Trópicos Subterráneos | (“Jalemos”) con la banda del narcosicariato y la tambora de la gobernanza

Después de la crisis de la pandemia y la actual narcocrisis, la banda y la tambora, andan en la tocada con el güiro para la cooperación callejera de los cooperantes peatonales y motorizados, no manifestándose el cargo de conciencia en la tuba en si hay o no la tocada para algunos de los 350 ejecutados, con o sin el sombrero puesto y-o la pizza ordenada, y en lo que concierne la revolución de las conciencias y el humanismo mexicano en la UAS-PAS-MoReNa, el Culiacanazo de Zambada, Cuen(+) y Rocha es un producto político y cultural nato universitario y neto gubernamental con el sentido social sinaloense.

El Estado de Cosas que se guardan en casa y que se andan en las calles y en las carreteras es de una pasmosa velocidad sangrienta que, día a noche, se amanece con los muertos y los desaparecidos sumados -sumariamente con el narcoterror- que el Estado-Yo Claudia y el Zar-Harfuch, no lo ven ni lo aceptan, acaso en el caso y el caos de las causas nerviosas del gobernador como en la infusión casera más valeriana que valiente del secretario de gobierno, el beisbol y su cuetería de cuates y de cohetes nomás asusta a los perros y no se sabe por qué ladran, si por temor, terror y horror con las colas entre las patas, porque los faniáticos al juego son a-normalmente solidarios con el consumismo y el exhibicionismo de la histeria colectiva desde las altas gradas bajas detrás de los culos del ampáyer, el cácher y el bateador en capilla ante el centro del diamante con el pícher que han lanzado dos bolas y dos strikes y un Ah, qué vergas, con casa llena y en la última entrada, sale un batazo que se está yendo a la chingada y está por allá el Señor de La Chingada y la atrapa con una mano de Chiapas y con la otra mano de Sinaloa, no sin antes echarle una mano, sin guante, al gobernador de su “hermano” por las andanzas costeñas y serranas.

(“Jalemos”) con la banda del narcosicariato y la tambora de la gobernanza, no deja de serse y de hacerse con el regionalismo que, a fuerza, de desestigmatizarse la imagen de ser la cuna del narco, cuatro meses no son nada, no son nadie y no son alguien comparado a la fiesta sepulcral de los abrazos y los balazos del exEstado-Obrador y las causas del Estado-Yo Claudia con el FGertzR y la FGE-Kondo, que no han dejado de serse y de hacerse la verdad, la ley y la justicia con el sentido social del humanismo sinaloense-mexicano con el busto y el gusto de Cuen(+) en el heroísmo universitario, y derRocha Moya hace el mutis de la simulación y el rictus del simulacro en la historia de que “Sinaloa fue una plaza estratégica en la lucha armada de la Revolución Mexicana”, así como de la lucha narcoarmada que el Culiacanazo de Zambada, Cuen(+) y Rocha sigue en la revolución de las conciencias gubernamental-universitaria y narcosicaria.