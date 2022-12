Trópicos Subterráneos | Lo que está en juego

De Peter Sloterdijk a Philipp Blom, el viaje es corto y anchurosamente soportable, sin tener que hacer escala en ninguna parte, inercialmente, moviéndome, como una estatua de sal en una alberca que se ahoga a sí misma y para que no suceda tal ahogamiento-naufragio, se disuelve en el agua clorada, y por una reacción química, se transforma en una espuma volátil que es repelente a los niños que se mean y que sus padres y sus madres toman en el bar flotante, ahogándose las madres con los padres y quedando los niños flotantes que, en el mismo barco/lo que está en juego, es la orfandad con la soledad.

Lo anterior viene así en el mismo barco/lo que está en juego, no por el juego en sí mismo cuando conmigo mismo la trayectoria es errática sino atracas en Ítaca, en la homérica Odisea, contemplando a las mujeres desnudas bajo sus túnicas blancas en la que Sodoma y Gomorra y la esposa de Lot por mirar hacia atrás y no hacia adelante es el mismo barco lo que está en juego, la travesía no es de Portugal a Italia, ni de Nápoles a Palermo como si de Grecia a la isla de Lampedusa, donde todo cambia para que siga igual con los náufragos que emigran en sus mismas vidas flotantes sobre la densidad de las tormentas de arena con las guerras invasoras que desplazan de tierra adentro a mar afuera, aunque en el mismo barco, lo que está en juego, está dentro, en lo céntrico y en lo periférico.

De las lenguas humanas en la Torre de Babel a las lenguas animales en el Arca de Noé, el lenguaje, la tierra y el agua, la sal de la tierra y la sal del mar, en el mismo barco y lo que está en juego está en el antropoceno, la quinta y última estación de las cuatro estaciones que se han sumado y restado a través del tiempo en que el espacio se ha reducido a las flores cinerarias antes, durante y después del cambio climático en el mismo barco-lo que está en juego es el calentamiento global del fuego, el fuego con el que jugamos y los que juegan con fuego con fuego se queman, en lo que, en la alberca, los niños se mean.

En el mismo barco, lo que está en juego, antes vendrá después, aunque se tarde para lo que será tardío y crepuscular y no más cielo sobre el mar y la tierra, más que el bisonte del toro en la caverna del minotauro, la mitad del hombre tragándose la mitad del animal, dispersando los huesos cardios separados y/o demediados del corazón y de la memoria, el hollín del fuego apagado contra el techo pétreo y desdibujado en una delgadísima y tenue línea carmesí sobre la rugosa pared más negra que la oscuridad resollando como un eco emparedado en las grietas de los gritos más guturales y gurgutados entre la bóveda palatal y la lengua que por fin hablará y nos contará nuestro final, aunque sea tarde para lo que será tardío y crepuscular y no más cielo sobre la tierra y el mar, porque están dejándose de ser y de ver el campesino en la tierra y el pescador en el mar.

En el comienzo que es en el mismo barco, es lo que puede que sea en Le Bateau ivre de Arthur Rimbaud:

“Comme je descendais des Fleuves impassibles,/ Yo sentí al descender los impasibles Ríos”, lo que está en juego en la belleza humana y natural con la sinestesia poética en el poeta que se va de polizonte por el mar y de vagamundo por la tierra de pata de perro que, al tiempo, habrá de regresar con la pata de perro amputada y morir a los 37 años, cuando “su adolescencia tardía y su edad adulta temprana”, a los 20 años, dejo de escribir poesía para dedicarse a traficante, de lo que:

“La soledad es una mala cosa. Por mi parte, siento no haberme casado y tener una familia. Pero ahora estoy condenado a errar, atado a una empresa lejana, y día a día pierdo el recuerdo del clima y la manera de vivir e incluso la lengua de Europa. ¿Para qué sirven estas idas y venidas, estas fatigas y estas aventuras en lugares de razas extrañas, y estas lenguas que llenan la memoria, y estas penas sin nombre, si un día, después de algunos años, no puedo descansar en un lugar que me guste más o menos, y encontrar una familia, y tener por lo menos un hijo para pasar el resto de mi vida educándolo según mis ideas, dotándolo de la más completa instrucción que se pueda dar... Puedo desaparecer en medio de estas tribus sin que nadie tenga noticia. Arthur Rimbaud”.

El poder desaparecer en la soledad y en la orfandad solamente es comparable a la sensación, a la percepción y a la imaginación de que en el mismo barco lo que está en juego es la oblación o la ofrenda a ese Dios cínico y egoísta que nos apetece tragárnoslo entre nosotros como en la última cena en que Cristo dejó que los comensales de sus apóstoles comieran de su cuerpo y bebieran de su sangre, sintiendo los judíos lo que les hicieron los nazis y rehaciendo los israelíes lo que les están haciendo a los palestinos: escombrándolos para desaparecerlos.

En el mismo barco con Sloterdijk y lo que está en juego con Blom, Nietzsche en “Humano demasiado humano”, le insufla al Maelstrom filosófico:

“Adonde hay que viajar. La autoobservación inmediata no basta, ni mucho menos, para conocerse: precisamos de la historia, pues en nosotros fluye el violento oleaje del pasado; es más, nosotros mismos no somos nada más que lo que en todo momento sentimos de este flujo”.

Sí, ese flujo que viene de atrás y nos arremolina y arrastra hacia adelante para impactarnos de frente en la frente desde la primera guerra en el siglo xx a la ¿la última guerra con la operación militar especial de Rusia a Ucrania? en el siglo xxi no es ni será alguna novedad en el frente si en el barco Lusitania como en el mismo barco lo que siempre ha estado, está y estará en juego:

El naufragio de ninguna parte y en algún lugar es el mismo y el diferente cuando la marea alta en Venecia no se hunde sola sino con la gente, en lo que Virgilio guía a Dante en busca de Beatriz entre los puentes solos y las góndolas solas, los remos rotos y los hombres enfermos cantando a la luz de las velas las penas solas, propias y ajenas, en lo que un gran navío como una ciudad más navegando como flota Venecia va entrando y atraca frente a la plaza san Marcos, corriendo los turistas en masa para salvarse del naufragio justo cuando el gran navío está hundiéndose frente a la plaza san Marcos, reemergiendo a los tres días Venecia con una clara luz sepia, limpia y hermosamente sola Beatriz en el puente de Santa Trinitá, donde alguna vez la vio Dante sin encontrarla.

Por lo anterior redactado y relatado en la abstracción del mundo, en la subjetividad del cielo y en la concreción de la tierra, entonces:

No nos compadezcamos por nuestra orfandad, dejémosla a la luz de los hechos por más que sean nuestros vendrán otros por ella, reencontrándola donde alguna vez la dejaron a nuestros cuidados y abandonos, dejándola sola a la orfandad que la traíamos de la luz a la oscuridad, pidiéndole tantas veces que nos dejara donde la pena del tiempo y el horror vacui del espacio sin más flores que las cinerarias en un camposanto sin santos con los impuros hombres y las impuras mujeres deshaciendo el amor desnudo y torturado por donde las heridas y las cicatrices supuraban cada verano en que las moscas de las musas se nos enjambraban en las partes íntimas por públicas e impúdicas, hasta que una vez de tantas veces que nos amamos nos dejamos en la orfandad a la luz de una lámpara ciega en plena cacería en que el mundo parece y desaparece con el amanecer en que las huellas vinieron por nosotros y encontrarnos en la orfandad en que nos hemos dejado y alejado en el mismo barco, lo que está en juego es el fuego líquido como lágrimas ardientes quemándonos los ojos vivos con los que escuchamos a los muertos.

No todo es como todos en el mismo barco con lo que está en juego, cuando en mi caso, el ocaso, más acá de este atardecer es el amanecer donde se nace y se hace porque: El sol debía salir por el frente de la ventana y salió por la espalda de la puerta, escuchándose el leve crujido de la escarcha en que la mañana amaneció helada en la sierra de Coscomate-Münsterlingen, despertándome pesadamente con las cobijas encima, salir de ellas y levantarme sacudiéndome la ropa de dormir sobre el cuerpo y los huesos, prender un Delicados y unas rajas de ocote para ponerlas entre las tablillas de madera con dos gruesos leños de encino en la estufa de leña, no tardando en calentarse el agua para el café, viendo por la ventana a cuatros caballos regresando después de haber pasado la noche, pastando a cielo raso y estrellado en el valle, el último zacate verde que empezó a helarse en octubre y secarse en noviembre, mientras el caballo de Arnulfo es cuidado y alimentado con alfalfa y agua, no para correrlo más que en un galope suave en un paseo sin montarlo, pues el dueño no está para esos trotes.

Los sorbos al café caliente y las fumadas al cigarro calidecen el cuerpo y los huesos, redespertando el lenguaje de los pensamientos con las palabras en el vapor del café, en el humo del cigarro y en el vaho tibio de la boca, oliendo la cocina a ocote prendido y a leña quemada en la vieja y templada estufa en su rescoldo de brasas y cenizas, recuerdos y conversaciones.