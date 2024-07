Trópicos Subterráneos | La carnavalización: el ser y el hacer

Lo que haya de identidad y de pertenencia social y cultural, en lo marismeño-mazatleco, el turismo cultural, hace tiempo que la carnavalización del ser y del hacer se apropió de ellas, quedando más las señaléticas de la orientación que las señas de la identificación en el espacio y en el tiempo de lo rural, marino y urbano, desdibujando el rostro para rayarle la cara a la belleza natural con la fealdad urbana.

En el ser y el hacer el turismo cultural marismeño-mazatleco, Benita Rosalba Alfonso y Alma Rosa, dicen lo que se cita aquí de ellas y de él:

“El turismo cultural depende de muchos factores externos, por ello se defiende como esencial para el desarrollo sostenible, la participación de la comunidad con la creación de asociaciones y la colaboración con múltiples grupos de partes interesadas en el turismo cultural comunitario representa una alternativa para el desarrollo económico y social de las zonas rurales, siempre que se realice con la participación activa de las comunidades, haciendo converger el territorio, los actores sociales y el medio ambiente. En la gestión colectiva del turismo cultural, han de intervenir distintos actores de manera coordinada, el sector privado y público, turista y comunidad, en entornos diversos, que aprovechan el patrimonio natural, cultural y también la mezcla de ambos. Estos actores interactúan a su vez con los encargados de la gestión del patrimonio como sistema, entre los que se encuentran desde los bienes del patrimonio cultural, actores del sector público como del privado, consumidor cultural y la comunidad receptora de turismo. Cada conjunto de actores puede, y de hecho tiene, una visión distinta respecto al turismo cultural, la forma de aprovechar el patrimonio, e incluso sobre aquello que puede o no ser considerado patrimonio”.

De la ciudad al puerto, Mazatlán es un cajón urbano metido al saco del turismo cultural, siéndose y haciéndose mediante lo material y lo inmaterial que representa simbólica y alegóricamente y supuestamente la identidad y la pertenencia ontológica (de y para) el Carnaval con la carnavalización del turismo cultural, Mazatlán en la fachada publipropagandística es carnavalero y en la calle olalteña es carnavalesco, parachutero, turistero y tirolesquero porque la socioestética del turismo cultural es marcar-con-la-marca que el patrimonio de la mojonera rural es la torre urbana con el cerro y el faro más alto en el mundo de las sombras espectrales, donde la luz de las luminarias y la oscuridad de las aguas negras son las basuras que van a dar al mar.

Para no repetir lo que reitero crítica y socioculturalmente (de y para) la cultura marismeña-mazatleca, lo de Benita Rosalba, Alfonso y Alma Rosa, no es para que se siga a pie juntillas y a la letra, pues a reserva de que cada quien tiene su respectiva interpretación-transformación de la acumulación y la desposesión de lo que es o no es el turismo cultural, Mazatlán no es la Curitiba brasileña ni la Toscana italiana, acaso el niño perdido sinaloense encajonado en la ciudad del arte con los monos bichis y en el puerto de la banda con el muchacho alegre en El Faro más alto de la elástica y la metálica Tirolesa de la Asipona-asípone y y el RedPetroil del Amado, el gentrificador, Guzmán, y, los Ambientalistas impactados y descalificados por el edil en su redil, Edgar, Augusto 11, no siendo lo mismo y sí lo diferente cuando llegue la Estrella de los Palacios, (exreina del Carnaval y extitular de turismo estatal) como Presidenta Municipal, haber-a ver para creer lo que va a pasar con el ser y el hacer marismeño-mazatleco con la experiencia de una mujer, pues a los hombres como presidentes municipales les ha ganado las ganas y las ganancias de la corrupción desde el sector público con el sector privado, dejando a los marismeños-mazatlecos mirando desde las Lomas del Ébano al cerro del Crestón, chicoteándoles la Tirolesa desde El Faro.

Más en la mentalidad del negocio como atractivo turístico cultural y supuestamente la sustentabilidad del atractivo como negocio, es más la apropiación en que el sector público y el sector privado no hacen el negocio-el atractivo para beneficiar al sector social, sino para usufructuar lo ajeno como propio, donde algunos cuantos del SP y el SP son los gananciosos-ganones con el ocio-consumo-negocio que se explota del patrimonio (si es que existe como tal) y del cual el sector social ni enterado está si su pertenencia es su identidad y que por lo tanto ni le pertenece ni le identifica como parte de su deber de ser y de su derecho de hacer de lo marismeño-mazatleco lo propio, y no, lo ajeno, con el turismo cultural en la carnavalización del ser carnavalero y del hacer carnavalesco.

Ellas y él siguen, a manera de observación crítica:

“Es fundamental que previamente en el sitio turístico se hayan desarrollado acciones para identificar, reconocer y poner en valor el patrimonio cultural local, es decir, que existan acciones colectivas, ya sean dirigidas desde política pública o no, orientadas al desarrollo de una identidad cultural local. Parecería contradictorio, pero antes de poder atraer a nuevos turistas culturales, es necesario poner en valor y conservar la cultura local. En este sentido, asociar el patrimonio al consumo, si se concibe este último como aquello que, facilitando la vida material, está lleno de sentido, entonces el patrimonio, sin duda, también puede ser consumido”.

Así como cada quien es y hace, del sector público al sector privado, el sector social es el que paga los arreglos y los desarreglos en los servicios públicos municipales, y cuando se trata del gran beneficio que es el Gran Carnaval Internacional de Mazatlán, la gran carnavalización es el gran patrimonio material e inmaterial de los carnavaleros y los carnavalescos (de y para) el gran turismo cultural.

Cuando Asipona, así-se-pone, es para que se sepa y se conozca quién es la autoridad posicionaría, administrativa y patrimonialista a través del Contralmirante en retiro Mariel Aquileo Ancona Infanzón, quien manda decir quién manda: ”Y vamos a tratar de hacerlo más bonito y vamos a tratar de ver de qué manera podemos contemplar con alguien para que se cuide más la flora y la fauna, pero tenemos que ir poco a poco, no podemos llegar y decir ya llegamos, afuera todos, no, no es la idea de nosotros, pero lo que sí les puedo decir es que todo lo que estamos haciendo y en este caso la tirolesa tiene todos los requisitos cumplidos y todo lo que considere y la segunda es que el Crestón es parte del Recinto Portuario, o sea que son parte de las instalaciones de la Asipona Mazatlán, nadie más tiene ninguna atribución ahí más que la Asipona”.

Cuando dice el Contraalmirante en retiro, no es que se esté retirando porque está para echarse el tiro porque que se está posicionando, además, “podemos contemplar con alguien para que se cuide más la flora y la fauna”, es casi la resiliencia contemplativa de un hombre que se ve desde lo alto del Faro como un ser mandado a joder todo lo que toque con su presencia desde donde se reposiciona chingona, tirolesa y aladamente en el Crestón y en el Vigía con así-pone la Asipona con el Amado y el RedPetroil con el Edgar, Augusto 11.