Trópicos Subterráneos | La pescadería, la lonja y el mirador

Cuando se quiere justificar para hacer y deshacer algo común y corriente como atractivo turístico, se argumenta que es y será único e histórico porque no existe en otro lugar (de y en) el mundo, sobre todo, si a un lado está El Muchacho Alegre, Los Monos Bichis y el Vertedero de Aguas Negras de Playa Norte, no importando el impacto ambiental y sí que el lugar común y corriente sea otro lugar más para el turismo cultural, utilizando la pescadería para echarse un pescado zarandeando con unos tacos de ojos de pescado a los pelícanos, las gaviotas y las tijeretas con los teporochos drogados y sancochados en alcohol y al sol y haciendo olas las tripas y las aguas negras, mientras los vecinos turísticos playeros de Los Pinitos hacen de esa zona costera la más contaminada por los marismeños-mazatlecos y el turismo playero, suene a marismeño la pescadería, a española la lonja y a mazatleco el mirador, aunque Edgar, Augusto 11, no lo hace a pedido de los pescadores como identidad y pertenencia marismeña-mazatlecas, cuando El Químico lo hacía para quedar bien con El Torruco, que hace tiempo con el puro Sinaloa de Quirino andan queriendo adueñarse con La Escopama para el Nuevo Mazatlán.

Se quiera o no, Mazatlán, está agotado, acotado y encajonado por donde se ande y se vea, si es que se puede andar y ver lo que no es Mazatlán, entonces, cuando han pasado las elecciones que tuvieron que elegirse en lo que se llega a la grande presidencial, hay un gato blanco, una gata negra y un gato pinto en la sala de La Casalta, y en la terraza, a lo largo de la jardinera y del tendedero, las ropas al viento, al sol y al atardecer de la resolana que va de la ciudad al puerto y del mar adentro a la tierra adentro, la costa contra el malecón, las islas y el faro, las lanchas y los barcos, las olas altas y la avenida del mar a media semana para lo que se vive, se sobrevive y se muere desde la mañanera a la adormidera, en lo que el mar de fondo y la marea alta hacen el trabajo lunar y terrenal en el país de las sombras espectrales.

Aquí, nada es poético, porque todo es antipoético, porque la belleza sigue sin aprender a ser bella, desde los perros de la ciudad a los gatos del puerto, los locos indigentes pasan semidesnudos entre la gente hablando a solas con la cabeza hirsuta y apelmazada con los cabellos de la mugre que es parte de los desadaptados y los abandonados turísticos deambulantes culturales, sin más techo y suelo que la podredumbre y la pobredumbre de la indiferencia y la indolencia sociales.

En el mar de gente que arriba al puerto y se mueve en la ciudad que es la gente embarcada y desembarcada de los grandes barcos que son condominios navegando horizontalmente de un puerto a otro puerto, son los tatas-taras-nietos de los vikingos y los colombinos que han navegado y llegado con el dinero, el Smartphone y el selfie de lo que fue con la espada, el escudo y la cruz, hordas de la barbarie a la civilización, cruceros del colonialismo turístico, navegando en un mar de plástico y llegando a una tierra con un tiradero de basuras y aguas negras.

Leamos lo que no existe de Mazatlán:

“Así será el nuevo mirador de Mazatlán, se ubicará en Playa Norte. No sólo el mirador, el Gobierno Municipal anunció que a la par de estos trabajos, se comenzará con la remodelación de otras zonas turísticas de Mazatlán. Mazatlán estrenará un nuevo atractivo turístico… se trata del mirador de Playa Norte que se ubica en Paseo Claussen, mismo que brindará una nueva cara de la zona a turistas y a locales, pero sobre todo a los mismos pescadores, quienes son los que más disfrutan del área. El alcalde Édgar Augusto González Zataráin señaló que esta obra vendrá a beneficiar a todos, y que se trata de un trabajo que ya tenían planeado iniciar, por lo que ya estaba contemplada en el paquete de obra pública anual. Anunció que dentro de los trabajos se incluirá alumbrado público y una toma de agua para que los pescadores de Playa Norte puedan hacer uso de dichos servicios. En los próximos días iniciarán oficialmente los trabajos de rehabilitación de tres accesos de playa en zona Cerritos. Los accesos que serán completamente remodelados serán el del Estero del Yugo, Torres y el del cárcamo de Jumapam. El proyecto incluye los 11 accesos del malecón, desde Cerritos hasta Olas Altas. Se invertirán alrededor de 10 millones de pesos en embellecerlos para dar mejor imagen para el puerto, pero sobre todo para dar seguridad a los bañistas.

La alberca pública Carpa Olivera y la zona turística de la Sánchez Taboada, donde se ubican el clavadista y otros miradores, también serán remodelados ante la falta de mantenimiento que se registra en la zona. En Carpa Olivera se harán trabajos de mantenimiento en la alberca natural, mientras que en el Clavadista la finalidad de la obra será la protección de quienes lo visitan”.

Advertencia: Sobre advertencia no hay engaño:

Seguridad a los bañistas y protección de quienes nos visitan, a los marismeños-mazatlecos la pescadería, la lonja y el mirador, para mirar cuando los ciclones lleguen y peguen de frente, mientras las luminarias, las basuras y las aguas negras con las tripas de la pescadería.