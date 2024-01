Trópicos Subterráneos | La gobernanza derRocha Moya

La Uas-Pas-Morena, la Sep-cultura, el Tribunal Electoral, pesca, agricultura y ganadería son lo que para los sinaloenses son Los Chapitos de narcosicariato; cuna, fama y fortuna en una triunfal decadencia carnavalesca, en el país de las sombras espectrales, con los vivos, los sobrevivientes, los muertos, los feminicidios y los desaparecidos.

Insisto: nunca he tenido relación alguna con el poder, a todo modo, sea con el presidencialismo, el rectorazgo y el doctorazgo, no sintiendo ni siquiera el mínimo respeto por el Estado-Obrador, la 4T y Morena, se vayan o se queden, a La Chingada.

Leer a los intelectuales académicos como analistas políticos y a los periodistas sinaloenses, me producen una comezón tex(s)ticular que solamente con la mente se me olvidan cada vez que no los busco para releerlos, pero nunca faltan los rotos con los descosidos, los parchados y los pagados de sí mismos, todas vez que sus simpatías y antisimpatías están a flor de piel con la delicadeza y la dureza hasta llegar a la soriasis ideológica y política con el escupitajo lingüístico porque se piensa y se escribe por el capital curricular del estatus económico y social, más del reconocimiento que del conocimiento, protagónicamente, si se participa en la mañanera y en la semanera, nomás porque encararon o plantaron cara al Estado-Obrador y a la gobernanza de derRocha Moya.

Los cercanos y/o los lejanos a la gobernanza de derRocha Moya, sin más influencia que la afluencia más a los temas especiales que a los asuntos públicos y los problemas sociales, en el país de las sombras espectrales, Sinaloa, es, feminicidamente, una violencia a-normalizada criminalmente, la corrupción y la impunidad son como las aguas negras marismeñas-mazatlecas: se acumulan y se despojan a sí mismas de nosotros mismos, porque no evacuamos sino que descargamos, a conciencia, lo que tenemos que verter íntima y públicamente porque mañaneramente, semaneramente y carnavalescamente la gobernanza sinaloense es el reflujo del eructo presidencial: inaugurar lo que todavía no empieza a funcionar, sea la Santa María, La Niña Claudia y La Pinta de la Morena guinda, gritándole alguien a la gobernanza de derRocha Moya:

“¡Auxilio… nos quedamos secos gobernador!”

Con las “Plantas de metano, amoniaco, urea y etanol”, el fentanilo, complementa para los industriales legales e ilegales sinaloenses una diversificación que la gobernanza de derRocha Moya niega como el Estado-Obrador que en Sinaloa no se produce fentanilo, lo que para los pescadores y los agricultores de Ohuira es un rechazo a la consecuencia industrial contra el origen artesanal en relación al agua y la tierra, y lo que para los productores eran el granero del país, son el desgranero al peor postor del Estado-Obrador y la gobernanza derRocha Moya, porque los pescadores, los agricultores, los productores y los ganaderos no son iguales al Estado-Obrador, así como en el país de las sombras espectrales, la paz narcosepulcral en los vivos, los sobrevivientes, los muertos, los feminicidios y los desaparecidos no son iguales ni siquiera entre los sinaloenses, los mochitecos en el norte, los culichis en el centro y los marismeños-mazatlecos en el sur con los pueblos fantasmales, mágicos y señoriales del depredador turismo cultural.

A La gobernanza derRocha Moya, le gana el carácter ansioso e irascible, siempre a la defensiva-ofensiva, no responde como persona educada y doctoral, siendo más respondón al estilo del mandón Estado-Obrador, demasiado transformados para mostrarse trastornados, imitativamente, intolerables, más reaccionarios que revolucionarios, más humaniutilitaristas que humanistas, viviendo las glorias de las zurrapas, cínicos y egoístas, indolentes e indiferentes, el de la mañanera con el de la semanera, en el país de las sombras espectrales.