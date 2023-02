Trópicos Subterráneos | La burocracia cultural sinaloense

Cuando la cultura se transforma en una simulación y el arte se transforma en un simulacro, estamos ante la realidad virtual real-politik de lo real social como lo fue el realismo socialista soviético y lo es el humanismo mexicano, tan dañino el putinismo como el obradorismo, el duginismo individual y el morenismo colectivo con la acumulación y la desposesión en la apropiación de lo que ha dejado ser nuestro en nosotros, simulando la cultura con el turismo cultural y el simulacro de los pueblos mágicos en la publipropaganda (de y para) el arte del consumismo individual y colectivo en el capitalismo-consumismo de lujo y funeral, siéndose y haciéndose, en el país de las sombras espectrales, la tendencia de la revolución de las conciencias desde lo que viene y Vamos Bien en el No Somos Iguales, ni con lo nuestro, ni con nosotros, más que en el cinismo y el egoísmo, el despotismo y el hedonismo, el gusto y el placer por el asco.

Así, y leyendo la columna periodística, “Observatorio”, de Alejandro Sicairos: “Cultura Sinaloa: invisibles y proscritos. Y detrás del telón, el arte de segregar”, por el caso del trato laboral del ISIC (Instituto Sinaloense de Cultura) a colaboradores como promotores culturales: Joel Isaías Barraza y María Muñiz, no siendo nomás los dos sino otros más en Los Mochis con la feria del libro, en Culiacán con la escopetarra y en Mazatlán con el carnaval en los institutos de cultura municipal, es lo que siempre ha prevalecido en la burocracia cultural sinaloense, menos creativa y más rapaz con la burocracia cultural de la 4T (de y en) el Estado-Obrador en el país de las sombras espectrales.

En lo que van los 24 años en el siglo xxi con el humanismo burocrático cultural mexicano, la apreciación por la cultura y las artes, de élite y popular, antes en el CNCA y ahora en la Secretaría de Cultura, la política cultural (de y para) el sector laboral cultural ha sido y es de acuerdo al partido político que llega al gobierno de la república, sentando sus privilegios-privilegiados en la alta jerarquía artístico-cultural en los funcionarios culturales para sus gustos y placeres desde los burgueses-funcionarios, los proletarios-revolucionarios y los lumpenes empleados, predominando desde Fox a Obrador, el artista Gabriel Orozco con La Ballena en la biblioteca José Vasconcelos y en el proyecto Chapultepec: naturaleza y cultura.

La cultura en México es oficial de partido y de gobierno sin más política cultural que la cultura política nacionalista y patrimonialista y según los arribistas desde arriba hacia abajo de Sari Bermúdez-Fox a Alejandra Fraustro-Obrador, y si esto está dado en lo federal, se da en lo estatal y en lo municipal.

El ISIC que fue Difocur, de Labastida Ochoa a derRocha Moya, se le causó una crisis presupuestal económica, administrativa, operativa, interna y externamente con el Puro Sinaloa de Quirino Ordaz, no parando de andar con una pequeña ayuda de sus amigos artistas, debiéndoles hasta los aplausos, llegando salvador y robustecidamente el Dr. Juan Salvador Avilés con el Subcomité de Cultura y Arte del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Sinaloa, (Copladesin) y ponerse el guindo y la guinda con los funcionarios culturales municipales, principalmente, en Los Mochis, Culiacán y Mazatlán, más por lo que representan que por lo que significan en el turismo cultural y en el Festival Cultural Sinaloa, de más a menos en los demás municipios.

“Lo nuestro” del Festival Cultural Sinaloa 2022 desde que es el festival, ha venido-devenido siendo el festival del gobierno estatal, y que en una de sus vertientes podía contrarrestar la narco-violencia y lo que la misma estaba generando una narco-cultura desde los adultos a los niños, llegando hasta el Culiacanazo 1 y 2, porque entre la representación oficial del gobierno y la significación cultural del ISIC, la burocracia cultural sinaloense, debe su ser y su hacer a una programación artística y cultural presupuestaria sexenal más que con la animación sociocultural de individuos y colectivos empleados y asalariados sin más mística que la logística de algo que está ahí y allí, allá y acá, y alguien tiene que serlo y hacerlo desde el aquí con lo nuestro pero que no es con el nosotros, porque hasta el nosotros es el individualismo de un colectivo que responde a un puesto directivo que verticaliza lo horizontal con la apreciación socioestética de lo que corresponde a la élite y a lo popular en la sociedad desmadrada sinaloense, donde los “invisibles y proscritos. Y detrás del telón, el arte de segregar” a los que no son de “miarte y lo nuestro”, porque nosotros no somos iguales, es lo que le pasa al compañero Barraza y a la compañera Muñiz, porque no son de “sus primores” (de y en) la burocracia cultural sinaloense.

Y lo que se lea aquí como un chisme o un mitote es por lo carnavalero-carnavalesco en Mazatlán, lo de la escopetarra en Culiacán y lo de la feria del libro en Los Mochis, El Sinaloense, no es nada más una letra de lo nuestro musicalizado-narcotizado con la tambora, sino los adentros y los afueras que lindan entre el turismo y la cultura en la burocracia cultural sinaloense, porque simple y sencilla y acomplejadamente el paradigma y el estigma en lo Nuestro Sinaloense rifa más que el nosotros sinaloenses.

La burocracia cultural sinaloense es la escopetarra, la feria y el carnaval con la simulación de la cultura y el simulacro del arte en lo sucedáneo del turismo cultural, con la apropiación y la comercialización de lo “Nuestro que es lo auténtico y lo original” en lo nuestro sinaloense (de y en) los sinaloenses, está en los invisibles y los proscritos que tras el telón del espectáculo están los segregados de la burocracia cultural sinaloense, porque los nosotros, los otros y los demás no somos iguales en la transformación de lo político, lo económico, lo social y lo cultural desde la élite del proletariado, lumpen y burgués a lo populismo con el humanismo mexicano en el arte de los abrazos y en la cultura de los abrazos, la escopetarra, la feria y el carnaval nos están salvando a los que vivimos, sobrevivimos y morimos de lo nuestro entre-nosotros.

En la recomposición de la descomposición en la burocrática cultura sinaloense de lo sexenal-estatal, trienal-municipal y cuatrienal-universitaria prianista-pasista-morenista, “ni son todos los que están, ni están todos los que son” en el acomodo-reacomodo de la acumulación y la desposesión de los puestos en los funcionarios y promotores culturales más ocupados en la cultura política que en la política cultural, ni cultos-ni incultos y sí cultores al poder en turno, hacen la chamba como quienes trabajan sensible y creativamente para la transformación de algo que es artístico, socioestético y cultural para la animación de alguien, de nadie y de nada que es la gente porque es el pueblo con la cultura popular de lo comunitario en lo nuestro, porque no somos los mismos de antes y sí somos los diferentes de ahora, porque No Somos Iguales, siendo y haciendo de la cultura y el arte del carnaval en Mazatlán, de la escopetarra en Culiacán y de la feria en Los Mochis.

Entonces, Vamos Bien.