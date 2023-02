Trópicos Subterráneos | Los UASeños derRocha Moya/Cuen Ojeda

La UAS no está sola, porque los UASeños la quieren y la protegen hasta de ellos mismos, siendo una muestra de poder, a todo modo, interno y externo, cuando lo que se necesita es una auditoria, y no, otra violación más a la autonomía universitaria, toda vez, en lo que Cuen Ojeda la tiene y derRocha Moya la quiere, no es la academia la que se impone cuando es la política, Madueña Molina por dentro y Castro Meléndrez por fuera, la función académica está expuesta porque los universitarios, profesores y estudiantes, o jalan para adentro o jalan para afuera, haciendo de la UAS la vaca que todos maltratan torciéndole la cola, jalándole las patas y mamándole la ubre.

Lo cierto es que Cuen Ojeda está metido hasta la rectoría con Madueña Molina, así como derRocha Moya quiere meterse hasta donde Castro Meléndrez pueda, porque la Rectoría de la UAS es el otro poder con el poder del gobierno estatal, queriendo sacar al PAS de la derecha para meter a Morena de la izquierda que, a cuál más de las cuatro manos de los dos exrectores uaseños, son un par de tipos universitarios que son capaces de hacer por la UAS una universidad menos propia de Cuen Ojeda y menos ajena de derRocha Moya con la sabiduría y la bondad del pueblo sinaloense, en lo que los hijos-estudiantes del pueblo sigan estudiando y puedan serse y hacerse mejores o peores hijos como Los Chapitos y como Cuen Ojeda y derRocha Moya que fueron estudiantes, doctores, rectores y hasta políticos dirigente y gobernador tan derechosos y izquierdosos, liberaloides, autoritarios y conservadores, porque nomás verlos y escucharlos dan pena y vergüenza juntas, propias y ajenas, pero no revueltas, y a UAS revuelta, ganancia de exrectores cabrones y machuchones, augustamente obradores.

Que Cuen Ojeda haya levantado la UAS para que derRocha Mocha se la quiera tirar desde afuera-hacia-adentro, Madueña Molina y Castro Meléndrez, hombres de paja, contraviniéndose en su legalidad universitaria y congresal, deberían proponerse más una auditoria financiera que una violación más a la autonomía universitaria por los actos y los hechos como un partido político desde adentro-hacia-afuera financiado por los dineros de los ciudadanos para los universitarios que han sido excluidos de sus derechos electivos e incluidos en sus deberes de cuidarle los intereses a los grupos condicionados por la policía política interna-externa, así como operar en la maquinaria del proselitismo partidista para obtener becas, así como cuando Cuen Ojeda llegó como rector con dinero, carne asada, música de banda y estriptís para la raza UASeña.

En otro orden de ideas-ideáticas en el desorden del estado de cosas en Sinaloa, se dice que nunca antes, en la historia política sinaloense, un gobernador como derRocha Moya tiene todo el poder, a todo modo, tanto a lo virrey como a lo machuchón en el país de las sombras espectrales, y que ningún plebeyo como Cuen Ojeda se le va a subir a los hombros para robarle, hasta donde le alcance a vista, lo que es el latifundio de sierras, valles y costas sinaloenses, a excepción de la playa bichi del diputado Serapio Vargas, el gobernador no va andar exhibiendo sus partes nobles con el linaje que todo gobernador debe guardar y cuidar para sí mismo bajo la regadera y sobre el resumidero tirando agua como para llenar, al vacío, los tres ríos con el puente de El Quelite para ir y llegar a El Mensón de Los Laureanos.

Los UASeños derRocha Moya/Cuen Ojeda, al saberse y al conocerse como se saben y se conocen como exrectores de la UAS, morenista y pasista, insubordinados e insobornables entre ellos dos, solamente ellos dos saben y conocen cuál es el estado que guarda la UAS dentro del estado de Sinaloa, en la autonomía, en la ley orgánica y en la auditoria con la simulación de los funcionarios universitarios y el simulacro de los estudiantes universitarios porque -estudian-un-día-antes-, matutinos y nocturnos, porque en la UAS se preparan con Amor porque en el amor con amor se paga.

Pos(t)data:

20 años de Ríodoce

Fui colaborador y sigo siendo lector semanario-dominical de Ríodoce, lo que, cercana y lejanamente, no me ausenta con la presencia periodística, de investigación, en Sinaloa, de Ríodoce, con serse y hacerse un periodismo de presencias y de una ausencia a los veinte años cumplidos.

Y por haber llegado y estar con veinte años en permanencia semanal, Ríodoce, debe serse y hacerse una sola autocrítica, la que Javier Valdez y Ismael Bojórquez, pudieron haberse evitado como responsables de escribir y publicar comentarios de “cura” o de risa o de burla hacia El Minilic, generando la reacción que sucedió con la ejecución de Javier Valdez, porque -a palabras ofensivas-armas a la defensiva, es lo que manda y a lo que obedece la plata o el plomo en el país de las sombras espectrales con el narcosicariato nacional.

El error de apreciación, más personal que periodístico, de Javier y Ismael hacia El Minilic fue, es y será el costo humano en la muerte de Javier y en la vida de Ismael, creyendo que a ojos de El Minilic pasaría inadvertido cuando su padre era la portada con la entrevista de Ríodoce, porque si hay algo y/o alguien que no está redactado y visto desde la redacción y la vista hasta del periodismo-periodista es creer, a pie juntillas, que nadie y alguien vayan a reaccionar nomás por nada si se escribió, redactó, dijo y comentó la poca valía como hombre del narco que produce violencia y criminalidad, porque tampoco se podía ser y hacer como don Julio Scherer García abrazándolo El Mayo Zambada en una de las portadas de proceso, a donde en esa misma semana me dirigí a la redacción de proceso por lo que los periodistas Javier Valdez e Ismael Bojórquez habían comentado sobre El Minilic, diciéndole al compañero Juan Esmerio Navarro que la ejecución de Javier no había sido por lo que redactaba en periodismo y lo que escribía en literatura, sino por lo que comentó irresponsablemente en relación a la persona, y no del personaje de El Minilic, lo cual es común y corriente en el periodismo mexicano tipo protagónico en Julio Astillero y Loretito de Mola, dizque con un periodismo de investigación, de izquierda o de derecha, de quien se habla y se redacta en la cultura política y periodística es más un personaje y no una persona que está relacionada con la corrupción y la impunidad, la violencia y la criminalidad, porque así como hay hombres de paja los hay de carne y hueso en el país de las sombras espectrales, desde el zafio estúpido de Fox al perverso humanista de Obrador.

Con Javier Valdez no tuve amistad y una sola vez coincidimos en el Club de Leones de Mazatlán, porque López Obrador estaba en sus primeras giras, preguntándome Javier en dónde había comprado el sombrero que llevaba puesto, contestándole que en cualquiera de las dos sombrererías Cazares por las calles Ángel Flores y Aquiles Serdán.

Entonces 20 años para Ríodoce son un esfuerzo colectivo en el trabajo periodístico con una posición indoblegable, siempre y cuando, la ausencia de Javier no sea la presencia de un martirologio y sí una autocrítica al uso del oficio y de la profesión en el periodismo y en la libertad de expresión periodística, cuando tampoco sea una cura de sí misma por una herida mortal, porque se pudo andar en el cinismo del periodismo que Ryszard Kapunsciski observó, criticó y advirtió en algunos periodistas.