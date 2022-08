Trópicos Subterráneos | Mazatlán: Gobierno rico-Municipio pobre

Con El Químico hasta un pobre se siente millonario, en lo que la revisión y el ajuste de cuentas hay algo furtivo y fortuito: derRocha Moya y la ASE estatal en la celeridad del asunto público, hay lentitud, hasta para darle tiempo a El Químico para contagiarse de sí mismo con su modus vivendi-operandi con covid, porque la toxicidad química es contaminante y contagiante desde olas altas a playa brujas, y de regreso, a la isla de en medio, haber-a ver cómo va la cosecha de basuras después de la siembra de los depredadores que son los turistas culturales, y si no va a París es porque en el instituto carnavalesco de cultura, turismo y arte, no hay dinero, porque El Ángel se pasó de quemado a tostado con el tropic sun.

Ética y moralmente, El Químico, no merece un tratamiento para su pedorrancia consuetudinaria, porque para el culmen es el colmo en el abuso de la confianza ciudadana, si es que todavía la hay en la sociedad marismeña-mazatleca, tan pagada de sí misma, (y El Químico es quien se paga por sí mismo) céntrica y periféricamente, que así como pone nunca quita lo que le ponen los prianistas-morenistas desde el primor Quirino al morenista-pasista de derRocha Moya, que de la semanera a la mañanera del Estado-Obrador se dice, se repite y se hace lo que A. Lincoln una sola vez dijo:

"Puedes engañar a todas las personas una parte del tiempo, y a algunas personas todo el tiempo, pero no puedes engañar a todas las personas todo el tiempo".

Si el centralismo de antes-ahora es el totalitarismo-presidencial (de y en) el Estado-Obrador, entonces, lo de no mentir, no robar y no traicionar se cumplen, se cumplimentan y se complementan en el tríadico cumplido obradorciano-derrochista: la honestidad valiente vale por la austeridad republicana y la pobreza franciscana, ¿pero de quién, del pueblo bueno y sabio, y de quiénes, de primero los pobres, o, de los liberales, los autoritarios y los conservadores que son los lumpenes-burgueses-proletarios con los gobernantes, empresarios y narcosicarios, porque el ejército está ocupado dándole seguridad nacional al tren maya, y que la seguridad ciudadana, se vaya, a la chingada, entre Palenque y Vidanta.

Eso sí, señor@s marismeños-mazatlecos, Lincoln se refiere a las personas, no al pueblo bueno y sabio que es la gente con primero los pobres que viven, sobreviven y mueren (de y para) las elecciones y las pensiones, mientras los muertos, los desaparecidos y los desplazados por el narcosicariato, los desconocidos por el coronavirus, las mujeres por el feminicidio, los periodistas, los activistas y los sacerdotes por los mecanismo de protección siguen en el país de las sombras espectrales, lo cual es lamentable, como dice -ejecutiva y sumariamente- el Estado-Obrador lo que sucede en el país de las sombras espectrales, y cuando uno escucha y ve en cualquier medio informativo como en la redes sociales, la situación, la condición y la posición es la de siempre, lo mismo con lo diferente, lo distinto con lo extinto, porque lo que se vive, se sobrevive y se muere en la paz sepulcral del Vamos en la carroza fúnebre, funeral y nacional.

Lo que está haciendo El Químico con su gobierno rico y el municipio pobre es una falta jurídica y penal, no sin antes hacer(le) la investigación con la revisión y el ajuste de cuentas que los regidores le han hecho llegar a la ASE estatal, siempre y cuando, no se tarde el procedimiento técnico causal, y no, casual, para que El Químico no le siga viendo la cara a los marismeños-mazatlecos con o sin tapabocas con lo del Covid o con el virus del Mono, cuando él es el ReyMemo, el carnavalesco y/o el burlesco, porque como se expresa, a él le vale y no tiene cola que le pisen, aunque se enrede y se tropiece y se cuelgue de ella, él siempre cae y se levanta parado.

El Químico es lo que es como quienes lo precedieron desde Rodríguez Pasos a Pucheta: una retahíla de priistas, panistas y morenistas marismeños-mazatlecos, dándole identidad y quitándole pertenencia al ser y al hacer de lo marismeño-mazatleco en hombres carnavalescos con su mi-arte y mujeres carnavaleras en su cultura-de-belleza que lo traen desde su niñez alegórica a su adultez oropelesca, representando como polític@s lo más peor y lo jodido de serse un gobierno rico y hacerse un municipio empobrecido con sus torres benítez & torres noriega from sun and resort company, y los marismeños-mazatlecos propinándose una propinas ricas con la morralla de la pobreza.