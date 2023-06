Trópicos Subterráneos |Lo que se ve, no es Mazatlán

Desde que Alejandro Higuera apareció y desapareció tres veces a Mazatlán, El Químico dos veces, y, Edgar, Augusto 11, no lo encuentra, Mazatlán, es una simulación y es un simulacro hecho a la medida y a la desmedida de los gobernantes municipales, y si tiene algo de icónico, el ícono es lo que es irrealmente y lo que no es realmente, porque lo real social está procesado a través de la realidad virtual real-polítik, porque lo que se ve, no es Mazatlán.

Un cronista de la ciudad como lo es Enrique Vega Ayala de Mazatlán, recibiendo, caminando y mostrando como un guía de turistas a los visituristeantes de “la ciudad hermana” de Hamm, Alemania, el centro histórico que sigue siendo el viejo Mazatlán, lo único trascendente es que no trascendió más allá del más acá, apareciendo en lo céntrico y desapareciendo en lo periférico.

Una parte es la historia de Mazatlán, la cual no es el todo histórico de Mazatlán, la inclusión es la exclusión cuando la historia nomás se ha carnavalizado y que la edad de Mazatlán es la edad del Carnaval, viniendo al caso aquella polémica relacionada en la fundación de Mazatlán con don Miguel Valadez Lejarza y el joven Enrique Vega Ayala que, hasta la fecha, no se sabe en dónde quedó el ombligo antiguo o moderno de Mazatlán, a no ser que pueda ser que esté encementado bajo las torres altas, tirado en las basuras y arrastrado por las aguas negras, lo que era antes en la profundidad, ahora es en la superficialidad en las efemérides como en lo efímero y en lo modélico del turismo cultural como algo único e histórico que jamás antes habían vivido los marismeños-mazatlecos.

Lo que se ve es la imagen que no es Mazatlán, hartamente reciclada en lo viejo y en lo nuevo como producto acabado, por lo que hay que buscar otros productos que se vendan como si fueran propios de lo marismeño-mazatleco, haciéndole realidad los sueños a Míster Torruco, cuando cualquier cosa que pueda atraer a cualquier turista consumidor-depredador, a Mazatlán se le ve lo que no es con la construcción de la simulación y del simulacro en la lógica y en la logística de serse y de hacerse un destino-mercado, encajonado y contaminado, que da más allá de lo desaparecido y que da más acá de lo aparecido, y que cuando Julio Berdegué dijo que Mazatlán era un pueblo bicicletero, llegaron los motociclistas, y, el día mundial de la bicicleta rodaron como 50 bicicleteros por la ciclovía, mientras los automovilistas y los motociclistas se desafían y mortalmente chocan y se estrellan, porque casi no se puede caminar ni rodar sobre Mazatlán, haber-a ver de qué manera sirve la hermandad con la ciudad de Hamm, porque con El Químico, Hamm le donó a Mazatlán 32,000 mil euros como para que Edgar, Augusto 11, sino los firmó como recibido, por lo menos o más, se los cobré porque son para el pueblo marismeño-mazatleco, (tan necesitado de servicios públicos como lo fueron la$ obra$ pública$ de Fernando Pucheta y del Puro Sinaloa de Quirino), o abone con ellos el adeudo por demandas ganadas al municipio de Mazatlán por 500 millones.

Lo que se ve, no es Mazatlán, lo que era antes un lugar paradisiaco, ahora es un destino inmobiliario, un impuesto destino que los marismeños-mazatlecos pagan para los que administran las ganancias (de y en) el turismo, pues las pérdidas están a la vista con las luminarias, las basuras y las aguas negras con el malecón y las palapas oliendo a mierda para las fosas nasales desde las fosas sépticas que, con la marea alta y el mar de fondo, hacen el trabajo sucio que le corresponde más irresponsable que responsablemente al municipio y al sector de los servicios turísticos, así con los canales pluviales que los marismeños-mazatlecos los atascamos con las miserias de nuestras riquezas consumistas entre un “nuevo mundo oceánico en el Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortés” y el Parque Central.

Lo que se ve, no es Mazatlán, porque hasta El Kraken es más un centro más turístico que deportivo, porque en Mazatlán hasta lo que no es-es turístico de la simulación y del simulacro en la distracción para el consumismo del consumidor-depredador turístico en el turismo de masa y masivo, visual y real, como impacto ambiental con la saturación y la contaminación en donde se aparece y desaparece lo que se ve, y no es Mazatlán más que en un cúmulo de lugares con gentes aumentado a la ganancia y reducido a la perdida, porque alguien lo advierte: “Se considera saturación turística u overtourism (en inglés) al crecimiento excesivo de visitantes que hace que un lugar se masifique y los residentes sufran las consecuencias y cambios permanentes en sus estilos de vida, su bienestar social y su acceso a los servicios y bienes comunes. Las denuncias suelen referirse a la congestión y privatización de espacios públicos, a la presión a que se someten las infraestructuras y a la exclusión de los residentes del mercado inmobiliario. Asuntos muy delicados a los cuales, en ocasiones, no se le presta la debida atención. Respecto al turismo de cruceros, por ejemplo, miles de personas desembarcan cada día en los puertos de ciudades turísticas marítimas aportando muy poco a las ciudades en las que atracan y generan contaminación y residuos. Además, son los ciudadanos los que tienen que asumir el coste del crecimiento del turismo. A medida que las urbes se van transformando para poder atender los flujos turísticos, la cadena de suministro en el sector también crece. Esto se une al incremento de la especulación inmobiliaria y al aumento de los costes de vida para los residentes de los destinos de acogida. Se acusa a Airbnb, por ejemplo, de reducir el acceso a la vivienda y de desplazar a los residentes. La saturación turística u overtourism es una responsabilidad compartida. Los gobiernos municipales y regionales, los agentes turísticos de los destinos de acogida deben ser conscientes de que existen límites de crecimiento y de que la prioridad han de ser los residentes por encima de las necesidades de los operadores globales del sector y controlar que el número de visitas coincida con la capacidad del destino. Los operadores cumplen, además, una función muy importante. Son los responsables de asegurar que la evolución de su negocio logre el equilibrio entre la satisfacción del turista y el beneficio local. Por otro lado, los que visitan también tienen la responsabilidad de ser respetuosos con el lugar que les acoge y con las personas que allí viven. El turismo es parte de un sistema de gobernanza urbana que, además, involucra el transporte, la movilidad, los espacios públicos, las economías locales y la vivienda, entre otros aspectos. Es fundamental planificar y propiciar el dialogo entre los representantes públicos, el sector privado, la sociedad civil y los residentes sobre el modelo de ciudad. Una ciudad, que pueda vivir con el turismo y no solamente de turismo. Por último, este escenario es una clara consecuencia de una época marcada por una hipermovilidad sin precedentes, resultado del capitalismo tardío. Por ello, necesitamos replantearnos con urgencia cómo están evolucionando las ciudades para no poner en peligro los derechos de sus ciudadanos”.

Si la cita textual es lo que se ve y no se lee, no es Mazatlán, acaso el ocaso crepuscular de un caos en proceso de construcción-destrucción, de lo que se ve y no es Mazatlán, desde la tierra al cielo y al mundo de la especulación en lo materialmente espectacular, vertical y horizontal turístico con el valor sociocultural de la apropiación y la explotación en el capitalismo-consumismo de lujo y funeral.