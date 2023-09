Cuando el barco de carga se ladeó por escorado y se equilibró por adrizado, al barco se le ladeo o lo ladeó la carga, recordándome lo del barco (ferry) de pasajeros: “Díaz Ordaz”, no hundiéndose de manera completa los dos barcos, lo que para el 50 aniversario del periódico Noroeste ha sido escorar y adrizar el barco impreso y digital con el tumbaburros del lenguaje de navegación y portuario entre el puerto y la ciudad con el adri(ani)zado de Adrián y el escorado de Clouthier, el Noroeste, es el justo equilibrio del periodismo que navega con bandera de ser y hacer un periodismo de fondo, profundamente, superficial, de información, opinión e investigación en el noroeste del país que es en el país de las sombras espectrales.



Cuando Arturo Santamaría Gómez, escribe: “Quien no se haya dado cuenta de que Morena es un partido-movimiento sumamente elástico en sus definiciones políticas es que vive fuera de la realidad”, tan elástico que se estira de la izquierda a la derecha en los liberales, autoritarios y conservadores con el Ejército-GN, los abanderados militares rusos, venezolanos y nicaraguenses en el desfile militar y el no invitado del narcosicariato hasta quedarle elásticamente, al intelectual transgénico, del Dr. Santamaría, si es que no se ha dado cuenta que camina más elástico en su cuerpo ideológico y fruncido a la vez en su baby face liberal, autoritaria y conservadora, pues en su pasada colaboración de analista político doctoral pro Sheinbaum, se le-leyó derrochista-puchetano, mostrando lo que es capaz de hacer con la revolución de las conciencias y el humanismo mexicano para la continuidad de las ideas en la 4T, a nivel marismeño-mazatleco en su jubilación dinámica prouaseña derrochista y contra pasuaseña-cuenista.

Édgar, Augusto 11, es el presidente de los temas, porque todo para él es el tema sesgado ante el asunto público y el problema social marismeños-mazatlecos, que lo mismo de un tema pasa a un tema diferente que siempre existe como temas (de y en) Mazatlán, como las aguas negras, las basuras y las luminarias, y si le damos lectura a la siguiente nota informativa, se puede identificar un tema de todos los temas, al augusto:

“Una lista de ‘aviadores’ sindicalizados, que cobran su sueldo sin realizar sus funciones, fue el tema evidenciado por el Presidente Municipal de Mazatlán, Édgar González Zataráin”.

“El munícipe afirmó que es un tema y denuncia recurrente desde administraciones pasadas, sin embargo no se ha actuado”, declarando el edil en su redil: “Encontramos una lista de mucha gente que no va a trabajar y son sindicalizados, entonces es un tema que vamos a tocar, que va a lastimar mucho, que va a doler y que no quieren ver”.

“Sobre todo de Parques y Jardines de las plazuelas, en oficinas, hay gente que checa en la oficina y se va, ya los tenemos detectados, siempre lo hemos detectado, este tema yo lo toque en diciembre del año pasado y lo expuse”.

“El siguiente paso en este tema de los “aviadores”.

“Otro tema que causa problema es el enojo de gente”.

“Yo creo que esa parte más bien son temas que hay que tocar con mucho cuidado por el sentimiento que se hiere ahí, sobre todo por el tema de su hija”.

Celia Jáuregui, la frivolidad prurinominal de un diputada, entrevistada por El Guerrero de la Noticias, es tan multifacética que se la vive de la carnavalización marismeña-mazatleca, ama y señora de la casa del arte y la cultura con el complaciente turismo cultural que cree que sería mejor presidenta que los últimos presidentes marismeños-mazatlecos que han abusado de los marismeños-mazatlecos, lo que para ella montar a caballo, cantar, bailar y hacer pozole es sentirse libre, creativa y política que los marismeños-mazatlecos la merecen por lo que es cuando recomienda leer a Mario Benedetti, porque considera que es un poeta (de y para) la-su-superación personal, no sabiéndose si la frivolidad plurinominal de la diputada practica el feng shui o lo cocina con chop suey frito de camarón, pues dice y asegura que le gusta la geografía de Mazatlán porque da para la agricultura, la ganadería, la pesca y el turismo son abundantes, no se sabe si eso fue en su infancia cuando aprendió a montar caballos, pues ahora de adulta mujer política, montada en el congreso solamente levanta la mano para que la geografía de Sinaloa en el país de las sombras espectrales, no haya más que campos en la paz sepulcral con feminicidios del Estado-Obrador y de derRocha Moya-gobernador.

Mazatlán y su centro histórico, fue una exposición pictórica colectiva con la presencia egocéntrica del Amado Guzmán Reynaud, presidente del consejo rector-centro histórico, como animador-animoso del bonvivant en el turismo cultural marismeño-mazatleco del Qué Chingón Soy Yo, con un retrato por encargo al pintor “very naif” de Gilberto Martínez y otras preciosidades como salidas de las paredes en la galería Ángela Peralta, lo que para Amado-pasmado, dijo con su “charme de bonvivant”:

“Porque Mazatlán requiere eso, requiere tener un Centro vivo, con Centro con cultura y vamos a seguir haciendo este tipo de eventos, cada vez más potentes, cada vez con más invitados para que se convierta en un ícono del Municipio y de nuestro Estado”.

¿Para qué un centro vivo, con centro con cultura, o es que la carnavalización de la cultura y el arte no son el turismo cultural que manda, demanda y oferta la venta y compra en el consumismo depredador y el “real estate” de la gentrificación en el centro histórico del Viejo Mazatlán, incluido el colector Roosevelt, con más invitados para que se convierta en un ícono (que se define como algo o como alguien que representa algo o alguien pero que no significa nada de nadie y de alguien o algo), sirviendo como un producto de la publipropaganda turística y comercial?