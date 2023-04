Trópicos Subterráneos | El turismo cultural, urbano y rural

Antes, durante y después de Carnaval, Semana Santa, la semana de Pascua y la semana de Los Moteros, las cuentas de las ganancias que no son las cuentas de las pérdidas marismeñas-mazatlecas, Los Mazatlecos, del Dr. Hernández Norzagaray con el soporte y la visión centroeuropea de Elías Canetti, por fin, se les ha encontrado la esencia onto-antropológica social y cultural del ser y del hacer mazatleco con la fuerza y las “Razones para amar a Mazatlán”, siendo y haciendo un performance ensayístico en un tour de force turístico, a modo, íntimo y de socialité, intelectual y conceptual, aéreo, etéreo, marino y terrenal con las luminarias, las basuras y las aguas negras que no se leen y que sí se ven si uno se las imagina en el Mazatlán real, urbano, céntrico y periférico.

Es tiempo desde hace demasiado tiempo preguntarse: ¿a quién(es) corresponde-responsablemente lo del turismo cultural, urbano y rural, al instituto municipal, a codesin, a la secretaria de turismo, a los hoteleros, a los restauranteros, a los vendedores-puesteros, a la presidencia municipal, al gobierno estatal, o, como los de siempre de la competencia desleal y el lloriqueo de los empresarios que les gana el agandalle al turista depredador-pagador de los abusos a favor y en contra de los servicios turísticos públicos?, porque así como se vende y se compra lo que el puerto y la ciudad son, Mazatlán es lo que el cronista de la ciudad registra y relata lo restringida que es la historia y los pocos lugares de pátina vieja con el relumbre de la herrumbre con la brisa marina marismeña-mazatleca, los monumentos esculturales meados, vomitados y descascarados y repintados con la brocha gorda de H. Ayto. Municipal, porque así como El Químico se lo fraudeó económicamente, se espera que Edgar, Augusto 11, no se haga como el que no firmó lo que ahora afirma y firma y hace cuentas alegres marismeñas-mazatlecas.

Mazatlán entre el puerto y la ciudad con el canal de navegación, guardando o marcando una distancia-diferencia con la isla de La Piedra, porque la política empresarial es la hotelera con la gastronomía regional restaurantera hasta hace poco incluida en el menú, a la carta, sigue siendo tradicional con una pizca de sal internacional, (sobrante o faltante), mas no, cosmopolita, por más que el Dr. Hernández Norzagaray le ponga escritores extranjeros que nomás pasaron por Mazatlán, no lo hace más que un destino de sol, playa, trago y fiesta individual, en pareja y familiarmente que desde los años 60, 70 y 80 con los año 90 del siglo xx en ausencia, los años 10 y 20 en el siglo xxi han sido un reauge más en la inercia que lo vino a mover la autopista Durango-Mazatlán, y decir Carlos Felton que si no había más habitaciones de hotel pues estaban las camarenas, porque la actitud de los presidentes municipales con los empresarios hoteleros y las reservaciones siempre ha sido la de explotar huevona, lloriqueante y gandallamente hasta lo que no tiene Mazatlán más que en los siempre atardeceres decadentes crepusculares con las altas torres enmarcadas visual y ambientalmente contaminantes.

Lo del turismo cultural, urbano y rural es una proyección-planeación con la ambición tacaña de obtener -con el más mínimo como con el menos máximo esfuerzo- lo que exige una ética de trabajo en el sector del servicio público turístico urbano y rural, provocándose una cultura carnavalesca que a cualquiera se le da porque la compra y la consume con la alegría encandilada de las luminarias, con la voracidad de las basuras y el vadeo de las aguas negras, porque en esta mezcla de identidades y de pertenencias socioculturales, no dejan de serse y de hacerse lo que para el Dr. Hdez. Norzagaray es lo mazatleco que, en lo sinaloense mexicano, es un desmadre turístico, cultural, urbano y rural o todo lo contrario como dice Guillermo Zerecero, Director general del Proyecto Gran Acuario Mazatlán-Mar de Cortés, de Mazatlán, que es como “una perla que puede brillar más” hasta que se le acabe el brillo artificial.