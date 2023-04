Trópicos Subterráneos | No son las penumbras: son nuestras sombras (O la voz de la belleza mortal)

Que Tariq Ali, historiador paquistaní, diga: “Es perfectamente razonable no estar a favor de Putin ni de Zelenski”, puede que sea una respuesta equilibrada cuando el equilibrio y el justo medio están pendiendo en los extremos nacionalistas, derechistas e izquierdistas, desde el mundo de arriba hacia el cielo de en medio sobre la tierra de abajo, donde para Boaventura de Sousa Santos rebautiza:

“Un nuevo-viejo fantasma se cierne sobre Europa: la guerra”.

Lo que sepan de los sepan cuantos del siglo 1 al siglo xxi, sabemos y conocemos lo que el antiguo y el moderno Leviatán nos somete a reconsiderar, no nada más por el Leviatán de nosotros y del capitalismo-consumismo de lujo y funeral, de vigilancia y digital, sino por lo que el poeta TS Eliot escribió el poema para leerlo, a la letra:

Tiempo presente y tiempo pasado

(Poema - Texto completo.)

T. S. Eliot

“Tiempo presente y tiempo pasado

se hallan quizá presentes en el tiempo futuro

y el tiempo futuro dentro del tiempo pasado.

Si todo tiempo es eternamente presente

todo tiempo es irredimible.

Lo que pudo haber sido es mera abstracción

quedando como eterna posibilidad

solamente en el mundo de la especulación.

Lo que pudo haber sido y lo que fue

apuntan a un solo fin, que está siempre presente”.

En la brevedad del poema está la larguedad de la Historia, cíclica, reciclada y contrareciclada, desde la edad de piedra a la edad plástica, desde los ruidos guturales a los ruidos internetianos con los huesos cardios, los corazones y las memorias, las tripas son las reventadas y las cabezas son las decapitadas, y lo que a los sepan cuantos de nosotros con los otros, los demás con la gente es lo que somos en el mundo de gente en el mundo, vistos desde el cielo y dispersos en la tierra, y lo que sucedió antes en Ucrania con Rusia se está repitiendo ahora, a lo que Cioran:

“La ambición de dominar el mundo, surgida de profundidades insospechadas, de un impulso original, sólo aparece en ciertos individuos y en ciertas épocas”.

Darle la razón a Tariq como la sinrazón de la guerra en Boeaventura, en relación a ciertos individuos y ciertas épocas, los nuestros y las nuestras de nosotros y los otros, de los demás y la gente, en el país de las sombras espectrales, estamos viviendo, sobreviviendo y muriendo, lo que en un individuo que elegimos en nuestra época, nos ha tocado una versión más de la democracia como la narco-necrodemocracia liberal autoritaria y conservadora, dejando que la corrupción y la impunidad, la violencia y la criminalidad se hayan establecido con la forma del cuerpo como objeto y el contenido del sujeto al vacío con el neoliberalismo, el narcisismo, el clasismo, el racismo, el populismo, el egoísmo y el cinismo (de y en) el humanismo mexicano.

En lo que Tariq Ali no está con Putin ni con Zelenski, Gilles Deleuze está con Michel Foucault en “Los postulados del poder”:

“El poder de Estado se expresaría en la ley, concibiéndose ésta unas veces como un estado de paz impuesto a las fuerzas brutas, otras como el resultado de una guerra o de una lucha ganada por los más fuertes, pero en los dos casos la ley se define por el cese obligado o voluntario de una guerra, y se opone a la ilegalidad que ella define por exclusión”.

La experiencia de los judíos con los nazis alemanes, los polacos con Hitler y Stalin hasta los palestinos con el Estado Sionista de Israel, Ucrania con Rusia, la exterminación fue, es y será la tentativa de la solución final por la exclusión en la banalidad del mal cuando los complejos industriales militares tienen sus individuos con sus épocas capaces de eliminar a los complejos industriales humanos con los dones de los drones alta, mediana y bajamente tecnologizados y nuclearizados de los complejos industriales militares como para que la ilegalidad, en los crímenes de lesa humanidad, sean sancionados sobre los huesos cardios, los corazones y las memorias de las guerras en las tumbas de la Historia Humana, Inhumana y Pos(t)humana.

En “La caída en el tiempo”, Cioran, ofrece otra tentativa a otra solución final:

“A fuerza de permanecer sentados al borde de los instantes para contemplar su paso, acabamos no distinguiendo ya en ellos sino una sucesión sin contenido, tiempo que ha perdido substancia, tiempo abstracto, variedad de nuestro vacío. Nos toca ahora devolverle la vida y adoptar con él una actitud clara, carente de ambigüedad. ¿Cómo lograrlo, cuando inspira sentimientos irreconciliables, un paroxismo de repulsión y fascinación?”.

Un paroxismo de repulsión y fascinación, siendo el justo medio el paroxismo, la repulsión y la fascinación los extremos con los complejos industriales militares y los complejos industriales humanos en la aldea global del capitalismo de lujo y funeral, de vigilancia y digital, no dejan de serse y hacerse una tentación por una tentativa a una solución final donde el equilibrio, eco-escenocoreográfico-climático, están la repulsión por un agente Putin y la fascinación por un comediante Zelenski, no viendo más allá los rusos más que lo que ven de Putin, así, no viendo más allá los ucranianos más que lo que ven de Zelenski, en lo que el mundo de gente que somos nosotros vemos “A fuerza de permanecer sentados al borde de los instantes para contemplar su paso, acabamos no distinguiendo ya en ellos sino una sucesión sin contenido, tiempo que ha perdido substancia, tiempo abstracto, variedad de nuestro vacío” en nuestro humanismo demasiado ajeno para los otros, los demás y la gente en el mundo de arriba, en el cielo de en medio y en la tierra de abajo, donde en cada país de las sombras espectrales, la oscura aldea global es lo íntimo y lo privado de nuestro horror vacui público, incapaces de devolverle a la vida su naturaleza y nuestra humanidad.