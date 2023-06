Trópicos Subterráneos | En Sinaloa, de novela

Santamaría, es un pueblo imaginario en la novelística de Juan Carlos Onetti, cuando también es un profesor universitario pensionado y jubilado dinámicamente como analista político, lo cual es demasiado que pretenda ser un escritor de novela negra con el periodismo-literario de la narcoliteratura sinaloense que, para eso, Elmer Mendoza-vivo y Javier Valdez-muerto, aunque Santamaría fue una vez escribano de exgobernador S. Millán.

Lo que escribe Santamaría está en lo que se dice y se escribe desde el carnavalismo periodístico-literario, marismeño-mazatleco, acompañado con una botana marisquera y unas Pacífico, dónde más que no sea en la fonda de El Chalío, donde se le ve al viejo lobo de Olas Altas, El Químico, no tan atractivo como antes: ahora, pobremente, con dinero.

A Santamaría, se le olvidó alguien que tuvo y tiene esas características periodísticas y literarias que fue y es José Luis Franco, que con quien esto escribe tuvimos conversaciones críticas en relación a los lugares y los personajes -de y en- la literatura latinoamericana, pues a invitación mutua organizamos un curso de Literatura Latinoamericana en los años 80, destacando a los escritores del boom literario, desde Gabriel García Márquez a Mario Vargas Llosa, lo que para JLF siempre fueron su fuente formativa como lector y escritor, y que en Quién habita el Angela Peralta y Las memorias desparpajadas de Roque LaTripa está lo que Santamaría nomás chapotea en la imaginería de la superficialidad periodística-literaria de lo marismeño-mazatleco-culichi.

Sobreponerle a lo que está sobrepuesto en el periodismo-literario en el país de las sombras espectrales, una vez Paco Ignacio Taibo 11, predijo lo que escribió Federico Campbell en la presentación de la novela, Un asesino solitario, como parte de la narcoliteratura mexicana que tiempo después Rafael Lemus crítico a Balas de plata como Balas de salva en la revista Letras Libres, entrándole quien esto escribe a la defensa de la novela de EM, lo cual el autor-escritor de marras me agradeció con la indiferencia de quien se siente todavía el Jefe de jefes de la narconovela sinaloense-mexicana.

Entonces, Santamaría, tan prodigiosamente limitado en el periodismo literario y acomodado al análisis político, escribe y refritea lo que otros se botanean en el carnavalismo del periodismo literario marismeño-mazatleco con Ernesto Hernández Norzagaray, Juan José Rodríguez e Ismael Bojórquez, dónde más si no con El Chalío, donde se le ve a El Químico baboseándose unos callos de hacha, a La Chingada, Mazatlán, en la rica decadencia de su jodida postura entre las mesas, las luminarias, las basuras y las aguas negras.

Leyendo a periodistas, escritores y analistas políticos, el periodismo y la literatura con la política, todavía más el periodismo y la política siguen con lo de la prensa vendida y comprada en la libertad de expresión y de presión, sumándose los periodistas ejecutados y privilegiándose los periodistas a favor o en contra del Estado-Obrador con la humillación y la protección, la fama y la fortuna, Santamaría menciona a Jorge Zepeda Patterson como el periodista y el escritor de la posible novela sinaloense escrita por un mazatleco, cuando JZP redacta y escribe en una relación de admiración y de concesión entre Obrador y Zepeda, lo que da para una crítica confortablemente amueblada en colores blanco, negro y gris, porque serle y hacerle al Ciro Gómez Leyva, pues mejor serle y hacerle al Epigmenio Ibarra, por los cuales, en lo personal, no tengo admiración alguna ni respeto alguno por lo que redacta el periodista y escribe el escritor reducidos a lo que Santamaría se representa a sí mismo sin más intención e invención que la ficción de literaturizar lo que los hermanos ARHE-Arellano hacen y deshacen en Mazatlán desde Alejandro Higuera a Edgar, Augusto 11, teniendo que pagar y hasta firmar de pagado las demandas perdidas y exigidas a la administración municipal, así como lo que sucede en la Uas-Pas-Cuen-derRocha Moya-Morena-UAS, los pros y los contras, según las notas informativas con los analistas políticos en sus artículos de opinión y los periodistas en sus columnas, Sinaloa, no niega ni afirma las cruces de los panteones, así como no habrá usaseño-paseño-cuenista y menos morenista-derrochista en el cárcel, porque El Químico es libre en Olas Altas y el fentanilo con los precursores de China es Made in Chinaloa, no habiendo ni existiendo más ficción verdadera en el periodismo literario que los desaparecidos y la aparición de sus hueseras.

Los hermanos ARHE-Arellano y la Uas-Pas-Morena son las consecuencias de la corrupción y la impunidad, de la violencia y el crimen en Sinaloa y en el país de las sombras espectrales desde Fox y el no lean los periódicos a Obrador y el por eso les pasa a los periodistas los que le pasa con la delación y la humillación del Estado-Obrador contra el periodismo y los periodistas en las mañaneras y en el quién es quién en las mentiras, en la ficción y la literaturización con el periodismo y la literatura, Santamaría evade lo político como analista político que es su responsabilidad y que no es periodista ni escritor y no se la da la novela negra ni tampoco el reportaje, nada más ambientaliza el carnavalismo periodístico y literario marismeño-mazatleco con los pelos de la burra del escaso periodismo de investigación en Sinaloa, no faltando el protagonismo en el carnavalismo periodístico-literario de Ernesto Hdez. Norzagaray que se posiciona desde ´´muchos que estamos en la opinocracia´´ estatal, y no, en la comentocracia nacional, pues Santamaría contra Cuen y Hernández a favor de Cuen, los dos se deben a la UAS en su formación hasta de analistas políticos, su pensión social y su jubilación dinámica, sus recuerdos y gustos personales, tal vez sí o quizás no, están pensando que los periodistas y los escritores marismeños-mazatlecos, culichis y mochitecos no están en lo que ellos están: en las tormentas de mierda del Estado-Obrador en las mañaneras y en las propias y en las ajenas de la gobernanza de derRocha Moya en las semaneras como en las tortilleras de Cuen Ojeda, mientras los hermanos Arhe-Arellano haber-a ver cómo le hacen con las Torres Altas y la madre y el tío con un pie en la cárcel, mientras El Químico del Benítez y el fierro de Ferreiro están planeando un viaje de placer a las Islas Marías, de turistas y viejos rabos guindas, pagándose el viaje con la pensión de Bienestar Social, esperando que los alcancen Cuen y Madueñas, enviando el Noroeste a un analista en temas políticos y turísticos, y haber-a ver si con Los muros de agua de José Revueltas, se hace un regular escritor-periodista, y-o releer el ensayo de José Revueltas: Literatura y rebelión en América Latina.