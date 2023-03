Trópicos Subterráneos | Instituto de Cultura, Turismo y Arte

Antes, durante y después de lo pasado con lo presente, no estamos para contemplaciones autocomplacientes si lo que debe serse y hacerse en Mazatlán, es porque Mazatlán “está de moda”, y por esto la expansión de los desarrollos inmobiliarios turísticos, lo cual no es responsabilidad del Instituto que diriges, pero cuando se trata del “turismo cultural”, la cultura debe ser más responsable con el arte, en la formación artística y en la difusión cultural, no en la carnavalización y si en la creación, delimitando lo que es el negocio espectacular con lo que es el arte y la cultura de una identidad y una pertenencia menos de socialité y más por lo que la élite no es lo popular, pero tampoco lo popular es lo elitesco en la apropiación de lo artístico, socioestético y cultural en una ciudad-puerto donde lo marismeño-mazatleco no existe ni en el imaginario colectivo, porque desde lo céntrico a lo periférico es más la cantidad que la calidad en una ciudad-puerto que existe para la carnavalización de la cultura y el arte como sucedáneo del turismo cultural, desde la céntrica y urbana plazuela Machado hasta una de las tantas plazuelas rurales en la periferia.

¿Es suficiente con instruir en el centro municipal de las artes, poner el arte y la cultura de los festivales en el teatro Ángela Peralta como llevar algo de lo que sobra y hace falta en las colonias populares y sindicaturas, porque así es y se hace la política cultural del derecho a la cultura, más por los actos oficiales que por los hechos sociales?

La pasividad artística cultural por la actividad de la carnavalización del turismo cultural, antes, durante y después de lo pasado con el presente es que la identidad carnavalera es la carnavalesca pertenencia con el refuerzo del fuerte heroico 21 de marzo, (¿de la primavera o de los marismeños-mazatlecos contra los franceses?) o rehacemos de las ruinas lo que ha quedado de estas ruinas que ves, (¿en dónde, en el Centro Histórico o en el Viejo Mazatlán?) para presumirle al turismo cultural que estamos rehechos de las ruinas que somos o de cómo nos han dejado desde el estúpido Rodríguez Pasos al imbécil Benítez Torres, toda vez esperando haber-a ver cómo nos deja el Edgar, Augusto 11:

Para no ser abstracto como tampoco concreto, la carnavalización del turismo cultural es la simulación y el simulacro del arte y la cultura, la gentrificación urbana y la gastronomicación a la carta, la artesanalización de la marca con la apropiación y la explotación de lo ajeno como propio y propiedad de la industria turística cultural, porque lo excluido está en lo periférico y lo incluido está en lo céntrico.

Eso sí, Raúl, en lo que el Carnaval sea la cultura, el turismo y el arte como una política cultural de una cultura política prianista-morenista, la 4T del Estado-Obrador, es un carro alegórico más con primero los pobres, porque en el carnaval internacional (de y en) Mazatlán hasta los pobres se sienten millonarios, no ha dejado de serse y hacerse una economía mercantilista supuestamente sensible y creativa y amigable al medio ambiente sociocultural y ambiental ecológico, cuando antes, durante y después de El Químico y Ángel Crespo Tostado hicieron y deshicieron lo que les vino en gana y devino en un desmadre que tú, Raúl, deberías haber sido más riguroso con lo que te dejaron y haber reiniciado una restructuración-no transformación a fondo con el Instituto municipal y no nada más apalancarlo por la proximidad del carnaval, esperando que hagas de la cultura y el arte algo más creativo y formativo que el turismo cultural se lo traga de una sentada y lo tira a la basura con las aguas negras iluminadas por las luminarias marismeñas-mazatlecas.

De las funciones administrativas municipales a las funciones socioculturales, el Carnaval lo es Todo por las Partes como lo son el Centro Municipal de las Artes, los Festivales y los eventos culturales en las colonias con una actividad programática anual desde que van 23 años con un sexenio presidencial del Estado-Obrador de la austeridad republicana y la pobreza franciscana, en la política cultural de la 4T, estamos jodidos política e intelectualmente, lo que le da a los liberales, autoritarios y conservadores –“el podersocito”- del poder, a todo modo, de hacer lo que les da La Chingada gana en los institutos de cultura y artes estatales y municipales, donde el prianismo-morenismo están presentes, jodientes, política e intelectualmente.

Que tú, Raúl, puedas ser y hacer in-dependiente en lo que eres y haces en el Instituto, solamente, es cuestión de quién contrata a quién para que se resuelva y re-vuelva a reorganizar el Carnaval, y que la gente se sienta en la sociedad marismeña-mazatleca con lo que se identifica y se pertenece: a la alegoría carnavalera de ser y carnavalesca de hacer el turismo cultural en el ser y en el hacer lo marismeño-mazatleco sinaloense, porque no es lo mismo, ni es lo diferente, ante Culiacán y Los Mochis, porque Mazatlán es lo distinto, lo distintivo y lo distinguido: el-la Atene@ Tropical del y la muchach@ alegre.

Raúl, por la amistad de los años idos y venidos, por siempre, NG.