Trópicos Subterráneos | La Química en derRocha Moya y Edgar Augusto

Con la química tóxica de El Químico, derRocha Moya lo protege y se protege a sí mismo por el bien de “la gobernalidad” que Edgar Augusto está controlando los mismos daños en los que él ha participado, porque ninguno ha sido ajeno al daño a las finanzas del erario público marismeño mazatleco.

La conducta de los tres empleados (de y en) la gobernanza sinaloense, definitivamente primor(osa), es una mezcla asentada en la química de lo más tóxica y dañina en lo que se va a Culiacán y se regresa a Mazatlán, mostrándose a cuál más de los tres cómo se ejerce la complicidad política para que la gobernalidad se mantenga estable con la hipocresía que se mandan-obedeciendo con los intereses personales y económicos, aviesa y responsablemente, bien administrados, por lo que en Mazatlán huele a mierda en Culiacán se disipa con la semanera.

La falsa postura de derRocha Moya es su falta de resolución política como hombre derecho con la izquierda torcida, defecto ético y moral (de y en) la 4T del Estado-Obrador, porque los gobernantes estatales se deben a él, y Morena es la mecánica nacional en el país de las sombras espectrales, no dejando más que títeres con la cabeza hueca en el vasto tiradero de muertos y pobres del gobierno en el humanismo mexicano con la corrupción y la impunidad, la violencia y la criminalidad desde la cuna del narco a crianza de la niñata de la morena democracia, violentada, violada, violácea, multitudinaria y sangrientamente, que, los bajones a los homicidios y los subidones al feminicidio, son la normal a-normalización en el loquero-enfermo de arriba y en el matancero-criminal de abajo en los rastros íntimos y en los mataderos públicos, municipales, estatales y nacionales.

Si la química en derRocha Moya y Edgar Augusto, no tiene desperdicio alguno es porque es la esencia tóxica en la mezcla de una complicidad como la herrumbre que la politiquería del humanismo mexicano, en la guía ética y en la cartilla moral, impregna cada mañanera en la semanera, sabiendo Obrador que para presidente no se estudia porque se llega, lo mismo con Rocha como universitario, así El Químico y Edgar Augusto, analfabetos funcionales, incultos de la política cultural y cultores de la cultura política desde Fox a Obrador, el político gobernante en los 24 años del siglo XXI mexicano, no es un humanista sino un animal político, corrupto e impune, violento y criminal.

El primor de vivir, sobrevivir y morir en Sinaloa no es igual que en Sicilia y en el país de las sombras espectrales con el sol y el desierto en Qatar, tan caro a la mediocridad del futbol mexicano, y si Mazatlán tiene tantas torres como Dubái, hay que ver lo que iluminan-las luminarias en las aguas negras y en las basuras desde Higuera-Pasos a Benítez-González, de Millán-derRocha, asesor político de gobernadores y asesorado por el Estado-Obrador, liberal, autoritario y conservador: (primer gobernador de “izquierda” de la entidad y el segundo “ajeno” al PRI) de la impura mezcla química y política de los hombres y las mujeres de lo sinaloense para los sinaloenses en el país de las sombras espectrales entre Afganistán, Sudán y Norcorea.

Así como derRocha Moya y Feliciano Castro se quitaron de encima al fierro del Ferreiro para ponerse el ahijado, se echan encima a El Químico del Benítez y se ponen al sustituto del Edgar que no es el Augusto de Cuén, pero sí el Mendoza del PAS, los marismeños-mazatlecos recuperan a su Rico-carnaval, sintiéndose el salario mínimo hasta un pobre millonario, resintiéndose que el humanismo mexicano, en Mazatlán, es como el océano mar Pacífico, que ahoga pero no inunda, que jala pero no acarrea, que arrastra pero no raspa, que no muere, ni desaparece, ni se desplaza, ni se desconoce, ni es feminicida y menos embarca a periodistas, activistas y sacerdotes, porque el destino final de playa y trago es morir ejecutado con el sol, a plomo, en el plexo solar semidesnudo y con la frente en alto a las Torres con las gaviotas colgadas de los tendederos en las azoteas junto a los supertinacos.

Para derRocha Moya la obra social no es la misma porque es diferente con la obra pública, porque se atiende a la gente y no al paisaje que los entorna y los torna a seguir en donde están con todos los servicios sociales y públicos que se desatendieron los gobiernos de antes donde él fue asesor político de dos o tres gobernadores y que Quirino lo puso en donde está y él está donde está como embajador cumpliéndose y pagándose el PriMor con amor al Estado-Obrador, y que a un año el morenismo y el pasismo han enderezado con el izquierdismo derechista de derRocha y el derechismo izquierdista de Cuén a la autonomía de la UAS con la auditoria interna prestándose-pagándose lo que se deba para que no haya ingobernabilidad aunque se hayan-hallado situaciones fraudulentas financieras uaspaseñas.

Lo que está a la vista ni a ciegas con La Química en derRocha Moya y Edgar Augusto, más lo que se agregue y se desagregue en la gobernanza morena sinaloense después de un año lo autosuficientemente dependiente del Estado-Obrador, derRocha Moya y Edgar Augusto, los marismeños-mazatlecos, sobre las olas, carnavaleros y carnavalescos, no podrán recuperar de lo robado nada para nadie y sí para alguien que despacha(se) con los desempances turisteros desde la ciudad de los ríos al puerto de las aguas negras, puesto y repuesto en la fonda del Chalío.

La Química en derRocha Moya y Edgar Augusto es la muestra en la caída de la estructura del puente Mármol-Quelite, interviniendo hasta el Estado-Obrador para ¿exhibirlos o encubrirlos? en la obra civil cuando no es la obra militar y sí un error humano en la instalación de trabes-vigas, pues si Mármol está olvidado porque es un pueblo fantasma y El Quelite es un pueblo mágico o un pueblo señorial o lo que se antoje en el Mensón de los Laureanos, a El Químico le va en Culiacán y le viene en Mazatlán, en lo que El Muchacho Alegre del Velarde nunca preguntó de dónde era el dinero que se gastó en España, lo que para derRocha Moya le repegó el covid y a Edgar Augusto le dio por darse baños de arena por el rumbo de Los Monos Bichis.