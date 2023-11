Trópicos Subterráneos | Mazatlán: ¿Acapulco en la azotea?

Habiendo pasado y sigue el desastre en Acapulco, en un sueño se me vinieron encima las Torres Altas de Mazatlán, siendo el presente en un futuro inmediato y climatológico en la infraestructura hotelera, restaurantera, turística y comercial en las costas del Océano Pacífico, que no será pacífico con los destinos de sol y playa, expuestos a contra viento y marea, lo que para los empresarios hoteleros y restauranteros marismeños-mazatlecos están siendo advertidos de lo que puede pasar con un ciclón de nivel 1 a 5, pues las fortalezas frontales de seguridad Mazatlán, de afuera hacia adentro, siempre han sido y son débiles hasta para una simple tormenta para la lavar las calles con las aguas negras y regar las basuras en los arroyos viales-callejeros hasta el puente Juárez, y si hay marea alta el agua de mar con las aguas negras es un espectáculo con la navegación en los desbordados canales con toda clase de basuras domésticas, excrementales, industriales, animales y humanas en las zonas bajas como en las zonas pobladas donde no debieron asentarse para inundarse.

Si una vez se alertó en Mazatlán de un maremoto, un ciclón 5 es la fuerza con una tormenta de mar adentro a mar afuera que es la tierra adentro, la fuerza del viento y el agua por más que las torres puedan verse como una fortaleza, la fortaleza será volada y estrellada de arriba-abajo imponiéndose desde el mar de fondo con el viento a ras de suelo en el puerto y la ciudad, socavando el suelo y devastando construcciones bajas y elevadas, inundando y desfachando casas y edificios con las inevitables inundaciones urbanas, céntrica y periférica.

Mazatlán es un plano-aplanado y encajonado sin más salidas que las entradas, porque las vías alternas están más contenidas que liberadas desde el paseo costero hasta donde lleguen los canales-basureros y los drenajes con sus fuentes de aguas negras, navegando urbana y vialmente a contra viento y marea, y así como la nave va se estanca en una inundación como en una pintura de Antonio López Sáenz arrastrando a la gente carnavalesca hacia una carnavalización del drama, la tragedia y el desastre humano y material a la medida o a la desmedida de Acapulco.

Lo catastrófico que no es como en una película, acaso el caos de la hiperrealidad con la deslocalización en la acumulación y en la desposesión de una fuerza natural contra lo artificial, lo material y lo humano, la ingeniería de la construcción con la ingeniería de la hidráulica, en una ciudad como Mazatlán, sirven más para un alto riesgo humano y material, por más que Mazatlán esté de moda, excesivamente, Acapulco y Mazatlán, fueron dos puertos-ciudades con un destino común: tropicalmente naturales, paisajísticos, urbanizados, modernos, eficientes, con el tiempo espectaculares y decadentes, quedándose Acapulco hasta donde está: desastrado, renovándose Mazatlán para recrearse en un destino para el desastre, lo que es y será inevitable, siempre y cuando y a tiempo, se le dé seguimiento a los fenómenos naturales de manera científica y preventiva, y no, carnavalesca, con eso de que los ciclones no tienen palabra en boca de algunos estúpidos periodistas televisivos, radiofónicos, internetianos y las egocéntricas e imbéciles redes sociales.

Cuando se vive, se sobrevive, se muere y se desaparece en la temporal y mortal belleza de la destrucción, la fealdad es una exquisitez para el consumismo del desarrollo inmobiliario turístico en lo espectacular como en lo decadente, porque la advertencia con el cambio climático no es para contemplarlo como si fuera el fin del mundo, acaso el caos y el ocaso de algo y de alguien que se recuerda nostálgico porque ha desaparecido con el déjà vu de haberlo vivido en un Acapulco alguna vez existente, lo que en Mazatlán es lo mismo y será lo diferente en una estructura y en una infraestructura que se asoman a lo que vendrá porque viene, no porque uno le esté deseando el mal, pero el mal tiempo climatológico, sin ciencia y prevención práctica, pues lo carnavalesco y lo mitotero solamente sirven para el cinismo y el egoísmo en el puerto y en la ciudad lavados por las aguas negras, fundidos por las luminarias y amontonados por las basuras en las calles y en los canales con el Malestrom Roosevelt urbano entre el Viejo Mazatlán y el centro histórico marismeño-mazateco.