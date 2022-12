Trópicos Subterráneos | La Vida Sepulcral-Democrática

Cualquier semejanza y coincidencia con el sistema político mexicano y el sistema de partidos políticos mexicanos, porque los mexicanos, sí o no, han votado y elegido mantener una vida eterna y parasitaria de los partidos políticos con el Presidencialismo y el Gobierno de la República, de Fox a Obrador, la vida sepulcral-democrática es un estado de desgracia más muriente que latente, gracias a los liberales autoritarios conservadores que marchan y contramarchan a la deriva enzanjada en 22 años de mantener a los vivos y los sobrevivientes y de sepultar a los muertos con una lamentable honestidad valiente de la investidura presidencial que viste y embiste el Estado-Obrador cada mañanera desde el atril y la pantalla en Palacio Nacional, porque el Jefe de Gobierno y la Jefa de Gobierno, desde luego, que tienen diferencias con el periodismo crítico como también con la libertad de expresión, lo que los muestra ajenos, insensibles e hipócritas con lo inevitable y lo lamentable que atenta en un Estado de Cosas como la polarización y la confrontación obradas en la politización-transformativa porque es lo que dicta y manda desde donde se ejerce el poder, a todo modo, el atentado contra Ciro Gómez Leyva es un atentado por el Estado de Cosas que se viven, se sobreviven y se mueren en el país de las sombras espectrales.

Cuando la vida sepulcral-democrática tiene la fascia de lo espectral en el Todo estamos en peligro, México, en el país de las sombras espectrales, es el país donde la vida sepulcral-democrática es peligrosa con el todos estamos en peligro, incluyendo, y a la cabeza, a los periodistas, por decir lo menos y por escribir lo más; nada, nadie y alguien estamos de más o estamos de menos, porque el Estado de Cosas es tan incluyente como es tan excluyente con nosotros y los otros, los demás y la gente, porque el Pueblo sabe y conoce quiénes están o no con él en el Estado de Cosas que suceden desde 2000-2024, porque de las tales maneras están las tales formas, los tales modos y los tales tonos en el que Todos estamos en peligro en un Estado de Cosas con sus sombras espectrales porque vivimos, sobrevivimos y morimos en el país de las corrupciones y las impunidades, de las violencias y las criminalidades, que, así como no hay crisis humanitarias, no hay crímenes de lesas humanidades, porque el manto protector del humanismo cubre nuestra vida sepulcral-democrática nacional con la nota informativa periodística, necrológica, crónica, agónica, boqueante y muriente desde los medios informativos con las redes sociales, los gobernantes, los empresarios, los militares y los narcosicarios, sabiéndose, de antemano y a trasmano, para qué la policía política en la SeGob y la ganstería fiscal en la FGR, porque si antes Las Islas Marías eran el infierno con la apropiación de los muros de agua de Revueltas, ahora son la gloria del turismo cultural, con o sin Vidanta: lo surrealista y lo kafkiano, lo real social y la realidad virtual real-politik, la fama de quien difama y la flama de quien la apaga en las velas prendidas en el país de las sombras espectrales con el velatorio del Estado de Derecho y los cirios de los Derechos Humanos, interrogando HM Enzensberger:

“¿Quién se lamenta por la mucha sangre y atestigua la mucha injusticia?”

Las razones, esta vez, del Estado de Cosas, habiendo más diferencias que deferencias en los liberales autoritarios y conservadores, no son en que la Prensa Vendida se compre y se consuma más, mediante y mediáticamente, los medios, cuando el Estado-Obrador tiene cubiertos a sus medios que no son suyos porque son públicos-nuestros, controlándolos y manipulándolos para sus fines publipropagandísticos contra los medios privados y adversarios, la politización, no es tal, prevaleciendo la polarización y la confrontación, no faltando algo-alguien del medio gubernamental, político, empresarial y narcosicario que intervino-atentó contra la persona y el periodista Ciro Gómez Leyva, no siendo los casos de Lily Téllez o Paco Stanley como los cita Ricardo Salinas Pliego, y sí como el caso de Manuel Buendía y los periodistas ejecutados en el país de las sombras espectrales que viven, sobreviven y mueren en el Estado de Cosas configurado constitucionalmente en el Estado mexicano del Estado-Obrador, que no ha cumplido con el cargo y el encargo de poner Ley y Justicia en donde corresponde-responsablemente serlo y hacerlo el estadista-humanista, y no con la politiquería de la investidura presidencial hace tiempo desgarrada y manchada por la mecánica nacional de los liberales autoritarios conservadores.

La vida sepulcral-democrática con la fascia de la polarización y la confrontación de “la politización” que es la politiquería (de y en) el Estado de Cosas que guarda en su pecho-bodega el Estado-Obrador, blindado por el Ejército-GN y agujerado por las guacamayas, gritoneado por las chachalacas y picoteado por los zopilotes, el plexo solar del pueblo puesto y expuesto a la ofensa por la defensa de un presidencialismo del yo supremo con La Chingada de la Historia Patria con la humillación de quien la defiende, el Jalife de los jalifes del Estado-Obrador, interroga-confirmando, echándole la mano al policía político de Augusto, el justo, a cuál más de los dos mercenarios al servicio del Estado-Obrador.

"Por qué un ‘periodista’ tiene que andar en ‘carro blindado’ y con un séquito de guaruras? (sic) Pues qué tanto debe o a qué mafia criminal pertenece?”.

Gente con la fascia y el sentido común y corriente del Jalife es la gente cercana al Estado-Obrador que también medran y joden a diestra y siniestra en el país de las sombras espectrales, y así como el Estado-Obrador tiene diferencias con Gómez Leyva y otr@s, nos las tiene con Jalife-Rahme y Epigmeo Ibarra y otr@s, poniéndolos y exponiéndolos a que se vean andar en carros blindados y con sequitos de guaruras, pues, por qué tanto deben o a qué mafia criminal pertenecen cuando no son ellos los que están en peligro en el país de las sombras espectrales, porque se quiera o no, la mafia del poder, es la misma y es la diferente que es un honor estar con el Estado-Obrador, porque es gente de dimensión social de arriba y gente buena y trabajadora de abajo, porque la gente de en medio tira para arriba y para abajo ni siquiera quiere mirar a esa gente pobre que son como los animalitos a los que hay que cuidar.

Si el atentado a Ciro Gómez Leyva está advirtiéndonos que todos estamos en peligro con lo que empezó en el país de las sombras espectrales en el 2000, todavía a Jorge Zepeda Patterson le falta el peorvenir hasta el 2024, porque alguien de la nada y del nadie tiene(n) que convencernos a tabla rasa y tallada de ataúd que el Inegi los registra y el Ine los bota con el debido respeto al proceso sumario de ir acumulando y despojando lo existente por lo inexistente en los procesos electorales y funerales por los atavismos de los atávicos (de y en) el Estado de Cosas como hijos furibundos de la violencia y la criminalidad con sus alturas y sus bajuras porque en la odiosidad está la acción por omisión al no occiso blindado y agujerado y que para peor vida lo que se marca no puede ser desmarcado de un destino, momentáneamente, expreso, rápido, metálico, con las tripas en la garganta y la cabeza volada, porque antes, durante y después del Estado de Cosas y de Nosotros, Todos estamos en peligro porque todos somos los póstumos al pasado, al presente, y, al futuro, porque como en “Los hijos terribles de la modernidad”, Peter Sloterdijk, establece sin alegato alguno:

“Es decir: el exceso crónico de movilizaciones de actividades y el desencadenamiento creciente de corrientes de acontecimientos, movidas por la acción, que se condensan en vestigios objetivos, lleva la relación con el mundo y la vivencia de la realidad de los modernos a asimetrías que no dejan de crecer. Esta demasía de nuevos motivos causales es la responsable de la entropía cultural global que desde el temprano siglo xix constata

involuntariamente cualquier contemporáneo en el estado de cosas del mundo, en su propia existencia no menos que en el cambio de los ámbitos sociales en que se mueve. Especialmente el síntoma fundamental del siglo xxi incipiente ‘pagar’ deudas actuales con nuevas deudas, es solo un síntoma entre los muchos que muestran el continuo patinar hacia delante y caer hacia delante en el futurismo generalizado. En la praxis, que ya se ha hecho cotidiana, perversamente normalizada, de esta perturbación de la deuda se reconoce la deriva sistémica hacia crecientes desigualdades”.

Lo que sí o no se es en el país de las sombras espectrales es el dicho y el dichoso humanismo mexicano de la herencia-deuda que en el costo político, económico, social, cultural y humano que el Estado-Obrador ha acumulado-despojado liberal, autoritaria y conservadoramente para dejar, en lo que está y en lo que se va, es el rastro y el matadero íntimo y público territorial contra todos nosotros y los otros, los demás y la gente que si el Estado-Obrador se impone con el no tiene vela en el entierro más que los vivos, los sobrevivientes y los muertos con la vida no vale nada la vida para tan alto sacrificio ético y moral para la 4T de la Historia Patria, los huesos cardios, los corazones y las memorias siguen siendo la herencia-la deuda que están siendo dispersad@s sobre el vasto tiradero de pobreza y de riqueza desde los cenotes naturales a los pozos artificiales, de los caminos rurales a las vías férreas sobre los rieles y los durmientes de que el tren es porfiriano y la locomotora es obradora con el bien de jalar a la vida indígena-campesina a los campos temáticos del turismo cultural (de y para) el humanismo mexicano, viviendo, sobreviviendo y muriendo la vida sepulcral democrática en la vida de la desigualdad humana e infrahumana, nacional y mexicana, porque, No Somos Iguales.