Trópicos subterráneos | Estado-Obrador y Narco-Sicariato

“¿Estamos Kimosabi?”, y el compañero de El Llanero Solitario se llama Tonto, no para la gente, y sí para los demás, los otros y nosotros, tontos somos los que creemos que el pueblo es el tonto, cuando el Estado-Obrador le pidió a Rocha Moya que debe ser el gobernador de Morena en Sinaloa, la narcocampaña estaba puesta para el año 2021, ganando la gobernanza de Sinaloa con el “sentido social” que la mala compañía en el Culiacanazo de Cuen y Zambada, lo que para el PAS-UAS es la oposición a la posición de Morena-proUAS, parece que el Estado de Cosas se parece más al Estado-Obrador, cuando el Narcosicariato está escaramuzado entre los mayitos y los chapitos, la vida sinaloense, se ha puesto de La Chingada como en Chiapas, si -los sinaloenses-los mexicanos- somos nomás “espectadores” de lo que pasa en ChiapSin, que es el nombre de un exalumna uaseña, después de todo y de todos, el sentido social sinaloense-mexicano hace tiempo que el Estado-Obrador y la gobernanza-Rocha Moya no dejaban de andar(se) en la visita-estancia de la costa a la sierra en el Triángulo Dorado, a sabiendas que el corrido va a quedar como la lírica evidencia épica de que los vuelos de Zambada y Rocha Moya, fueron el aterrizaje con el bajón de Cuen Ojeda, lo que se transformó en una pena propia para la uas-pas y ajena para la gobernanza pro-uasmorena, pasando de los dichos incriminatorios a los hechos criminales, haber-a ver qué pasa o no pasa con la Ley Orgánica Universitaria.

De la cultura universitaria a la sociocultura sinaloense con la gobernanza estatal en sentido social, el Dr. Rocha Moya se siente estigmatizado y lastimado por lo de su nacencia en Badiraguato, cuando no está en el nacer y sí está en el hacer con la extensión de su capital curricular académico, desde exrector a gobernador, la vida de Rocha es derrochadora en la entelequia de que la vida privada es la correcta en la vida pública con un poder, a modo, del código político en que la ética es la didáctica de los actos y la moral es la pedagogía de los hechos, porque se es recto hasta que se hace chueco, además, no hay mal que dure 24 años en 4 sexenios presidenciales, porque el Pueblo quita y pone a los corruptos e impunes, violentos y criminales, porque la verdad, la ley y la justicia lo protegen en la seguridad, la soberanía y el bienestar social, humano y ciudadano.

De la jerarquía más alta a la idolatría más baja, el Estado de Derecho es y los Derechos Humanos son sometidos al poder ejecutivo, legislativo y judicial con la mayoría absoluta en las tormentas de mierda, de lodo, y, de sangre.

El día martes 11 de septiembre 2024, la aprobación de la reforma judicial, el Estado-Obrador ejecutó un golpe de Estado-blando, recordando, sin comparar, al nada golpe blando de Estado-militar al gobierno de Allende, así como el atentado a las torres gemelas, en lo que en el país de las sombras espectrales, el 11 de septiembre, es el día de la ignominia con la ejecución de la reforma judicial para los vivos, los sobrevivientes, los muertos, los desconocidos, los feminicidios y los desaparecidos.

El hombre de Estado y el hombre del Narcosicariato, en el país de las sombras espectrales, no son iguales, porque son distintos guindos de la izquierda por la derecha, y según una sentencia mafiosa, no son hombres por lo que comen y cagan, sino, por lo que extorsionan, negocian o matan, por lo del plomo o por lo de la plata.

Si el Estado-Obrador le pide al Narcosicariato, una mínima responsabilidad en sus actos violentos y en sus hechos criminales, la máxima irresponsabilidad del Estado-Obrador lo iguala con el Narcosicariato, porque son unos hijos de La Chingada.

Misiva Mínima/Sem Data:

Desde que el Estado-Obrador se hizo a la costumbre de visitar y estar en Sinaloa, el Estado-Yo Claudia tendrá más la razón de visitar y estar en Mazatlán, pues está casada con el primer damo Tarriba, marismeño-mazatleco, a reserva de que el Estado-Obrador regresa, one more time, again, a fines de septiembre con el último plan de viajero frecuente con la etiqueta del Triángulo Dorado, pues si para Calderón fue Morelia, Michoacán, para Obrador es Culiacán, Sinaloa, lo que para el Estado-Yo Claudia es y será Mazatlán, haciendo olas al emerger como la Venus de Olas Altas