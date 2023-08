Trópicos Subterráneos | Juan Alfonso y el mar

El Dr. Juan Alfonso Mejía, tirado como el clavadista al mar, no sin antes se lanza como candidato a la presidencia municipal, en una entrevista con Joaquín Hernández en una radiofusora local, lo escuché picudo con palabras cabronas como cualquier pelado-egresado de La Soborna-La Sorbonne parisiense, marismeña-mazatleca, sonando más a simulador y a hipócrita, teniendo que hablar a la radiofusora para decirle lo de su simulación y su hipocresía, no faltando alguien más para decirle que si esa era su estrategia de publipropaganda, pues la había errado como la había empezado.

Por qué Juan Alfonso y el mar, si con Alfonsina y el mar es existencia y poesía de garra y diente, pues al Dr. Juan Alfonso le gusta el mar porque se va a surfear(lo) como lo hace otro egresado de La Sorbonne, el Dr. Rigoberto Ocampo, que ni para un dolor de muelas, posiblemente, sí, como dos surfos en plena madurez en decadencia académica y política, pues al Dr. Juan Alfonso Mejía, la Dra. Ana Luz Ruelas lo puso como palo de gallinero por lo del Cuen-Pas-Uas en el “Avasallamiento Institucional” que publica JAM en el Noroeste y ALR se lo critica en el Debate con “¿Banalidad del mal o farsa?”

Tirado y lanzado el candidato panista a la presidencia municipal marismeña-mazatleca, Alfonso y el mar, utilizando un lenguaje maltratador el exsecretario de la SEPyC estatal, se escucha malcriado y maleducado, peor que un lumpen pequeño-burgués como los mirreyes de Ricardo Raphael, luciéndose como un surfo-tourist guide cuando nos ilustra con los tesoros de Mazatlán y el espíritu libre marismeño-mazatleco:

“Para todo aquel o aquella que pone atención, es fácil deducirlo: ‘las y los mazatlecos son otra cosa’. Si se trata de un negocio, es difícil mantenerlo en el largo plazo; si es una campechana, aquí es caliente; si hablamos de regionalismos, primero somos mazatlecos antes que sinaloenses. ‘Aquí hasta un pobre se siente millonario’. Sentarse en Olas Altas no tiene precio. Observar la puesta el sol en el clavadista es único. El Malecón nos reúne a todos. El Faro es el orgullo. El Centro Histórico nuestra joya. Basta vivir aquí para atesorarlo. Por eso no es extraño que los del centro o la zona serrana nos miren con extrañeza. Pero es más fácil de lo que parece. Somos, ante todo, un espíritu libre”.

Escuchar y leer al prodigio de político y al hijo pródigo de Alfonso y el mar, ni para verlo surfear en Olas Altas y menos en la alberca Olvera, deslizándose sobre los lugares comunes marismeños-mazatlecos que ni simbólicos ni icónicos, acaso al ocaso inmaterial con el herrumbre material y el depredador turístico-playero y un joven presidente municipal tan desgastado como el candidato a presidente municipal, herederos de los atardeceres crepusculares más decadentes en el noroeste Pacífico, viéndose, al fondo, a una estrella titilante, rutilante, deleitante y espectacular sobre los palacios marismeños-mazatlecos que son las carpas en la isla Venados.

Lo del espíritu libre, extraño a la extrañeza en la mirada con los del centro o de la zona serrana, se distingue más en la presunción del propio ego engreído de Juan Alfonso y el mar, cual Narciso que se contempla en los charcos de aguas negras, aromado con los aromas de las guaneras y el café tempraneros que pululan desde abajo hacia arriba con las heces fecales en las fosas nasales de quien se ostenta como un Adonis entre la belleza que no aprende a ser bella y el deseo de serse y hacerse el presidente municipal de los marismeños-mazatlecos.

Así como los turistas eligen a Mazatlán para vacacionar, para el verano 2024, Juan Alfonso y el mar, estará incluido en un kit playero como un llavero donde el candidato surfea en los bolsillos de los hombres y en los bolsos de la mujeres, y para los marismeños-mazatlecos, el que junte más corcholatas de las ballenas Pacífico, se ganará, un viaje virtual, a París, para que conozca, por fuera, a la Universidad de La Sorbonne.

El protagonismo de Juan Alfonso y el mar es la simulación y el simulacro de alguien que se regodea en el cinismo político que campea en el país de las sombras espectrales con el Estado-Obrador y el narcosicariato, de la izquierda a la derecha, liberales, autoritarios y conservadores, no teniendo más centro que la corrupción y la impunidad, la violencia y la criminalidad con la seguridad nacional, blindada y agujerada, generando tormentas de mierda y sangre son el proceso electoral con las urnas electorales y funerales 2024, Juan Alfonso y el mar, esperando que no lo arrastre el mar de fondo en su-surfeo de-decadente estereotipo político, quemado por los rayos paseños-uaseños, no deja de ser y de hacer lo que cualquier político marismeño-mazatleco es cuando llega al palacio municipal: un estúpido imbécil.