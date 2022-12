Trópicos Subterráneos | La politiquería como imposición del Estado-Obrador

“Lejos de oponerse a las nuevas formas de barbarie, como a menudo dice estar haciendo, la izquierda despertada participa plenamente en ella, promoviendo y practicando un discurso opresivo sin ironía. Aunque aboga por el pluralismo y promueve la diferencia, su posición subjetiva de enunciación – el lugar del que habla – es despiadadamente autoritaria, no se debate en los esfuerzos por imponer exclusiones arbitrarias que anteriormente se habrían considerado más allá de lo normal en una sociedad liberal y tolerante. Dicho esto, debemos tener en cuenta que este desastre se limita en gran medida al estrecho mundo académico (y a diversas profesiones intelectuales como el periodismo), mientras que el resto de la sociedad se está moviendo más en la dirección opuesta”. Slavoj Zizek, “Ética en las rocas”.

Lamentablemente, el Estado-Obrador lo hace día a noche, durmiendo y despertando para la mañanera, y lo que en la conducta y en la práctica mundana y cotidiana, irónica y sarcástica, cínica y enojona, polarizante y confrontante, a todo modo, el poder voragina y regurgita su condición de animal político depredador y tóxico, lo evidente de la posición (de y en) el Estado-Obrador es (fuera de él) la oposición que ha venido acumulándose y resistiéndose a ser despojada autoritaria y arbitrariamente, porque no es un honor estar con el Estado-Obrador.

Lo que se piensa y lo que se diga está distante del acto y del hecho con el triunfante derrotado No Somos Iguales, ciertamente, en la marcha y en la contramarcha, donde el resto de la sociedad se está moviendo más en la dirección opuesta, el camino de la reconciliación a la unidad se está empedrando-empeorando sobre la marcha y la contramarcha, porque el Estado-Obrador ha tirado para adelante lo que está por alcanzarlo y rebasarlo en dos años en el entrecruce de las campañas partidistas, siendo acompañadas por sus militantes y militares, pero no, por los acompañantes de la izquierda y de la derecha, sino por los opuestos de la oposición que no es la misma ni la diferente, sino, la distinta, siempre que sea más por necesidad, convicción y sinceridad y no por necedad, conveniencia e hipocresía, teniendo que repensarse el estrecho cubículo de nalgas del mundo intelectual como corregirse el periodismo de opinión que ocupan las horas en la televisión, los periódicos, las revistas y las redes sociales con tantos-as mentecatos-as y gatos-as de izquierda y de derecha del oportunismo y el populismo, según los sapos de adentro y las pedradas de afuera en el palacio nacional, en el zócalo, en la columna del ángel y en el monumento a la revolución sin ninguna revolución de las conciencias.

En mis lecturas periodísticas más tempraneras en las oscuranas madrugadas antes de que amanezcan las mañaneras, he tenido que definirlas en el siguiente orden de importancia personal del día sábado 26 de noviembre: la muerte de Hans Magnus Enzensberger, porque define lo que debe ser y hacer un escritor, un periodista y un poeta:

“Hay cuestiones que son sabidas, no soy original en eso. Cuando digo que hay problemas ecológicos, por ejemplo, es algo sabido. Mi idea como ensayista o intelectual es que éste no debe repetir cosas que ya todos saben. Tal vez con un poco de fortuna alcance a entender que los enormes problemas de la humanidad son de un tamaño demasiado grande para mí, porque soy sólo una persona como las demás. Existe la ilusión de que los intelectuales contamos con las soluciones. No existe ese oráculo. Existe el intelectual que dice saber todo, pero a ése hay que tomarlo con cautela. Hay que estar muy atento a ese tipo de personas, porque saben de todo, dicen de todo, que tienen la solución, pero no es cierto. Cuando hay cosas que los medios no han dicho, en ese supuesto vale la pena intervenir, como fue el caso de mi libro La gran migración, que en su momento no era un tema de actualidad”.

Como nada está escrito hasta que sucede en el acto y en el hecho, Enzensberger cuestiona en “El perdedor radical”:

“Quien desee entender al perdedor radical tal vez debería profundizar más en las cosas. El programa no ha eliminado la miseria humana, pero la ha transformado enorme. En los dos últimos siglos, las sociedades más salidas se han ganado apulso nuevos derechos, nuevas expectativas y nuevas reivindicaciones; han acabado con la idea de un destino irreducible; han puesto en el orden del día conceptos cuentos como la dignidad humana y los derechos del hombre; han democratizado la lucha por el reconocimiento y desesperado expectativas de igualdad que no pueden correr; y al mismo tiempo se han encargado de exhibir la dignidad ante todos los habitantes del planeta y en todos los canales de televisión durante las veinticuatro horas del día. Por eso, el engaño de los seres humanos ha aumentado con cada programa”.

Se defina o no el Estado-Obrador, su indefinición es su definición en la politiquería con la programática de La Mañanera: hablar-voraginar, hablar-regurgitar con la falsa parresia de la verdad, sino con el blindaje de la mentira en el engaño con la traición en prenda de la investidura presidencial en el perdedor radical sexenalmente ganador que se supera a sí mismo en el mandarse a sí mismo con la actitud protagónica retrógrada de que el Estado-Obrador es el Vamos Bien con el No Somos Iguales.

Hans Magnus Enzensberger insiste en “El perdedor radical” (Ensayo sobre los hombres del terror): “Es tan difícil hablar del perdedor como necio callar sobre él. Necio, porque no puede haber ganador definitivo y porque a cada uno de nosotros, tanto al Napoleón megalómano como al último mendigo de las calles de Calcuta, nos está reservado el mismo final. Difícil, porque peca de simplista quien se da por satisfecho con esta banalidad metafísica. En efecto, así se pierde la dimensión realmente candente del problema, la dimensión política”.

Sí, a la dimensión política humana. No, a la politiquería como imposición del Estado-Obrador.

A los de años de vida e imaginación crítica (de y en) Hans Magnus Enzensberger, dedicarme a él de manera sincera por su humanismo que no me es ajeno, guardándomelo, desde hace tiempo en el corazón y en la memoria, solamente, los huesos cardios de la vida y de la muerte; por lo tanto, seguimos siendo locos y perros románticos con la cabeza a pájaros, quitándome el sombrero, para que los cientos de pájaros, por siempre, volando, porque:

Tu nombre poco importa.

Puedes desaparecer

y reaparecer.

Es posible,

hasta los muertos reciben cartas.

(HME)