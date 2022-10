Trópicos Subterráneos | Festival Cultural Sinaloa

De renuevo, desde que Malova y Quirino lo dejaron con la indiferencia y el coronavirus, derRocha Moya lo retoma para renacerlo con la animación sociocultural que se requiere con una política cultural pública en lo que es: popular y de élite, siempre y cuando, no intervenga el Estado-Obrador y la Secretaría de Cultura más que con el apoyo económico-austero y franciscano, y no en los juicios críticos y socioestéticos y culturales que el ISC los tiene, los sopesa y los pondera de acuerdo a las necesidades socioculturales de Sinaloa para lo que se vive, se sobrevive y se muerte en el país de las sombras espectrales, pues con el Culiacanazo se renombró la fama y la fortuna, la gloria y el infierno, los abrazos y los balazos que nos damos en Sinaloa y en México, porque entre Ovidio y Los Chapitos y Los Tigres del Norte, prefiero a Luis Pérez Meza, “El Trovador del Campo”, que no es lo mismo la banda regional con la banda comercial en la narcosubcultura sinaloense-mexicana, a reserva de que el ISIC debe abrir un área de investigación sobre la narcocultura sinaloense para valorar socioestéticamente la tradición y la costumbre narcas del ser y el hacer sinaloenses, desde el campo a la ciudad.

De todos los tipos de cultura que se publipropagandizan y que las industrias culturales intercalan con los complejos industriales humanos y los complejos industriales militares, son los de más cantidad que de calidad en el consumismo-capitalismo de lujo y funeral, de vigilancia y digital, sean en las viejas y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como en las energías viejas, nuevas, renovables y sustentables, existiendo real y virtualmente una doble cultura sobrepuesta entre los gobernantes y los gobernados: la simulación en el gobierno y el simulacro en el gobernado; por ejemplo: la simulación virtual de los abrazos y el simulacro real de los balazos en el país de las sombras espectrales.

Además, no es lo mismo la resiliencia comercial espiritual que la resistencia originaria cultural, cuando Elena Poniatowska siempre casi ha afirmado y confirmado que la cultura es la única que puede salvar a México, cuando el Estado-Obrador ha despojado al Estado Cultural, por conservador, no habiendo más que la austeridad republicana con la pobreza franciscana en los institutos de cultura estatales y municipales, instalándose o colgándose o exponiéndose: ¿la cultura de la pobreza o la pobreza de la cultura? desde el Templo Mayor de tabla roca al proyecto Chapultepec: Naturaleza y Cultura al Tren Maya industrial, turístico y cultural con la vía férrea, autoritaria, en lo civil y militar.

Los bien y los mal entendidos de las interpretaciones en la política cultural pública desde el gobierno de Fco. Labastida Ochoa al gobierno de derRocha Moya, han sido la continua-descontinuidad que, en Malova y en Quirino, se recrearon en un vacío con la animación sociocultural -justificada o no- por la pandemia, Malova socavando antes financieramente el sector salud y Quirino el sector turístico, porque si Malova bailó a lo grande, Quirino le puso música comercial a los conciertos, pero todavía más antes Labastida se propuso que el festival cultural Sinaloa podría contrarrestar la subcultura del narco y tuvo que irse de embajador a Portugal como el primor de Quirino a España, y que ahora derRocha Moya tome el camino, de regreso, al campo desde la ciudad, siempre y cuando, otra vez, no sea el protagonismo de la burocracia cultural, sino la de la animación sociocultural, aunque no va a faltar la narcabuchona creyendo que el trovador del campo es un jornalero que trabaja en un campo de amapolas en el triángulo dorado que es el de la gente buena y trabajadora, siempre y cuando, otra vez-again, no se haga uso y publipropaganda que con el seminario impartido por el trovador Gabino Palomares, “Hacia una política cultural de izquierda, estructura y contenido”, el sinaloense va a escuchar mejor El Sinaloense con El niño perdido o las mujeres con el feminicidio, los muertos, los desaparecidos y los desplazados con el narcosicariato y los periodistas con los mecanismos de protección, a reserva de que en el campo campesino no se quiere arar en el mar adentro y en el campo pescador no se quiere pescar en la tierra adentro, porque en eso de la cultura económica, ni siquiera, (el) zapatero a sus zapatos.

Cuando estamos en la plena simulación y en el pleno simulacro (de y en) la cultura política, hace tiempo que la política cultural siempre ha sido la del Gobierno de la República, en turno, desde Fox a Obrador, solamente, viviendo, sobreviviendo y renaciendo el factótum artístico de Gabriel Orozco-transexenal, así como los creadores liberales autoritarios conservadores que son los mismos de antes con los diferentes de ahora, recreadores de la simulación virtual y del simulacro real.

Ningún festival en Sinaloa como el Festival Cultural en los 18 municipios, y para qué poner a Sinaloa en el mundo cuando el Festival Internacional Cervantino lo tiene con los 50 años de trabajo en una política cultural organizada y animada en la concentración como en la difusión de una continuidad que se administra -dependiente e independiente- de los recursos presupuestales federal, estatal y municipal con los gobiernos que se ajustan y se presupuestan a la realidad y a la animación sociocultural de la misma, sea popular y de élite, de corrupción e impunidad, de violencia y criminalidad en el país de las sombras espectrales, el Festival Cultural Sinaloa va como viene y debe mantenerse sin el protagonismo y el espectacularismo de quien gobierna, porque lo que importa es la necesidad en la animación sociocultural para los gobernados-liberados con la identidad como simulación y la pertenencia como simulacro en la afirmación y en la negación del ser y del hacer sinaloense en el país de las sombras espectrales.