Trópicos Subterráneos | Festival Indo Iberoamericano de Poesía y Canto Pablo Neruda

La referencia histórica literaria: el paso de Neruda por Mazatlán y haber escrito unas líneas alusivas poéticas al puerto, de lo que el diputado, gestor político y promotor turístico-cultural del festival, Feliciano Castro, ante el cabildo municipal, marismeño-mazatleco, justifica la propuesta:

“Se trata de que esto pueda generar un espacio, primero a la economía; segundo aspecto, esta historia y tradición cultural para Mazatlán. Y, ¿por qué Neruda? Porque Neruda le escribió a Mazatlán, porque fue uno de los primeros promotores mundiales del puerto de Mazatlán. En su obra más importante Canto general, Neruda dedica poemas a puertos del mundo. Si no me equivoco son 23 y entre ellos 3 puertos de México: Acapulco, Topolobampo y Mazatlán”.

Alguien preguntaría: ¿y porqué no Amado Nervo, o Carlos McGregor Giacinti, o Elena Somellera, o Herman Melville, o Jack Kerouac, o Anais Nin, o Clemencia Isaura-Clémence Isaure?: “es una figura medieval francesa casi legendaria a la que se atribuye la fundación o restauración de la Acadèmia dels Jòcs Florals o Academia de los Juegos Florales”.

En lo personal, l@s poetas, me son íntimos y leerlos en silencio y me son públicos leyéndolos en voz alta, pero justificar a Pablo Neruda nomás por unas líneas poéticas, El Guilo Mentiras y La Sunamita, le pedirían a las poetas Julia Montero y Silvia Michel, que, ¿por qué no ellas?, o al cronista antipoético de la ciudad Enrique Vega Ayala, o a Juan José Rodríguez, o Ernesto Hernández Norzagaray, o Arturo Santamaría, o a Joaquín Hernández para que los ponga parejos con el rayo verde crepuscular(io) en Olas Altas, viendo correr el río in-visible de las aguas negras con las luminiscentes luminarias.

A lo que Edgar, Augusto 11, con el don del tema, sigue en la justificación afirmativa:

“Este tema trae gran relevancia debido a que en Mazatlán existen una serie de eventos que se han convertido incluso en internacionales, pero finalmente no enmarca, en el tema cultural, nada específico con las tradiciones de nuestro puerto, y que esto podría servir para que, si las comisiones lo acuerdan, podamos establecer en la misma fecha de cuando se funda Mazatlán, en ese marco, podamos llevar a cabo este festival que hoy se plantea ante todos ustedes”.

Reasumiendo y resumiendo el presidente municipal:

“Durante la explicación del festival, el presidente municipal enfatizó que la propuesta contempla cuatro puntos: la realización del festival Indo Iberoamericano de Pablo Neruda cada año; la colocación de un busto de Pablo Neruda en la Casa del Marino que está en reconstrucción; colocar una placa del poema de Mazatlán, así promover como promover el turismo cultural e informar al pueblo todo lo referente a esta iniciativa”.

Dándole curso a partir de que:

“Durante la sesión extraordinaria número 30, el Cabildo en pleno aprobó por unanimidad la propuesta, por lo que se turnó a las comisiones de Acción Social y Cultural, Turismo y Comercio, Urbanismo, Ecología y Obras Públicas y de Hacienda, para que inicien la conformación de los trabajos que permitan llevar a cabo dicha celebración”.

Nomás por documentar o por preguntar, si el tal Feliciano y Edgar, Augusto 11, son la gestoría y la autoridad de y para el festival, no se informó que se haya consultado a las personas que antes cito individual y colectivamente, pues la carnavalización del turismo cultural es algo que depreda en cualquier espacio público.

Por lo del festival, pues que sea, porque en lo personal soy como la mochila en la que cargaba personal e íntimamente Che Guevara a Neruda, para leerlo, en silencio, donde era y es necesario para la vida y la poesía.

Si Pablo Neruda tuvo residencia en la tierra en la Isla Negra, por qué no buscarle una residencia en Teacapan, en la Isla de la Piedra o en la Isla de en Medio como un escenario oceánico-marino, a contra viento y marea, las conchas y los mascarones de proa, navegando l@s poetas invitad@s en las lanchas con salvavidas aunque vayan ahogados con el mar color de vino tinto y las chelas ámbar espumantes sobre las olas, escuchando a Neruda escribiendo en voz alta:

“Mazatlán estrellado, puerto de noche, escucho las olas que golpean tu pobreza, y tus constelaciones, el latido de tus apasionados orfeones, tu corazón sonámbulo que canta bajo las redes rojas de la luna”.

Quien esto escribe, no acostumbro escribir para quedar bien con los políticos turisteros que, en donde ven una mojonera, están viendo un complejo inmobiliario turístico o una casa vieja del marino para tumbarla a pendejazos, mostrando su demasiada pobreza de socioestética arquitectural y cultural al estilo de Higuera, Pucheta, El Químico y Edgar, Augusto 11, esperando que no pongan placas conmemorativas alusivas al poeta Neruda con el poema -fragmentariamente- escrito en un momento de contemplación personal que tiene más relación con lo íntimo humano que con lo turístico cultural carnavalesco, sino, allí están las líneas textuales inconvencionales de la poeisis nerudiana : “escucho las olas que golpean tu pobreza, y tus constelaciones, el latido de tus apasionados orfeones, tu corazón sonámbulo que canta bajo las redes rojas de la luna”.

Eso sí, lectores-as, leyendo a Neruda desde la secundaria en Mármol, en la preparatoria en Mazatlán y en la universidad en Morelia e ir a leer poemas de Neruda en casa del poeta Ramón Martínez Ocaranza, amigo de Pablo, siempre recuerdo lo que sigo leyendo en el poeta estravagario, crepusculario, austral, Temuco en Isla Negra, del bosque lluvioso forestal al maroceánico.

Nota o misiva mínima o pos(t)data: -La poiesis es un tipo de producción que permite el paso del no-ser a la presencia, admite el develamiento de un espacio de verdad (Agamben, 1970, p.114) y se la puede entender como un devenir que dilata lo que se encuentra en la posibilidad de lo que puede llegar a ser (Jagodzinski y Wallin, 2013, p.85)-.

Entonces, depende de lo que se quiera serse y hacerse con el festival, ¿alegoría carnavalesca turística cultural o la poesía y canto Pablo Neruda?