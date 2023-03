Trópicos Subterráneos | La falsa realidad marismeña-mazatleca

Con la carnavalización antes, durante y después del Rey-Memo-El Químico, a los marismeños-mazatlecos, se les regresó el alma al cuerpo, pero no los dineros de El Químico y del Ángel Crespo pero Tostado que no le llegó la quemazón del malhumor carnavalesco, el edil sustituto, Edgar, Augusto 11, sigue firmando y afirmando que no hay un cártel inmobiliario en la administración municipal, más que luminarias, basuras y aguas negras con las torres altas.

La falsa realidad marismeña-mazatleca está hecha con la simulación y el simulacro (de y en) la carnavalización, el arte de mi-arte y la cultura de turismo cultural como sucedáneos de una apropiación socioestética sin pies ni cabeza, más que el tronco-tronchado y demediado del muchach@ alegre tirad@ en la playa Norte junto a los imperturbables Monos Bichis, corriéndose hasta el fuerte heroico 31 de marzo 1864, del cual el Dr. Ernesto Hernández Norzagaray, el de los lugares para amar, entrecomilla una crónica que de tanto citarla textualmente, casi nadie sabe nada de alguien que pudo haberla vivido y ni siquiera quedó como un héroe desconocido.

Los postines que son los lugares para los postres gastronómicos y visuales (de y para) el turismo cultural, abundan con lo mismo y lo diferente, no porque sean distintos, sino, porque generan distintivos con el No Somos Iguales en el principal-presidente promotor del Estado-Obrador, en el clasismo y el racismo en el país de las sombras espectrales, a la carta, en la plazuela Machado se cena como-se-come hartas botanas en Olas Altas.

Para llegar y estar en la falsa realidad marismeña-mazatleca, por su inevitable destino de serse y hacerse un lugar de sol, playa, comida y trago, porque el sexo es íntimo y el exhibicionismo es público, el turismo cultural es el invitado que paga por lo que consume y depreda a sus anchas y enanchas, cautivo, cautivado y encajonado en un espacio sin cajones, siendo más privados que públicos, y algo que no es falso porque es verdadero: “la playa secreta” de Los Pinitos que propios y ajenos llenan para que todos lo sepan que allí hasta las aguas negras llegan vertidas y relajientas.

Lo de falso por verdadero está en que la realidad, en la publipropaganda, es procesada mediante y mediáticamente por la realidad virtual real-politik-business de los empresarios hoteleros y restauranteros, asociados con el negocio en que una mujer bella en la secretaria de turismo, prototipo de la mujer mazatleca carnavalera y carnavalesca como en un hombre ilustrado que ama la cultura de la carnavalización en lo espectacular, hacen de lo artístico-cultural una socio-boutique-estética de lo sucedáneo con la apropiación y la explotación de lo-local tradicional con lo “internacional-cosmopolita”.

Si el carnaval y la carnavalización con la semana de la moto, la semana santa se venden y se compran al mejor postor con el mejor inversor, por tanto, ¿a quiénes beneficia la ganancia y a quiénes afecta la pérdida en el municipio marismeño-mazatleco, con lo falso de lo verdadero, de que la gente franca, abierta y alegre del puerto y en la ciudad, de lo céntrico a lo periférico, de la zona dorada al puente Juárez, se le atraviesan las aguas negras, iluminándole las luminarias y recogiéndole las basuras a la gente marismeña-mazatleca, en lo que el centro histórico se gentrifica y el viejo Mazatlán desaparece, teniendo que ver algunas pinturas de Antonio López Sáenz, de Carlos Bueno y Rubén Gallardo para más o menos reconciliar socioestéticamente el pasado con el presente, o, si no, rever una pintura de Rubén con una escoba y el sugerente título, tanto para el pasado como tanto para el presente: “Para barrer la cultura”.

En la falsa realidad marismeña-mazatleca, la autocrítica y la crítica, no están más que en el conformismo del confort alegórico en la pasarela o en el desfile de egos empresariales que le están dando un lugar preponderante a Mazatlán en el tercer mundo de las torres altas con las altas torres emergentes y urgentes en un municipio de los 17 restantes en Sinaloa que, con los trazos arquitectónicos de miras altas están socavando con los destrozos de los trazos, un espacio vital por un espacio artificial de lo que se haga en lo urbano sucede(rá) en lo rural, porque la marcha de la mancha urbana así como se gentrifica se extiende con el feudalismo o el latifundismo del desarrollo inmobiliario urbano y turístico, que el muchacho alegre de El Pity Velarde se lo apropia como turismo regional, pasando de las mojoneras rurales a las casetas hoteleras y residenciales, con o sin una marina, como La Marina del Cid-Berdegué sin lo que fue la zona estuarina con el campo de golf y los humedales como aspersores de riego con el agua ro(b)dada de Jumapam y de la presa Picachos, la apropiación y el usufructo del Bosque de la Ciudad con El Acuario Mar de Cortés y el Parque Central-Ordaz-los primos-Coppel con los negocios del Grupo ARHE-Arellano’s Brothers.

El instituto de cultura, turismo y arte, después del robo químico-tostado, se readapta con el faltante y el sobrante del carnaval deja vu-deja(ndo) algo, no siendo pretexto más que para seguir con lo que siempre ha venido siendo y haciendo: un sucedáneo del arte y de la cultura para el turismo cultural, en consecuencia, la carnavalización de la cultura y el arte fue, es y será el negocio (de y para ) el turismo cultural, le agrade o le desagrade a quienes como Edgar, Augusto 11 y Raúl Rico son los responsables de lo que es falso o es verdadero en la realidad marismeña-mazatleca.

Cómo se es responsable de lo que es falso o es verdadero, si la carnavalización es una atracción-distracción como fiesta y negocio de lo espectacular, y que para que funcione hay recrear más un mitote que un mito de lo populachero, sin más sustento que el gusto por el placer del asco con la exhibicionista frivolidad y vulgaridad de uno o varios públicos extractados, de lo céntrico y lo periférico, para el consumo individual y el consumismo colectivo, que terminada la carnavalización del carnaval, se sigue con la carnavalización en Cósala y en el festival de la primavera, porque la carnavalización da para todo y se vende a todos.

Reconsiderando imaginaria y críticamente lo de la cultura, turismo y arte, la carnavalización es lo que, para el turismo cultural, y por qué no el arte y la cultura cumplan más en la formación artística, socioestética y cultural en el centro municipal de las artes, con la distinción o la demarcación de que la carnavalización es una distracción y el arte y la cultura son una formación, algo que, en la ignorancia de la cultura política de Edgar, Augusto 11 que es popular y en la experticia asertiva de Raúl Rico que es clásica, una inexistente política cultural da nomás para la falsa realidad marismeña-mazatleca en lo fantasmático y en la carnavalización de hace 125 años pareciera que el Carnaval es más que el ser y el hacer de lo marismeño-mazatleco, porque la pesca, la agricultura y la ganadería no son El Muchacho Alegre y El Mensón de los Laureanos, porque la tradición, la costumbre, lo provinciano y lo cosmopolita con su multiculturalismo de la carnavalización en el mercado municipal Pino Suárez, la plazuela Machado y Olas Altas -el turismo cultural- es el único comprador-depredador de lo que es la falsa realidad marismeña-mazatleca:

Bienvenido, a donde el marismeño-mazatleco, no existe.