Trópicos Subterráneos | El respeto-irrespetado a la UAS

El respeto-irrespetado, se da ética y moralmente en la politiquería mexicana, al estilo del poder, a todo modo, (de y en) el Estado-Obrador, como en la gobernanza estatal de derRocha Moya, en el liderazgo de Cuen y en el rector Madueña, a lo que los universitarios y los sinaloenses hace tiempo se les perdió el respeto-irrespetado en ellos mismos; de manera que, en tiempo y en forma, el Dr. Ernesto Hdez. Norzagaray pide algo que ni siquiera en él está por cumplir ética y moralmente, puesto lo que antes era una enemistad política-pública entre Cuen y él, ahora es una renovada amistad sin resquemores en ambas personalidades exacadémicas y exuniversitarias, con su pensión social y su jubilación dinámica, gracias a la UAS, porque de la UAS se vive bien, que, Hdez. Norzagaray, ha sido reinsertado en la UAS-Cuenista como defensor de las virtudes de Melesio, pues ha de $er demasiada la necesidad de protagonizar con su capital curricular académico y económico-social que, si no lo hace, se aburre, y mejor hay que viajar a Europa en primera clase con unos buenos vinos de charola en lo que aterriza en otro país y de regreso aterrizar en lo que antes era el aeropuerto en Mazatlán y que ahora es el campus universitario de la UAS-zona sur, desde donde y sentado adjunto en la fonda del Chalío, el siempre flamante intelectual de Ernesto Hernández es un mantenedor del periodismo que se arrima a la sombra sinaloense del Noroeste, Ríodoce y sinembargo.mx para presumir-su-presunción con el seso del intelectual y el queso del “bon vivant”, para lo cual se es libre de serlo y hacerlo hasta con la libertad de expresión en el periodismo de opinión, aunque siempre existe un derecho y un deber deontológico, ética y moralmente en quien se hace responsable de pensar y de escribir públicamente, no sin antes la autocrítica para después la crítica de lo que Ernesto escribe y le publican, no faltando alguien como lector que no esté de acuerdo con él y mande anónimamente un contracrítica: “Ernesto Hernández Norzagaray o el breviario de la podredumbre intelectual (y periodística)”, con un tono fuerte, de entrada:

“No sé si alguna vez Ernesto Hernández Norzagaray haya logrado parecerse a las imágenes que su vanidad desbordada le ofrecía de sí mismo. Hoy tengo la certeza de lo que es: un cínico sin redención posible, un hombre que terminó por dejarse devorar por odios y al final por las ambiciones, baratas, por otra parte”.

El respeto-irrespetado de antes por ser el mismo y de ahora por ser el diferente con derRocha Moya y Cuen, se han venido dando y quitando con el egoísmo y el cinismo de los universitarios en sus plenos poderes políticos, económicos y socioculturales desde los años enfermos en la UAS-PCM de los 70 de siglo xx a los años enfermos reincidentes UAS-PAS de los 20 del siglo xxi con El Padrino de Antonio Toledo Corro y los narcopadrinos en graduaciones y en generaciones de UASeños egresados, las fiestas con banda y tragos, carnes asadas y carnes striptease con puterías y joterías desde antes, durante y después de derRocha Moya y Cuen, autoEu(e)logio y Madueña-no dueño en la Rectoría representan el colmo del respeto-irrespetado a la autonomía universitaria por Cuen y derRocha Moya.

Los universitarios de antes son los mismos y los diferentes de ahora con una memoria ahistórica y una conciencia acrítica, dados al agandalle y a la venganza política, al uso, al acoso, al abuso y al aprovechamiento profesor-a y alumno-a en aulas y moteles de paso, de amantes rectorales, de la secrecía indiscrecional secretarial, académica y administrativa con las delegaciones sindicales en las comisiones mixtas para asignación, outsourcing, de horas-clase, acumulando lo político y desposesionando lo académico, presumir con la acreditación y los pos(t)grados que es una universidad doctoral-de doctorad@s con la publipropaganda del avance y la enfermedad del retraso en una política sin más contrapesos que los pesos gastados en una élite universitaria lumpen, burguesa, proletaria, liberal, autoritaria y conservadora, (con hij@s que estudian en otra universidad o los acomodan en las UAS), que pasó del morral a pie al maletín ejecutivo, de la bota ranchera de tacón metido o zapatos de minero sin serlo al mocasín europeo-americano, de las camisas a cuadros a camisas de seda en las apariencias engañan con la simulación y el simulacro, que, cuando se reencuentran en el poder, a todo modo, se preguntan y se contestan: Hey, bato-compa-amigo, ¿qué vergas contigo?

El respeto-irrespetado, por los universitarios uaseños-pasistas-morenistas está(n) a un nivel profesoral, doctoral y gubernamental con la enfermedad del poder, a todo modo, diciéndole una vez Nacho del Valle (+) a Arturo Madrid: “Estás enfermo de poder”, siendo así antes porque así es ahora con los liberales-lumpenes, autoritarios-burgueses y conservadores-proletarios universitarios de ayer, hoy, mañana y pasado mañana, que, habiendo y teniendo el poder, a todo modo, se les olvidó de donde eran originarios y se les pasaron los años en el poder joder a los liberales autoritarios y conservadores, a favor y en contra, de ellos mismos, queriéndolos entender el pueblo bueno y sabio, en lo que los pobres los sintieron hasta el último día en que se fueron como vinieron: oliendo la mierda del dinero.

El respeto-irrespetado, en reciprocidad de lo incorrecto con lo correcto es otro defecto más de la cultura política como politiquería del Estado-Obrador en la 4t, la guía ética y la cartilla moral, tanto en la polarización como en la confrontación, en la fustigación como en la humillación, y el gobernador de derRocha Moya y el líder Melesio Cuen se muerden la lengua con la naturalidad excrementicia de no hacer gestos más que con el pundonor del deshonor ganado a la bravata y a la vulgata con el poder, a todo modo, chingador y jodedor, y el respeto que solicita e Dr. Hernández Norzagaray, el irrespeto se lo cumple porque él también lo incumple con el patetismo y el melodramatismo de hacer los universitarios la política de los años 70-XX a la politiquería de los años 20-XX1: la enfermedad del poder, a todo modo, (de y para) no todos, nomás para el gobernador, el líder y el rector.