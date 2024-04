Trópicos Subterráneos | Mazatlán bajo la umbra: ¿el turismo-folclorismo cultural y el ruido ambiental?

Mazatlán bajo la umbra del eclipse solar y el ruido ambiental, también es visible y audible en un documental de National Geographic, titulado: “Fentanyl” (Full Episode), por la periodista Mariana Van Zeller, visionando una realidad que es parte de la realidad social y cultural, marismeña-mazatleca, sinaloense-mexicana, en el país de las sombras espectrales, mientras el cosmopolita del Neto Coppel y el provinciano Eduin Caz se reunieron para seguir con la banda tocando donde le plazca-la plaza y la playa, el documental de la periodista Mariana Van Zeller, se embarca para platicar y grabar, a la luz del día, cómo se tira la carga al mar en barriles con el precursor líquido para la cocina del Fentanilo, en el fondeadero de barcos tras el cerro de El Crestón y el cegatón del Faro.

Por lo tanto, en el país de las sombras espectrales, Mazatlán, el puerto y la ciudad, las luminarias y las basuras con las aguas negras, no ha dejado de serse y hacerse un atractivo sucedáneo variopinto-carnavalesco, a ras del mar, que, bajo el cielo y con el eclipse solar, el espectáculo cósmico, es y será un producto más para el consumismo público asistente como la gente que es el mundo y es el mar de gente en el mundo como el mundo de arriba, el cielo de en medio y la tierra de abajo, mirándose al ombligo con el ciego resplandor del sol como el viejo de El Faro.

El cerro de El Crestón es lo que ha sido, es y será bajo la umbra del eclipse solar: un improvisado pero “privilegiado” lugar como para sentirlo un centro ceremonial-comercial con la agreste naturaleza domesticada y contaminada, no por los animales y sí por la gente del turismo cultural, esperando que mi exmaestra de Biología en la prepa Emiliano Zapata, Raquel Briseño y el patronato que coordina en el Parque Natural El Faro, investigando y cuidando científicamente lo que el turismo cultural depreda lo que ve, toca, traga y tira donde espectacularmente se sienta, y que esta vez se le ponga en su lugar con la aplicación de un reglamento en el manejo y administración ambiental con la toxicidad del consumismo en el turismo cultural.

El Carnaval, las Semanas Santa y de Pascua, la semana de la Moto, las vacaciones de verano y los fines de semana carreteros Durango-Mazatlán, han hecho y deshecho “la joya de la corona” porque “Mazatlán está de moda” con el turismo cultural generador del ruido ambiental y la contaminación visual de la construcción urbana, la música como sonido de fondo ha pasado como ruido a la cabeza de la gente, propia y ajena, cuando el marismeño-mazatleco es un estereotipo-imitativo del gringo, of second hand, carnavalesco, de la party a las ballenas saltando de las hieleras con la música de banda, que no es la banda tradicional y sí es la banda comercial montada en las pulmonías y en las aurigas con la gente sintiéndose la gente buchona-narca.

Sirva bajo la umbra: ¿el turismo-folclorismo cultural y el ruido ambiental? como el servil-servicio turístico con la servidumbre del turismo cultural marismeño-mazatleco a la gente que consume y tira lo que consume, sino, el empresario hotelero, El Neto Coppel, marismeño-mazatleco de cuna provinciana y linaje cosmopolita carnavalesco, dueño del Pueblo Bonito Golf & Spa Resorts, y no, del Pueblo Feíto, exige que se acabe con el ruido ambiental porque afecta a la gente que se viene a relajar a su hotel y la gente que se va “a relajar” al Parque Central anti-ecológico ambiental, de cemento y tabla roca de su primo Quirino Ordaz Coppel, la tuba y la trompeta de El niño perdido, andan alterando el orden y la armonía con la música de viento y percusión en los tímpanos de la turisteada cultural chafa y de altos vuelos en las torres de Mazatlán, el ruido ambiental con la autoridad municipal, los desarrolladores turísticos y los gentrificadores urbanos, son los principales acumuladores y despojadores del viejo con el nuevo Mazatlán como sucedáneo agregado a la apropiación de lo que todavía queda casi nada de la identidad y la pertenencia socioestética y cultural marismeña-mazatleca, más que el carnaval, las semanas non santas, la semana de la moto, el veraneo con las luminarias, las basuras y las aguas negras.

Eso sí, el pueblo feíto de Mazatlán no es el pueblo bonito del chafa Neto Coppel como tampoco el pueblo bicicletero de Julio Berdegué(+), ni el pueblo donde Los Venados que no son de los Toledo, ni el pueblo de las Olas Altas del mamerto ReyMemo, alias, El Químico, o, del Muchacho Alegre, alias, el Ricardo Velarde, El Pity, el chamagoso delegado interino del turismo cultural, en lo que la graciosa Estrela de los Palacios anda de morena en campaña, en tanto, el otro muchacho alegre, Edgar, Augusto 11, anda reponiendo luminarias, barriendo basuras y juntando aguas negras por si las secas de la sequía con unas Pacífico bien frías como las nalgas de un narcomuerto.

Mazatlán bajo la umbra: ¿el turismo-folclorismo cultural y el ruido ambiental?, sea el paraíso o el infierno según el turista cultural creyente de la Semana Santa y de Pascua, “La sonotopia mazatleca al garete” de Ana Luz Ruelas fue romper el récord Guinness “a la tocada de banda sinaloense más grande del mundo”, y que cada quien haga de su sordera la sonotopia de hacerse Edgar, Augusto 11 y derRocha Moya de la vista gorda con el Fentanilo y de la vista gorda con o sin los lentes para el eclipse solar, pues con tanto paraíso, para qué tanto infierno, cuando la felicidad de los Monos Bichis es ver pasar a un mar de gente con los demás, de los otros con nosotros en el país de las sombras espectrales, con la sordera en la revolución de las conciencias y la ceguera en el humanismo mexicano, puesto que estarán con el puesto: Mazatlán bajo la umbra: ¿el turismo-folclorismo cultural y el ruido ambiental?, el ocaso del eclipse solar es el caos ecoambiental, urbano y marino, marismeño-mazatleco, puesto que El Crestón natural y las Torres artificiales son El Faro en el puerto y en la ciudad, el pueblo Bonito y el pueblo Feíto que se reencontrarán con el pueblo bueno y sabio del Estado-Obrador, viendo-contemplando cómo en 4 minutos, los 6 años de la 4T en los vivos y los sobrevivientes, los muertos y los desconocidos, los feminicidios y los desaparecidos son los efectos especiales de los daños colaterales en el país de las sombras espectrales.