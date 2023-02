Citando al Dr. Arturo Santamaría Gómez, Turistólogo, “El extremo sur de Sinaloa está urgido de proyectos de desarrollo ambiciosos y un CIP de nuevo tipo puede ser el eje de ellos. A la vez es importante decir que los hoteleros de Mazatlán no deben ver a un CIP que ofrecería turismo de naturaleza y plenamente sustentable como una competencia que les arrebataría mercado sino como un complemento de un corredor turístico enriquecido en la zona sur. Una nueva propuesta turística sería clave para recuperar turismo extranjero de altos ingresos para Sinaloa que hasta principios de la década de los 80 llegaba masivamente a Mazatlán”.

Cuando para el Dr. Ernesto Hernández Norzagaray hay un “Caos llamado Mazatlán”, el extremo sur de Sinaloa está planeado para que no lo sea con el Centro Integralmente Planeado (CIP)-Playa Espíritu, al natural y sustentable, desde luego que el turismo extranjero, no sabiéndose a qué tipo de turismo extranjero se refiere el Dr. Santamaría, si de Canadá, de USA y/o de Extranjía, más allá del turismo de masas en Europa que en Venecia y en Barcelona no lo quieren por depredador y gentrificador, más acá, en México, en el país de las sombras espectrales, el turismo es más de masas: caro y bonito, porque es-escaso el turismo barato.

En “el sur también existe” en Sinaloa con el CIP-Playa Espíritu, porque el Dr. Santamaría a través de la Universidad Tecnológica de Escuinapa (UTESC), tiene(n) ese estudio-proyecto óptimo en la sustentabilidad entre el desarrollo inmobiliario turístico, Escuinapa y la naturaleza, solamente ellos saben que así pueda funcionar en una función sucedánea al turismo de naturaleza y de cultura que es el turismo cultural industrial sin chimeneas que, a las horas-hombres del trabajo en la construcción, el CIP-Playa Espíritu, no será de los escuinapenses del sur sinaloense por más natural que se vea será artificial, no sin antes apropiarse y explotar lo natural desde la artesanía y la gastronomía, el paisaje con la pesca y la agricultura viendo cómo pesca el pescador en la tierra y el agricultor ara en el mar, y aunque no sea lo mismo como el caos en Mazatlán, porque en Escuinapa será sustentablemente diferente, el proyecto es una cosa y a los inversores será nomás la ganancia con lo caro y lo bonito con el gobierno de derRocha Moya, y haber-a ver en qué empieza y cómo termina lo que el Dr. Santamaría en horas-extras se ha empleado después de jubilado dinámico y pensionado vitalicio en la UAS, porque las buenas noticias para el extremo sur de Sinaloa siempre habían sido ni buenas ni malas noticias, aunque para el extremo norte la planta CPO-Fertilizante-Ohuira la gobernanza de derRocha Moya se ha impuesto con los socios y una empresa industrial alemana, no se sabe quiénes son los inversionistas en el desarrollo inmobiliario CIP-Playa Espíritu.

Cuando el Dr. Santamaria sugiere al CIP “como un complemento de un corredor turístico enriquecido en la zona sur”, se supone que la riqueza debe(rá) serse y hacerse doblemente beneficiosa para los de sur que son los escuinapenses, pero una es la comunidad propia y otro es el desarrollo inmobiliario turístico ajeno que se apropia(rá) de lo que la comunidad sureña solamente le toca(rá) conseguir empleos y poner algún puesto de mexican curious lo más distante del lugar para que no lo afee en su centro integralmente planificado, no para los -escuinapenses-sinaloenses, y sí para el turismo extranjero de Extranjía, selectivamente bonito y que pague caro.

El equilibrio naturaleza y turismo, al encontrarse en un campo más rural que urbano, algo planificado integralmente para el uso de suelo con la expropiación y la explotación de la ambición por la apropiación de la naturaleza, genera la plusvalía más comercial que natural, rompiendo el equilibrio pues la visión administrativa es la ganancia al haber una inversión primaria que debe(rá) producir el doble o el triple de lo invertido en una diversificación de servicios privados que no son públicos y menos compartidos con una comunidad originariamente rural, marcando el centro y delimitando-marginando lo periférico en lo urbano con un impacto positiva e impositivamente ambiental, económico, social y cultural que los escuinapenses no se habían imaginado para su paraíso terrenal más bueno que malo para las buenas noticias que habrán de llegarle para que se venga el turismo extranjero para depredar sustentablemente el entorno natural con el centro integralmente planeado.

“El extremo sur de Sinaloa está urgido de proyectos de desarrollo ambiciosos”, es lo que dice el Dr. Santamaría, Turistólogo, que, no ecólogo, que siempre propone lo mejor para los sinaloenses en el sector turístico y en lo cultural, porque lo de la pesca y la agricultura, posiblemente, le parezcan dos campos primarios pasados-transformados a terciarios ante la primacía del turismo como campos desapareciendo, material e inmaterialmente, desde el amanecer al anochecer y amanecer con las mañaneras hasta la chingada de las adormideras desde Fox a Obrador, ha sido la vivencia, la sobrevivencia y la morencia de los pueblos de la pesca-pescadores y la agricultura-campesinos en el país de las sombras espectrales.

Lo que se ve urgida y ambiciosamente con el centro integralmente planeado es hacer valer una propiedad intelectual -vendida- al mejor postor para que la compre para la propiedad material, donde los autores intelectuales-proyectores con los autores materiales-inversores lo que Fonatur local establezca con Fonatur nacional esa urgente ambición de concretar con concreto el paisaje natural con el humano en el extremo sur de Sinaloa, donde el espíritu también urgido y ambicioso de concretarse en un centro integralmente planeado-CIP-playa Espíritu sino como el CPO-amoniaco-fertilizante en el norte de Sinaloa, la gobernanza de derRocha Moya, pues le es también urgido y ambicioso como El Químico que puso en Turismo.