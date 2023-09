Trópicos Subterráneos | La “belleza” de la ciudad y La “fealdad” del puerto

En Mazatlán, la belleza no ha aprendido a ser bella como lo ha aprendido el puerto con la fealdad, lo que, a Amado Guzmán Reynaud, le vale:

“Mazatlán es una ciudad chingona con turismo chingón”.

Cuánta mercadotecnia chingona del empresario chingón que lo proyecta e impacta social, turística y culturalmente en el centro histórico, figurando, desfigurando y transfigurando las fachadas del olvido del pasado con el recuerdo del presente, saliendo de una sala de estética reconstructiva, dándole la vuelta a la plazuela Machado y subirse al quiosco para decir en voz alta, con papaquis carnavalescos de fondo:

Qué Chingón Soy Yo.

Desde el pueblo bicicletero de Julio Berdegué al ¿único puerto con centro histórico? de Antonio Haas a la ciudad chingona de Amado Guzmán, la población del Viejo Mazatlán ha pasado a la gentrificación del Centro Histórico, del viejo al nuevo estilo de vivir en el marismeño-mazatleco como un turista en el puerto de su no identidad y en la ciudad de no su pertenencia, de lo céntrico a lo periférico, y entre más lejos, mejor, los viejos y los jóvenes, porque son demasiados silenciosos y ruidosos, y lo que el turista cultural (de masas) lo que desea y quiere es la concentración para tragar silenciosamente y tomar ruidosamente, consumirse hasta reventar.

Con tanta nadería de nada se nada, espectacularmente, porque no se necesitan bules para nadar, y cuando se camina solariegamente de la ciudad al faro del puerto, la belleza y la fealdad, se confunden con la resolana contaminada tropical, pues subir al mundo de arriba es estar en el cielo de en medio y contemplar a través de las ventanas hacia abajo la tierra y el mar, el horizonte crepuscular con el rayo verde del selfie en la frente como el lugar común y corriente del exhibicionismo y el consumismo por la vía de las aurigas y las pulmonías a las Olas Altas-a puerto abierto y la plazuela Machado a-ciudad cerrada con el colector Roosevelt en lagunas y encharcamientos que espejean los cuerpos de aguas con los cuerpos del turismo de masas que no son los hombres y las mujeres de Antonio López Sáenz, pero sí son l@s gord@s de Carlos Bueno y La Escoba para barrer la cultura del turismo cultural de Rubén Gallardo, a reserva de lo que exhiba y venda el Artwalt (el Camino del Arte) Made in Mazatlán, increativamente, la socioestética urbana de Amado Guzmán con: “Mazatlán es una ciudad chingona con turismo chingón”, es la “belleza” de la ciudad y la “fealdad” del puerto con La Tatuajiza chingonamente en la piel humana con el grafiti urbano en las fachadas urbanas, así como, la demolición o no, de La Casa del Marino (a la que han querido demoler desde tiempos de Toledo Corro hasta el temático de los temas municipales con las piedrotas en cerro del Augusto 11) que, de tanto darle o no darle mantenimiento, es la ruindad frente y tras el bellísimo Fuerte 21 de marzo, donde la belleza de la brisa marina combate a la herrumbre salitrosa de la fealdad, viendo al Amado hijo del padre Amado con la paleta de colores y los pinceles del emplaste colorido y plástico de lo fachoso en las fachadas del señorismo con el juniorismo generacional-empresarial, puesto que a él-le interesa lo chingón de Mazatlán.

La consigna y la sentencia socioestéticas de que la belleza no ha aprendido a ser bella aplica críticamente en lo que Javier Ruiz Portella la sentencia y la consigna:

“El ‘sentido estético’ lo desplegamos con creces cuando depositamos sobre las obras del pasado esa mirada contemplativa, pasiva, inerte, con la que admiramos unas obras que nos dejarán todo lo arrobados que se quiera -‘¡ah, oh, qué bonito, qué magnífico!’-, pero jamás harán que la Vida, palpitando en ellas, nos impacte con el estremecimiento de lo bello”.

Así como se las gastan todas y se las cobran todas, las obras públicas de embellecimiento, ante el afeamiento, el turismo cultural, es el cuerpo masificado con el consumismo depredador y la gentrificación habitacional en una zona inmersiva-demersiva, urbana y marina, del colector Roosevelt a los drenajes de Los Pinitos y la Playa Norte con El Muchacho Alegre y Los Monos Bichis, entonces:

“Mazatlán es una ciudad chingona con turismo chingón”.

Rematando, Jorge Ruiz Portella:

“Pero no la muerte por catástrofe, sino el encharcamiento en una existencia sin gracia ni esperanza. Todas las actitudes colectivas nacen enclenques. La vida de la comunidad se achata, se entorpece, se hunde en mal gusto y mediocridad”.