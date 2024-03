Trópicos Subterráneos | La despedida de EHN en el Noroeste

“Me voy agradecido de esta hospitalidad aun cuando, sin duda, hubo diferencias con sus directivos sobre el tema de la UAS y la actitud persecutoria del gobernador del estado”, es lo que el Dr. Ernesto Hernández Norzagaray escribe en la despedida como colaborador en el periódico Noroeste, de donde los doctores Rigoberto Ocampo Alcantar y Juan Alfonso Mejía Osuna les dieron hilo papalote, y el Noroeste como si nada, como si nadie y como si alguien nomás el periodismo empresarial, profesional, informativo, opinativo, veraz y crítico del diario acontecer sinaloense-mexicano en el país de las sombras espectrales.

Así, sin más, del Noroeste, la gente se despide y se va, aunque Santamaría como la niña y la pinta, navegando; Juan José, de librero-libresco, no sintiendo extrañeza y menos solidaridad cuando los tres doctores colaboradores los han ido-yendo, porque si el Noroeste-Detrás de la noticia no se ocupa de informar a sus lectores, por qué se fueron, y uno tenga que especular-pensando mal, porque, si en el caso del Dr. Hdez. Norzagaray, fue por el tema de la UAS y la persecución del gobernador del estado, uno, una vez más, puede más que inferir que el Noroeste no protege más que a sus intereses más empresariales que periodísticos, porque el Noroeste no está con Cuen Ojeda y sí está con derRocha Moya, obrándose, quizás sí o tal vez no, lo que al Noroeste siempre le ha interesado conseguir, y no lo había podido tener: una interlocución, a medias como medio-mediocre, con el gobierno estatal, pues al serle y hacerle al PANista estaba la contraparte del PRIismo, aunque el Noroeste no es morenista, pero derRocha Moya lee con interés personal y toma en cuenta, en la semanera, extraoficialmente al Noroeste, siendo y haciendo lo que convencionalmente es más en la conveniencia que en la convicción de la ética gubernamental y periodística, interponiéndose la empresa periodística El Debate con la convocatoria-reunión “Meetup Líderes de Opinión: Conversemos sobre el México del Futuro”, donde un acto publipropagandístco-empresarial-político de columnistas, cartonistas, empresarios, políticos, funcionarios y candidatos de elección popular se arrejuntaron para la foto del recuerdo en el peorvenir por venir sinaloense-mexicano en el país de las sombras espectrales, viéndoseles a los doctores Rigoberto Ocampo, Juan Alfonso Mejía y Ronaldo González.

Lo de Prensa/Vendida, no aplica en el Noroeste, y sí lo de prensa comprada porque el periodismo empresarial, profesional, informativo, opinativo, veraz y crítico es parte del diario acontecer sinaloense-mexicano en el país de las sombras espectrales, no habiendo lo de la raya ni el tache y sí poner el símbolo de la palomita (✔) que es “una marca de verificación o checkmark usada para indicar el concepto de que algo está correcto, completado, realizado o visto”, por parte del Noroeste con la gobernanza estatal, es como una inferencia más con la referencia y la evidencia de quien lee como uno entrelíneas lo que acontece en Sinaloa con lo de la UAS-PAS-Cuen Ojeda y el Gobierno-Morena-derRocha Moya, porque si el Dr. Santamaría es perseguido por Cuen, el Dr. Hernández Norzagaray es perseguido por derRocha Moya, el Noroeste es hackeado, el periodismo sinaloense tampoco tiene que serse y hacerse, escribirse y leerse obligado en citar nada más a Javier Valdez(+) como un martirologio del periodismo, cuando en el país de las sombras espectrales los vivos y los sobrevivientes, los muertos y los feminicidios con los desaparecidos son los perseguidos por las sombras espectrales en el país del Estado-Obrador con su gente y los demás, los otros y nosotros, porque No Somos Iguales entre la corrupción y la impunidad, la violencia y la criminalidad, el egoísmo y el cinismo, la indiferencia y la indolencia, porque andamos y Vamos Bien, menos vivos y más muertos, en lo que los liberales autoritarios y conservadores de la izquierda y de la derecha tienen su Claudia y su Xóchitl con el mal tercio del no mames-Máynez, la procesión funeral va con el proceso electoral, hasta La Chingada nacional.

La despedida de EHN de Noroeste es y será la bienvenida donde Ernesto cabe en ese protagonismo de bon vivant del periodismo opinativo, y si el tema de la UAS con Cuen Ojeda y derRocha Moya sigue es porque los universitarios pasistas y morenistas no tienen más Alma Mater que La Chingada, a favor y en contra, en los liberales, autoritarios y conservadores desde antes que estaban empobrecidos y enfermos de poder y desde ahora que están ricamente curados por el poder, hasta que el pueblo bueno y sabio aguante con la revolución de las conciencias y con el humanismo mexicano, de las UAS se viven bien y del periodismo aunque mal pague, Sinaloa, no requiere de más aloas-alas cuando las loas están en oferta y en demanda de más decadencia política-universitaria, así como el Noroeste está en la LOA-Lead Opportunity Analysis, es decir, en el análisis de las oportunidades abiertas y no realizadas de una conversión en internet (una venta, una suscripción, un registro de usuario, un colaborador menos con la despedida de EHN), porque desde el periodismo del Noroeste al folclorismo de La Gilbertona, la vida, en Sinaloa, blindada por el Estado-Obrador y agujerada por el Narcosicariato, se entra a los rastros íntimos y se sale a los mataderos públicos porque los feminicidios son propios y los desaparecidos son ajenos, el sociólogo, el analista político, el librepensador y el Dr. EHN nos comparte: “Una tarde tranquila, escuchando a Nina Simone y comiendo manjares del Pacífico con un buen caldo semi dulce de La Rioja”, departiendo la mesa con el Cuen y el derRocha con el atardecer decadente y el ocaso crepuscular marismeño-mazatleco sinaloense.