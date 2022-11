Trópicos Subterráneos | Lo Carnivalesque marismeño-mazatleco

“El espíritu de iconoclastia, herejía y blasfemia es ahora una fuerza reaccionaria más que progresista. Este es el estereotipo que tiene a los liberales y a los izquierdistas como puritanos regañones, preocupados por el discurso correcto, el pensamiento adecuado y la acción aceptable, mientras que el conservador antes recatado es el monstruo del momento político, el verdadero heredero de lo carnavalesco dispuesto a trastornar el equilibrar, subvertir la jerarquía y desafiar el statu quo. Ahora, en lugar de vender computadoras y café, lo carnavalesco se usa para promover el etnonacionalismo, la misoginia y la transfobia. Es un marketing fantástico”, Ed Simon, ¿Who Still Needs the Carnivalesque?

Reposicionados en la cultura y en las artes con una previa recomposición de lo que fue la descomposición con El Rey-Memo de El Químico y José Ángel, El Tostado, que se perfumó y se bronceó 120 millones de pesos, y con la interrogante de Ed Simon, ¿QUIÉN NECESITA TODAVÍA LO CARNAVALESCO?, es como haber caído al pozo, sin fondo, del gozo por el horror vacui de y en lo carnavalesco con las luminarias, las basuras y las aguas negras del pasado-presente que le han recompensado al Rey-Memo de El Químico con la secretaria estatal de Turismo.

Recompuesto con la puesta en escena de Don Giovanni, de Mozart, de lo único y lo histórico mundial que todavía presume El Químico, también, Mazatlán, con la ópera, se transforma en la capital mundial de la ópera por el elenco provinciano-cosmopolita-internacional en la obra, nomás porque un marismeño-mazatleco rehace el personaje de Don Juan, por su casa, que como El Químico, a cual más de chucho cuerero, se presume, otra vez, que no nada más Mazatlán lo es en lo turístico mundial, sino también en lo artístico-cultural, no sabiéndose a quién se le infla más el ego, si a lo marismeño o a lo mazatleco.

Dando por hecho que el Carnaval genera ganancias, aunque las pérdidas gananciosas no rindan cuentas, la cultura y las artes financiadas en la inercialidad burocrática administrativa, la animación sociocultural municipal desde el instituto, una vez sustituido el titular pasado por el titular presente, siempre es la prioridad carnavalesca del carnaval como negocio porque se vende y se compra al instante al consumidor local, estatal y nacional, porque “lo internacional” también está en casa con los gringos y los canadienses que viven en el Viejo Mazatlán o en el centro histórico, lo cual es lo cautivo por lo atractivo: seguir la carnavalesca, que, la animación socioartística y cultural se da por inercia cultural y artística, porque un puerto sin fiesta nocturna es una ciudad de día con las luminarias apagadas, las basuras amontonadas y las aguas negras regadas.

Una cultura carnavalesca por un arte carnavalero es la marca de la empresa por el negocio espectacular con la publipropaganda que proyecta en la anualidad organizativa y participativa, una concentración-dispersión en que la animación socioartística y cultural es un programa sucedáneo del turismo cultural desde el centro histórico a olas altas, avenida del mar, zona dorada y hasta donde tope el desfile carnavalesco alegórico, porque lo carnavalesco marismeño-mazatleco es el deja vú de que alguna vez hubo carnaval y que ahora se revive en el consumo de las emociones y los sentimientos reencontrados entre la frustración del ser y la realización del tener marismeño-mazatleco.