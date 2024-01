Trópicos Subterráneos l El Mito(te) Carnaval(esco) a San Agustín José, El Libertino

Leer y conocer a José Agustín antes, durante y después de una presentación en un salón en los altos del edificio Juárez, le divirtió que quien esto escribe, (rememorándolo ahora porque la muerte lo encontró vivo), que hablara más de las palmeras y “los cocos” marismeñ@s-mazatlec@s que de sus obras literarias: él con unos wiskis y yo con unos tequilas, nos la pasamos de sobremesa cuando Mazatlán era artística y culturalmente un desierto para los espejismos egocéntricos y los sedientos periféricos en la plazuela Machado, la presencia del escritor que era “a toda madre” como persona porque siempre estuvo y estará en “Quien se eleva En La Onda puede pensar en los mundos distantes”-Who soars on the wave may think of the far-off worlds- y cercanos, íntimos y públicos, más libertinos que liberales, porque San Agustín José era, es y será un escritor más liberador que cautivador: un revulsionador extremo, y no, un obrador-conservador con su Historia Patria sangrienta en la Tragicomedia Mexicana.

Entonces, para el turismo cultural, la cultura política y la política cultural de lo marismeño-mazatleco, que, no es mito, ni símbolo, ni ícono, acaso el caos y el ocaso de un puerto y una ciudad desbordados y derramados en las luminarias, las basuras y las aguas negras, no dejan de serse y hacerse el espectáculo y el escándalo propios y ajenos con la apropiación y la administración de los sentimientos y las emociones en el consumismo de la gente y los demás, los otros y nosotros, dejándonos llevar por el maelstrom-remolino urbano y marino a través del escurrimiento en las hieleras y en los baños públicos, conectados por las necesidades hormonales y fisiológicas de Baco en las libaciones y de Eros en las eyaculaciones, porque Tánatos no está en el mito(te) carnavalesco y sí está en el país de las sombras espectrales, y si alguien muere dentro del carnaval, debe sacarse fuera y dejarlo al margen de los feminicidios y de los desaparecidos que a-normalmente suceden y que el Estado-Obrador en la mañanera y la gobernanza derRocha Moya en la semanera lamentan-lamentablemente, sintiéndose la Estrella de los Palacios-la presidenta y el Edgar, Augusto 11-el presidente (de y para) los marismeños-mazatlecos.

El mito(te) carnavalesco, de Ay mi Mazatlán al Qué pasa en Mazatlán con las Reinas del Carnaval es que “En Mazatlán el tiempo se mide por Carnavales”, las luminarias por la oscuridad, las basuras por la basura y las aguas negras por el agua negra, así como la belleza por la fealdad, el pobre sintiéndose millonario, el ReyMemo por el Edgar, Augusto 11, y haber-a ver qué carro alegórico electoral para la Estrella de los Palacios, no salvándose Edgar, Augusto 11, de terminar inundado y enlodado por el drenaje político y urbano con el Carnaval que, en lugar de darle vuelta a la página, se sigue en las secciones local, social y cultural para seguirse viendo como se ve, transparentemente, claroscuro e incorrupto, mientras la Estrella de los Palacios anuncia que “Sinaloa listo para los eventos masivos que habrá en el primer semestre del año”, mientras, otra vez, en Mazatlán, la luz de las luminarias, la basura de las basuras y las aguas de las aguas negras siguen y seguirán desde antes, durante y después del carnaval marismeño-mazatleco con los carnavales sinaloenses, pues el mito(te) carnavalesco indestructible de lo marismeño-mazatleco es que no se construye ni se destruye, porque no existe.