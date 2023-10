Trópicos Subterráneos | En un país que es en el país

De las sombras espectrales, en 24 años, se vive, se sobrevive, se muere y se desaparece individual y colectivamente de todas las formas existenciales, normales y anormales día a noche, quedando una única salida para seguir en la paz sepulcral: el proceso electoral 2024.

En un país que es en el país de las sombras espectrales, quebrantado hasta los huesos cardios, los corazones y las memoras, ¿qué tanto más se necesita para satisfacer a la 4T del Estado-Obrador que quiere rebasar en actos y en hechos de corrupción e impunidad, de violencia y criminalidad a los gobiernos de Fox, Calderón y Peña?

El amor que con amor se paga en condición de imposición y conveniencia cuesta más en la cantidad que en la calidad de una austeridad republicana inexistente como de una pobreza franciscana indigna en quienes han sido y son los últimos pobres de primero los pobres en el país de las sombras espectrales, porque en los vivos, los sobrevivientes, los muertos y los desaparecidos nos viene un proceso electoral y una procesión funeral que está transformando con la guía ética y la cartilla moral el Estado-Obrador como el Gran Elector en una Elección del Estado-Obrador.

En un país que es en el país solo de México en el país de las sombras espectrales, Latinoamérica, es un bosque de sombras cubriendo los espacios cerrados y los canales abiertos con la corrupción y la impunidad, la violencia y la criminalidad cuando la guerra contra las drogas está perdida desde hace tiempo y retroproyectada en una transnacionalización del narcosicariato territorial-continental de producción, trasiego y consumo fuera y dentro de México y Colombia, donde el progresismo liberal, autoritario y conservador está contra el neoliberalismo pos-t-neoliberal, autoritario y conservador en un pacto de repartos diplomáticos y de impactos generacionales con los hijos amados por incómodos políticos, los linajes y las herencias, las conductas y las taras políticas, familiares y nacionales.

En un país que es en el país de las sombras espectrales, para el Estado-Obrador el año último 2024 con el proceso electoral y la procesión funeral, es el año personal con la investidura presidencial en la persona para la vida diaria y en el personaje para la Historia Patria en un tiempo de retiro crítico para lo liberal, lo autoritario y lo conservador en un hombre cruzado por la derecha y la izquierda de la banda presidencial cerrando y abriendo el México 2000-2025 para el prianismo-morenismo de viejos y de nuevos cuños y puños que han transformado la corrupción en impunidad, la violencia en criminalidad, la calidad en cantidad: los demasiados votos ciudadanos son y serán los demasiados vivos, sobrevivientes, muertos y desaparecidos en un país que es en el país de las sombras espectrales, donde a los muchachos normalistas de Ayotzinapa, no los ejecutó ni los incineró el Ejército de Cienfuegos-Peña, ni tampoco el Ejército de Cresencio-Obrador, pues fue cosa de delincuentes, policías, narcos y estudiantes, y que al Vidulfo Rosales “No les tengo confianza a los asesores, además son muy conservadores, no le hace que no les guste la forma como me expreso, como digo las cosas, pero tienen actitudes muy irresponsables, mucho muy irresponsables”.

Lo cierto de la verdad histórica, es la mentira de la Historia Patria: todos somos cómplices inocentes, menos el Estado-Obrador.

El año 2024, único e histórico para la Historia Patria y el Festival de la Democracia del Estado-Obrador4T/Morena, es el año de Hidalgo para dejar huella de quien mandó-obedeciendo sexenalmente a todos los mexicanos con primero los pobres, pues no se puede ni se podrá vivir más que el año que se tenga que vivir, sobrevivir, morir y desaparecer hasta el último día como si fuese el último día de un año memorable por el proceso electoral y memorial por la procesión funeral, es lo que íntima, pública y presidencialmente se hará con la revolución de las conciencias y el humanismo mexicano de todos los mexicanos.