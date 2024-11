Trópicos Subterráneos | La recuperación de la imagen

“La recuperación de la imagen del destino turístico siempre es una carrera cuesta arriba, pues por más que se haga promoción y la gente le encante Mazatlán cuando lo visitan, no es nada sencillo combatir lo que una balacera o un bloqueo de carretera puede ocasionar en la percepción a nivel nacional e internacional”.-Malecón-.

“Ha habido encuentros entre los grupos criminales, directamente con la autoridad. Eso se ha reducido un poco, pero ahí están. Mientras no amanezcamos con la noticia de que se encontró, hubo gente que reportó que por ahí andaban civiles armados, mientras eso no ocurra es que lo tenemos presente”. -derRocha Moya-.

“Hotelería en Sinaloa vive temporada complicada: Carlos Berdegué Sacristán. Los restaurantes están teniendo problemas y la hotelería está en ocupaciones que hace mucho tiempo no teníamos, señala el vicepresidente de la Asociación de Hoteleros y Empresas Turísticas de Mazatlán”.

“Pero le dije yo al señor Gobernador este dato tan importante que les digo ahorita: si el 87 por ciento de nuestro turismo viene por carretera de nada sirve nada más blindar la ciudad si no blindamos las carreteras, y luego necesitamos presionar a nuestras autoridades para trabajar de manera conjunta con los gobiernos de Durango, de Nayarit y de Sonora, no es un tema que nada más me competa a mí como estado de Sinaloa, si el Gobernador de Durango nos está golpeando de esa forma (pidiendo a sus ciudadanos que no viajen a Sinaloa por inseguridad) vamos a sentarnos con el Gobernador de Durango y decirle cómo le hacemos”. –Amado Guzmán de La Tirolesa-.

Puestos y expuestos a decir inequívocamente lo que declaran los políticos-gobernantes y los empresarios-inmobiliarios turísticos bajo las luminarias y sobre los escenarios de las basuras y las aguas negras, Mazatlán, inmerso superficial y profundamente en una crisis más turística que de conciencia, pues, la revolución de las conciencias, no les pasó por la inmovilidad social, y menos el humanismo mexicano, también les llegó la Secretaria de Sectur que, ante las torres, no alcanzó a ver las Tres Islas desde el segundo piso de la 4T, mostrándole y explicándole en un recorrido por el “Museo de la Ballena a Josefina Rodríguez y sus acompañantes la biología, comportamiento, ecología y conservación de ballenas y delfines”, comprobando y certificando: “A pesar de la violencia en Sinaloa, Josefina Rodríguez destaca al puerto como una de las playas más seguras del País y reitera su compromiso con el fortalecimiento del turismo”.

Y quien parece tenerlo todo calculado es el Amado Guzmán de La Tirolesa, tanto en la competitividad como en la deslealtad entre los empresarios turísticos marismeños-mazatlecos, convocando “a trabajar unidos para mejorar turísticamente a Mazatlán”, quizás sí o tal vez no, desde Quirino Ordaz-padre hasta Quirino Ordaz-hijo que hizo lo que deshizo con el embellecimiento de una fealdad corruptora mañanera con los atardeceres de la impunidad, yéndose a España por las atenciones a Rocha Moya que a medio sexenio estatal se hizo y se echó la rifa del tigre, pero el exEstado-Obrador, el Estado-Yo Claudia y la Alcalde de Morena, le dijeron y le han dicho que: “No Está Solo”, por más muertos y desaparecidos con las mantas colgadas y las cámaras balaceadas antes, durante y después de Culiacán.

“La recuperación de la imagen del destino turístico siempre es una carrera cuesta arriba”, máxime si se va a Durango o se viene o no de carrera-carretera cuesta abajo a Mazatlán, porque el Esteban Villegas ha sido mala onda con el Rocha Moya, el gobernador del sentido humanista y social “ señaló a comerciantes y empresarios de exagerar sobre las pérdidas que ha dejado la inseguridad que se registra en la entidad”, lo que para el muchacho alegre de El Pity le toca como secretario de economía estatal y que Mireya Sosa Osuna es la secretaría de turismo, sabiéndose que ella “es una profesional con más de 15 años de experiencia en el sector turístico, ex directora de Business Intelligence y de Marketing en El Cid Resorts, por lo que, tiene la capacidad de liderar equipos multidisciplinarios para alcanzar los objetivos de crecimiento, rentabilidad y satisfacción del turismo nacional e internacional, que visita la perla del Pacífico”, completando el tríptico de la belleza con las carnavaleras-carnavalescas de Estrella y Celia con las candidatas al Carnaval, a condición de que no haya muertos, secuestrados y desaparecidos donde se rompen las olas contra las aguas negras y se arremolinan volátilmente en el aroma del viento con el viaje de la imagen marismeña-mazatleca-turística-cultural sobre la quemazón en el basurón municipal.