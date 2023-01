Trópicos Subterráneos | El refuego del rejueves negro

Del jueves negro sin Ovidio al rejueves negro con Ovidio, el guerrero de la noticia, Felipe Guerrero, reportaba: “es como en Ucrania”, esperando haber-a ver qué escribe Ríodoce para el fin de semana, luego haber-a ver qué le dice Biden a Obrador con un fuerte abrazo por sus fuertes abrazos con fuertes balazos en el país de las sombras espectrales, como si la reaprehensión de un narco vivo-Ovidio es la reaprehensión de un narco muerto-Ernesto.

El periodismo informativo, impreso, radiofónico y televisivo con el sucedáneo de las redes sociales, dándole más amplitud visual a las imágenes que a las palabras, el refuego del rejueves negro, fue “terrible”, porque el terrorismo no existe en el país de las sombras espectrales, y lo que se informó, fue lo que dijo el Estado-Obrador a través del Ejército-Gral. Cresencio.

Cuando se escuchó la voz informante del conductor, no periodista, Juan Pablo Pérez Díaz- el Joaquín López Dóriga de Culiacán, le pareció un “pueblo fantasma”, donde lo que tenía que suceder-sucedió en la madrugada, cuando desaparecieron de Sinaloa a Ovidio, removiéndose lo del jueves negro en octubre 2019, saltándose al rejueves-remueves de enero 2023, quedando los días marcados en el remarcaje del tiempo en el espacio estatal-nacional, mencionando alguien lo del miedo y lo del terror que nunca se siente como es normal en las balaceras de fin de año en la capital culichi del estado sinaloense, lo que para Pérez Díaz es “una desgracia”, no informando si por el fin de año con un niño muerto con una bala perdida encontrada en su cabeza o un policía muerto por las heridas de bala a principio de año, lo cual, para los culichis y los sinaloenses, hay sentimientos y emociones encontrados con la reaprehensión de El Ratón-Ovidio, pues en el 2019 le echaron porras y en el 2023 lo agarraron y lo mandaron a la porra, porque a falta de un chapito hay Chapitos para rato, es lo que-queda de los perversos ganadores y de los crueles perdedores en el país de las sombras espectrales, donde el Estado-Obrador y el derRocha Moya-gobernador, en lo que el alcalde marismeño-mazatleco, Edgar, Augusto, dice: “Tenemos que trabajar para restablecer la imagen de Mazatlán, limpiando de basura playa Pinitos, pero olvidan tema(sic) de descargas de drenaje al mar”.

A una semana de los actos y de los hechos criminalmente violentos, de origen sinaloense, el estigma de la narcocultura es una realidad social sinaloense con aceptación o no a lo del ser y del hacer sinaloense (de y en) los sinaloenses, redundantemente, no exclusiva pero sí intrusiva e invasiva a nivel estatal, nacional e internacional cuando se presume de ser Sinaloa el granero del país a la par de que algunos narcos son de la cuna sinaloense, mecida y consentida por la fama y la fortuna.

El giro del baile de abrazos y no balazos con música de banda por haber puesto a bailar con la más fea de Sinaloa al Ovidio, me recuerda el crimen de Yolanda, cuando una amiga de ella, Paty, la invito a salir con unos amigos a un baile en El Habal, donde animad@s con tragos de cerveza, uno muchacho le pidió a Yolanda que bailara con él, y al decirle ella que no quería bailar, él sacó una pistola, se la puso en la cabeza, y le disparó, matándola, y que hoy se le califica de feminicidio y en aquel tiempo era y sigue siendo un matón de uno de los tantos parientes de El Cochiloco que amachado hizo lo que se sigue haciendo actualmente, platicándome después Ana, hermana mayor de Yolanda, que el propio Manuel Salcido mató al muchacho por lo que le había hecho a una muchacha como Yolanda, que hoy se la dan de buchones y de buchonas, seguidores de Los Mayitos, Los Chapitos, Los Menores, Los Ninis, Los Guanos, Los Rusos y Los Mexicles, lo cual es una conducta en un sector de los jóvenes que se destruyen el futuro sembrando y cosechando amapola y cocinando metanfetamina y fentanilo, no siendo lo mismo la transformación psicopolítica que lo diferente con la transtornación psicopatológica en la revolución de las conciencias con el humanismo mexicano estatal y nacional.

El refuego del rejueves negro con los vivos, los sobrevivientes y los muertos, refocalizado y reamplificado por los medios más que lo sucedido en Ciudad Juárez, no dejó de serse y hacerse el lugar común del trending y el rating como para que las palabras estuvieran de sobra con impactante redundancia desbordante de las imágenes durante 18 horas con 19 narcobloqueos, lo que en la adrenalina informativa fue más con las referencias a Ucrania e Irak, a bocajarro, a pedir de boca en boca y de dientes para afuera, desanimándose los prochapitos y animándose los procresencios, a reserva de los liberales, los autoritarios y los conservadores que se quejaron de que a Sinaloa siempre se le trata como un pueblo donde la gente no es buena ni trabajadora ni en el Triángulo Dorado, no sabiéndose si el Estado-Obrador saludará, otra vez, a doña Consuelo, porque acá, en Sinaloa, el regionalismo es como el nacionalismo, el folclorismo, el transformismo y el humanismo (de y en) el país de las sombras espectrales que entre tantos vivos, sobrevivientes y muertos no nos hemos dado cuenta que el país ha cambió con el Estado-Obrador, peinándose desde la raya el Presidente y el General con lo que al viento a Juárez con la comunidad Jesús María en la boca, en lo que el periódico Noroeste dice de sí mismo:

“Un día largo el que vivimos los periodistas este jueves 5 de enero. Inició tempranísimo, de hecho, en nuestro caso los primeros que nos alertaron fueron nuestros repartidores, los que entregan el periódico durante la madrugada en las casas de los suscriptores y los establecimientos. Ellos fueron los primeros que detectaron el movimiento de grupos armados por las calles de Culiacán y nos lo informaron”.

El analista político y colaborador en Noroeste, Dr. Ernesto Hernández Norzagaray: “Ahí están las imágenes tremendistas, las que rápidamente dieron vuelta al mundo, como si Culiacán se hubiera convertido en una Kiev asediada por soldados rusos. Y Sinaloa, una Ucrania encendida”.

El eficientísimo-protagonismo de Noroeste y el analista político y/o el viajero turístico que pasa del hedonismo al tremendismo, son una muestra de lo que se informa y se analiza en Sinaloa, o como dice el paisano de lo marismeño-mazatleco, Jorge Zepeda Patterson: “Por si se ocupa, como dicen en el norte” o de lo que se preocupan y que se ocupan los sinaloenses con su serse-hacerse sinaloense que es el granero del país con los campesinos sembrando en el mar, los pescadores pescando en la tierra y los ganaderos ordeñando a las vacas flacas por secas.

Paradójica y paradojalmente los paisajes son los pasajes y las paralajes (de y en) los paradigmas y los estigmas sinaloenses-mexicanos, porque entre El Dorado donde nació Inés Arredondo y el Triángulo Dorado donde se fundó-el Fundo de la Amapola y el Búfalo de la Mariguana, Badiraguato-El Guato, La Tuna-de El Chapo, los jóvenes sinaloenses-mexicanos construyendo el futuro que es el pasado del presente-presidente Estado-Obrador, donde el neoliberalismo es bueno y sabio para el humanismo de los liberales autoritarios conservadores, porque antes, durante y después de la gente y de los demás, de los otros y de nosotros, el diluvio artillado y metálico de abrazos y de balazos como en Jesús María, pueblo chico, infierno grande, como metáfora contra las falsas noticias y la pos(t)verdad (de y en) la metafísica sinaloense que en el gobernador derRocha Moya llama “los carroñeros”, siéndose y haciéndose responsable con su humanismo de sentido social que, en el contrasentido, en el sinsentido y en el consentido en el estado de cosas en Sinaloa, los daños colaterales y materiales fueron los insumos con los humos en la quemazón de los narcobloqueos en el paisaje sinaloense.

El refuego del rejueves negro en Sinaloa, como en el país de las sombras espectrales, es la imposición de los liberales autoritarios conservadores (de y en) el Estado-Obrador, la 4T y Morena, la gobernanza estatal de derRocha Moya, la corrupción y la impunidad a través de la violencia y la criminalidad sin más autoritarismo que una política pública social sin seguridad ciudadana municipal, estatal y nacional, fáctica y mediáticamente, para el control y la manipulación con el poder, a todo modo, del Estado-Obrador, que, de un golpe aquí, un trancazo allá, y como el Narcosicariato está territorialmente en el país de las sombras espectrales con el cementerio nacional de los jóvenes asesinos y “asesinables” por desechables en la Historia Patria, es el culmen de la psicopolítica y es el colmo de la psicopatología (de y en) el humanismo mexicano, desde del foxismo-2000 al obradorismo-2024, manteniendo la carne fresca para la sangre y el fuego, porque como lo dijo José Vasconcelos: “Donde termina el guiso y empieza a comerse la carne asada, comienza la barbarie”, en el país de las sombras espectrales.

Pos(t)data: Richard Wagner, la novela romántica y los narcocorridos

Con “la escopetarra”, Ak-45 con guitarra y la narcocultura, Elijan Wald, redescubre lo que en Sinaloa y en el país de las sombras espectrales es una virtud y es un vicio hace tiempo divulgados y aceptados como parte del ser y del hacer sinaloense, así como lo fue con el nazismo alemán de Hitler con la música clásica de Wagner en la “Cabalgata de las valquirias”.

No es la comparación y sí es la apropiación que, en el multiculturalismo del mercado, se presta para hacerse de versiones artísticas y socioculturales con la estética de “lo original” y lo comercial, del turismo cultural en el consumismo individual y colectivo, aunque se lean poco las novelas románticas de Corín Tellado, las narcoseries-telenovelescas están a la vista, porque las novelas se ven, y no, se leen.

De la narco tambora a la escopetarra con los narcocorridos, la narcocultura, es más un devaneo alienante hormonal, neuronal, fálica y vagínica, homicida y feminicida, buchona y narquilla, no privativa, pero sí distintiva en los sinaloenses, desde que Luis Astorga, Ronald o González y Nery Córdova la saben y Elijan Wald no la sabe, la presume Alonso Ramírez Reyes y la informa “a sangre y fuego” Ríodoce.

La narcocultura o la subcultura del narco le viene a los sinaloenses de la ignorancia por una falta-falla educativa, y que la cultura política de la corrupción y la impunidad como la violencia y la criminalidad, desde Fox a Obrador con la cocacolación, la militarización, la espectacularización y los abrazos sí con los balazos también, a la comunidad Jesús María se le balaceó con el Jesús María y José en la boca, sacando a volandas a Ovidio de Sinaloa, quedándose Los Chapitos para seguir con los negocios del papá en la agricultura, la ganadería, la amapola, la mariguana, la metanfetamina y el fentanilo, pues son jóvenes construyendo el futuro con Los Ninis, escuchando El Sinaloense porque El Niño Perdido, no ha sido encontrado más que en el rincón de un antro, con El Chalino Sánchez y El Loncho-Alonso Ramírez Reyes, tocando La Escopetarra.

La genialidad que es parte de la estupidez y de la imbecilidad, de la corrupción y de la impunidad, de la violencia y la criminalidad algunos narcos son de la cuna sinaloense, mecida y consentida por la fama y la fortuna desde Culiacán-centro al norte (Los Mochis) y al sur-Mazatlán con los puntos intermedios de Badiraguato-La Tuna-Jesús María, en el país de las sombras espectrales, el cartel de Guadalajara-del Pacífico-de Sinaloa no es una nostalgia más que en lo que ha quedado de Caro Quintero, porque si algo sigue es porque sigue alguien mirando desde el Triángulo Dorado al valle y a la costa como a Mazatlán, donde El Químico Benítez se felicita(ba) (porque está-protegido como secretario de turismo estatal porque) Mazatlán era-es elegido como destino de sol y playa por los narcoturistas y morir con la cara al sol crepuscular con el rayo verde, bronceado y balaceado, en la frente.