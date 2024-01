Trópicos Subterráneos | Estrella de los Palacios y Edgar, Augusto 11 (la carnavalera y el carnavalesco)

Con la cultura política, a la marismeña-mazatleca, la belleza no aprende a serse y hacerse bella, sea con la belleza de Estrella de los Palacios y la fealdad de Edgar, Augusto 11, en lo que el colector Roosevelt hace caca con aguas negras.

Desde Humberto Rice(+) al ReyMemo de El Químico con Las Luminarias, los marismeños-mazatlecos, han estado, están y estarán a la altura y a la bajura, a ras, de Olas Altas, en la quema del malhumor con las frustraciones realizadas en la realidad porque siempre obtienen lo que quieren y tienen: un presidente municipal, a prueba electoral y clientelar de engañados a conveniencia, carnavaleramente y carnavalescamente, porque da más para la cantidad que la calidad, siéndose y haciéndose a la medida-desmedida de la frivolidad como parte de la cultura política y la política del turismo cultural: la alegoría como “ficción en virtud de la cual un relato o una imagen representan o significan otra cosa diferente”, lo que en otra palabra, el ícono, es lo que representa y lo que no es más que en la realidad virtual rea-politik: la belleza y la fealdad arrastradas por las aguas negras con el confeti de las basuras bajo las luminarias en un desfile espectacular, pues para eso están los candidatos para la política y las candidatas para el carnaval: para engañar, sea con la belleza y/o sea con la fealdad, fálica, vagínica y cínicamente.

Para la socioestética de los estereotipos (de y en) la política marismeña-mazatleca, lo que prevalece es la imagen que le cuidan al puerto-como al hombre y a la ciudad como a la mujer según la tendencia modélica para los orgasmos contemplativos: si la influencer Mariana es candidata, por qué no, Estrella que es funcionaria morena-güerita-blanca, para que no se piense que es clasista y racista cuando es de la raza marismeña-mazatleca, al estilo de la Celia Jáuregui, que, también reclama el trono carnavalero-carnavalesco municipal, no sabiéndose por qué no la América Carrasco o del Roberto Rodríguez, alias, El Rorro, o Arturo Santamaría por el Pas y Ernesto Hernández por Morena.

Lo espectacularmente admirable es el constante relumbrón que los políticos y los empresarios hoteleros y restauranteros con los funcionarios turísticos culturales le ponen al kit con el plus a Mazatlán, llegando, ontológicamente, a la alegoría de la entelequia que es lo comercial con el Carnaval y el Barrococó 2024, presumiendo Estrella de los Palacios y Edgar, Augusto 11, del monumento a La Familia de Antonio López Sáenz, meado, vomitado y estrellado por donde se le vea la belleza con la fealdad del turismo cultural, máxima expresión de lo que es el desastre (de y para) Mazatlán, porque si para algo sirve el arte y la cultura marismeñ@-mazatlec@ son para que el turismo cultural: “Instala Cultura Mazatlán taquillas y baños públicos en la zona de Carnaval”.

Lo que para la Estrella de los Palacios y el Edgar, Augusto 11, con la lógica-logística urbana, Mazatlán tiene las mayores cargas y descargas de las excrecencias fisiológicas cuando el puerto y la ciudad están a reventar, no habiendo porque no hay drenaje que aguante más que con las fuentes alcantarilladas de las aguas negras corriendo por las calles urbanas que desembocan en las aguas saladas.