Trópicos Subterráneos | La Casa del Marino

La casa derruida, pero no para derribarla, a pendejazos, porque fue decisión del hijo del historiador Lorenzo Meyer, Meyer Falcón, titular de la Sedatu que trabaja para la 4T del Estado-Obrador que vino, vio y derribó lo que se pudo haber apuntalado y con el plano en mano descostrar la herrumbre y retirar con albañiles las partes más afectadas con el refuerzo de materiales especiales, (no con tabla roca y kolaloca), para la renovación arquitectónica del interior y la fachada de la casa, aunque nunca faltan unos rotos para unos descosidos: el Meyer Falcón, el Edgar, Augusto 11, y, el INAH, y como en Mazatlán todo lo que quieren espectacularmente brillante, la grisura de la casa del marino, era más una cosa que una casa, a tumbarla jijos de La Chingada 4t y de las Olas Altas, pues, para los marismeños-mazatlecos y el turismo cultural, y casi adrede el antiarquitectural-escenocoreofráfico del Carnaval(esco), el “Eclipse Barroco”(cocó), pues en lo repujado, lo empujado, entre el nacho, el nicho y la nacha, otra vez, en Olas Altas y para las Torres en la avenida del mar.

Una casa que no es una cosa, fue abandonada como en un tiempo pasado y presente el centro histórico sigue siendo el Viejo Mazatlán, lo que arquitectónicamente es una asimetría urbana y geométrica en el tiempo histórico y el espacio vital de la movilidad social en un encajonamiento que ha quedado dentro y fuera de lo céntrico y lo periférico para lo que el Implan municipal en la movilidad y el espacio público como en la gentrificación urbana de lo viejo y lo renovado es una implantación que se impone sobre el terreno que es el suelo y el uso de una caracterización atractivamente aceptable por rentable: la obra pública con la funcionalidad de una privacidad que se disfraza en la socioestética arquitectural que es parte de la apropiación municipal para el turismo cultural, dejando al público marismeño-mazatleco más afuera que adentro en lo céntrico de lo elitesco ante lo popular periférico, pues desde el teatro Antonio Haas a la casa Haas, los espacios públicos son lugares y recintos para la político, lo social y lo cultural del teatro Angela Peralta al estadio Teodoro Mariscal, lo popular en las gradas y lo elitesco en las butacas con la carnavalización de la cultura, el turismo y al arte, pues si la casa del marino no sirve para otra cosa que para ¿el museo del carnaval?, la casa puede servir para otra cosa que no sea más que para el turismo cultural de la carnavalización, donde el ninotauro traga todo de todos y el ogro trópico subterráneo toma cafés y fuma Delicados, disfrutando de las espectaculares exquisiteces de la alta, mediana y baja cultura en el amplio repertorio de lo que se impone con los programas festivalisticos, aceptablemente, redivivos y reciclados en que los valores socioculturales se recombinan con los valores nacionales e internaciones con el regusto del que canta arias clásicas y canciones populares, el tenor del carnaval y el mantenedor de los juegos florales.

En el refocilamiento de la carnavalización, ¿por qué la destrucción y la reconstrucción de lo construido en el pasado con lo destruido en el presente arquitectural, quedando nomás las escrituras de la ignorancia y el plano del desconocimiento urbano en que se vivió el siglo xx y se desaparece en el siglo xxi, no deja de serse y hacerse una ignorancia del supuesto conocimiento que se tiene de una ciudad y un puerto como Mazatlán, viviendo y teniendo un cronista de la ciudad como promotor del turismo cultural, y no, de la crónica histórica arquitectónica marismeña-mazatleca, no sabiéndole ni conociéndole a los que se dicen investigadores de la historia marismeña-mazatleca, un libro, más que las compilaciones de “los tesoros” de Mazatlán con las fotografías y los textos anclados más en la hemerografía que en la bibliografía del recorte en el acervo periodístico y literario en el Correo de la Tarde, el Sol del Pacífico y el Demócrata, que todavía siguen más en el archivo muerto que en el archivo vivo y activo.

Mazatlán es un asunto público con lo hidráulico urbano y un problema social con lo dialéctico sociocultural; de aquí, lo marismeño y lo mazatleco, porque la fundación ha sido la inundación crónica existencial e histórica en la ciudad y en el puerto, una acumulación urbana en el tiempo y una desposesión en el espacio vital a través de la aguas negras, las basuras y las luminarias, que, con El Higuera los canales se desbordaron y con El Químico se dispersaron las basuras y se fundieron las luminarias, lo que para el Edgar, Augusto 11, (a) “El Oportunista”, obedeciendo a Morena con el derRocha Moya-gobernador, de quien la transformación es la transtornación, la vida va en el carnaval, la casa del marino cae ante el mar para emerger de entre el naufragio urbano, espectacularmente, otra vez, ante el mar, no como la casa de los espíritus marinos-marineros, sino de los funcionarios culturales (de y para) el turismo cultural marismeño-mazatleco, rehabilitando las letras MAZATLÁN como parador fotográfico de la imagen en la excesiva reproducción de un destino revelado e impreso, analógico y digital como la casa del marino en el pasado y en el presente con la presencia y la ausencia de lo que permanece debe desaparecer para que a-parezca lo que fue y no es con el abandono a lo que no se sabía ni se sabe qué hacer con el patrimonio arquitectónico urbano marismeño-mazatleco.