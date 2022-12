Trópicos Subterráneos | Literatura sinaloense: amanecer y atardecer en el crepúsculo del Noroeste-Pacífico

La literatura sinaloense, en la novela y en la poesía, estatal y nacional, sin ser, literatura del Norte, cuando se hace en el Noroeste-Pacífico, pero no, en El Triángulo Dorado, con el rasero natural y generacional de más a menos edad, de hombres y de mujeres, novelistas y poetas, contemporánea de Elmer Mendoza y Jaime Labastida, sin demonios ni ángeles, solos y varados en el vado hondo de las editoriales, a reserva de los premios literarios y l@s becari@s en Difocur-ISC con la creación y la producción, inédita, publicada y publicable, sin pretextos o contratiempos por la pandemia del coronavirus-19, y sí con la burocracia estatal, no la del instituto y si la del gobierno, en demérito del trabajo artístico y sociocultural sinaloense, nada, nadie y alguien por más que quieran regresar a la normalidad de antes, tienen que aguantarse con la anormalidad de siempre, antes, durante y después de los recortes presupuestales de los equis gobiernos federal, estatal y municipal.

Pocos o demasiados libros publicados en novela y en poesía, la literatura sinaloense, en los veinte años del siglo xxi, necesariamente, ha tenido que estar umbilicada a la identidad y a la pertenencia del terruño geográfico sociocultural, porque la novela y la poesía han sido y son parte de la experiencia existencial y lingüística con un lenguaje propio y ajeno (prestado) en un estado más aislado que conectado, por no decir, centralizado, por más que se viaje a México y al extranjero, el virus llegó de Italia a Culiacán, la mayoría de los novelistas y los poetas están y escriben desde antes, durante y un anormal después desde su quédate en casa con o sin la pandemia, con o sin tapaboca, en la república de las letras mexicanas de sus círculos egocéntricos, burocráticos de tiempo completo con borradores de medio tiempo, porque trabajar cansa en el diario vivir y escribir (de y para) la literatura sinaloense.

Lo relevante de ahora con lo irrelevante de antes, es que no hay literaturas regionales, porque lo son nacionales en el contexto mundial de las editoriales transnacionales e internacionales, evidenciándose cómo Arturo Reverte con La Reina del Sur se pasó de nacional-transnacional a mundial con lo-local culichi y lo-local culichi de Elmer Mendoza resonó con Los Tigres del Norte en la Feria Internacional del Libro en Guanatos, Jalisco, apropiándose uno del otro lo que como creación-producción fue una literatura de la prestación y de la transcripción técnicas existenciales y redaccionales por espectaculares, tal vez sí o quizás no, por la descolocación o por la deslocalización cercana y lejana de la neocolonización sin la de(s)colonización por los Jefes de los jefes literarios, asentando sus reales en México y en España.

La novela y la poesía, esta y única vez sinaloenses, tienen y tendrán el tiempo y el espacio como para deslocalizarse y liberarse de situaciones atávicas que redundan adultas y jóvenes en las entretelas de la contemplación socioestética y cultural del patio solar familiar, amistosa, de más fama que fortuna con la metafísica reelaborada en los modismos y en los giros lingüísticos como en los preciosismos que nomás calan en el vado hondo del envaramiento personal y egocéntrico en el alter ego novelístico y poético, más provinciano que cosmopolita, lo rural desruralizado y lo urbano abandonado con narrativas y poéticas premiadas y becadas con el sustento de la simulación en la creación y en la producción, mientras tanto son unas y son todas, juntas pero no revueltas, simientes y no semovientes, más orgánicas que transgénicas, de altos, medianos y bajos vuelos, no por rastreros, ni por raseros, acaso, por el ocaso crepuscular entre el amanecer y el atardecer en la literatura sinaloense.

De la novela a la poesía, ha sido más el protagonismo de los autores que de las obras literarias por el encandilamiento de las ferias libreras con más admiradores que lectores, toda vez para marcar una línea editorial y una territorialidad en la república de las letras mexicanas; entrecruce más de escritores y periodistas, excluyendo a l@s poetas por la marginalidad editorial que siempre ha sido el estado natural y hasta anticomercial, poco rentable y demasiada distante de la poesía, y por más que un gobierno estatal y un instituto de cultura se propongan tener un estado de lectores como talleres de creación literaria, los novelista andan buscando agentes literarios y los poetas andan buscando gentes que los lean en una esquina y en contraesquina con un ciego pidiendo limosna, yéndole mejor al ciego que al poeta.

La novela y la poesía como modelos para armar y desarmar modélicamente en los autores y en los lectores, así como el ISC, la UAS y el CdeS publican los pocos o los demasiados libros, habiendo más puestos de funcionarios culturales-políticos que de promotores culturales que algunas vez anduvieron pergeñando programas para animar socioculturalmente la escritura y la lectura, cuando no había la pandemia y sí la epidemia de contagiarlas a los sinaloenses, la subcultura del narcosicariato con el Jefe de jefes de la literatura, llegaron porque siempre han estado en un estado puro Sinaloa que, cuando no da abrazos, tira balazos, los novelistas y los poetas se mantienen guardados y oreándose en su patio solar para luego salir a hacer lo esencial que no es la novela y la poesía en la literatura sinaloense, en(tre) el amanecer y el atardecer crepuscular (de y en) el Noroeste-Pacífico.

Si no es me(ne)ster de editorial que sea mercader de libros que el ISC, la UAS-editorial y el CdeS, con o sin pandemia, con o sin presupuesto, repongan más atención que predilección a lo que corresponde con la literatura sinaloense en la creación y en la producción estatal-nacional y editorial, porque en lo que publican a Elmer Mendoza y Jaime Labastida, los demás novelistas y los otros poetas, nosotros y la gente andamos en la nada, en el nadie y en el alguien con la escritura y la lectura, a lo que Ledo Ivo, nos pone una poetiza:

Voy entre multitud siendo nadie.

Pos(t)data:

Mujeres que escriben

Liberadas, por sí mismas, las mujeres que escriben se reunieron para leerse y escucharse en el Museo de Arte, mostrando que la poesía y la narrativa son producto de la creación, y no, de la ocasión arrellanada en el hobby místico del feng shui, procurando salir(se) del lugar común que siempre ha sido el hogar familiar, haciendo de la cocina no las recetas y sí los poemas, los cuentos y las novelas.

Esta vez, las mujeres que escriben, lo hacen desde la posición erótica que es la intimidad humana con la sensual y la sexual, de la liberación de las hormonas por las neuronas creativas e intelectuales a través de la literatura que los hombres que escriben la han poseído hace tiempo y que en este tiempo-hace tiempo y está siendo tiempo de las mujeres que escriben, rompiendo con lo tradicional y lo actual, no tan simple y si tan complejo de la vida pasada a la vida presente, donde el amor loco y el odio criminal son lo íntimo y lo público en el amorodiocidio cotidiano y normalizado en la anormal sociedad contemporánea, tan ocupada en el consumismo por el gusto y el placer del asco en el capitalismo de lujo y funeral.

Lo que hay que recordarle a las mujeres que escriben es que no están atrás de unos grandes hombres, que su posición está en su lugar que es el de la condición humana de serse y de hacerse mujer en lo que no debe serse y hacerse una competencia cuando debe -responsable, ética y moralmente- de serse y de hacerse una persistencia humana con la cualidad de existir -como mujer humana-como animala poética- que es ser y que es hacer de la creación lo que el hombre destruye como animal político.

Desde la perspectiva de género, a las mujeres que escriben. les quedan, a las manos, los géneros literarios y periodísticos, los mismos para los hombres como los diferentes para las mujeres, y lo que importa existencial y esencialmente es la persistencia en el trabajo creativo literario como hacerlo en el periodístico, dependiendo de la capacidad intelectual más afín por afinidad íntima y pública, así como lectora y autocrítica de lo que vive, lee y ve como ser humana en una sociedad patriarcal y misógina a la vez con los hombres y las mujeres.

Son la poesía, la literatura y el periodismo cuando las mujeres que escriben están en

su equilibrio intelectual y creativo como seres humanas, más que biológicas reproductivas, compañeras a las horas de las deshoras en la existencia y en la persistencia de sustentar(se) en el desequilibrio colgante en la línea del tiempo y en el estrecho del espacio, lo que hace falta nunca falla mientras viva: la respiración de los pensamientos inhalados y las palabras exhaladas en Penélope como la hilandera de la luna, quien teje-desteje lo que las mujeres que escriben deben sentir y saber lo que Marguerite Yourcenar:

“El frote de dos parcelas de carne no define el fenómeno del amor, así como la cuerda rozada por el dedo no explica el milagro infinito de los sonidos”.

Entonces, las mujeres que escriben conocen lo que viven, aunque lo sueñen y lo imaginen, lo hacen despiertas ante un espejo de cuerpo entero, vestido o desnudo, más de los huesos cardios, del corazón y de la memoria, porque si se quedan contemplándose de más ante su propio espejo, se quedaran chuecas y bizcas y viejas, por siempre:

Nino Gallegos.