la continuidad de la transformación en la discontinuidad de la ambientalización en el país de las sombras espectrales?

Al erigirse el Estado-Obrador ante el monolítico Estado Mexicano, ¿qué fue del viejo régimen obviado con el nuevo régimen mexicano, pos(t)neoliberal, autoritario y conservador (de y para) el Estado de Derecho y los Derechos Humanos en una Democracia Representativa, Regresiva y Sobrerrepresentada en la mayoría legislativa para ajustar el poder judicial a una elección popular para que el pueblo (se) juzgue y (se) sentencie con la gente y los demás, los otros y nosotros, en lo que los delincuentes de cuello blanco, los narcosicarios, los empleados de la burocracia nacional, los gobernadores, los alcaldes y los regidores sean sobrerrepresentados ante barandilla y sean sancionados-amonestados porque son servidores públicos de la burocracia democrática, verdadera y justiciera, no habiendo puertas giratorias y sí carrusel populista colectivo.

Las vueltas, las protestas, las revueltas y las guerras en el mundo de las sombras espectrales con el país de las sombras espectrales, en las 24horas en que el tiempo y el espacio se abren y se cierran en los pensamientos y las palabras, lo que los actos y los hechos humanos y naturales con el cambio climático, son una amenaza cumplida que la inteligencia humana, científica y social nos exige ser y hacer lo que nos corresponde responsablemente como seres humanos en el mundo de las sombras espectrales con el capitalismo-consumismo de lujo y funeral, la ética, la moral y la psicología saben lo que nosotros no sabemos de ellas cuando se trata de la condición humana y la condición de la naturaleza en los estados puro e impuro de ser y hacer en ¿nos despertamos sabiendo lo que está sucediendo?, por más que la vida sea, a veces, un sueño realizado en la realidad, no deja de serse y hacerse una virtualidad en que la a-normalidad en el mundo de las sombras espectrales, los juegos olímpicos, compiten la alegría y la tristeza en lo que l@s faniáticos radicalizados contra los infieles y los apóstatas como el cura-talibán de Jiquilpan, y no, de Afganistán.